La Independent Grocers Alliance (IGA) ofrece a sus más de 3.500 supermercados independientes en EE. UU. el paquete de software de LOC Software para la gestión de tiendas y puntos de venta basado en la nube. Gracias al acuerdo de IGA con LOC Software, los minoristas tendrán acceso a ThriVersA, el paquete de software configurable de LOC para cajas, autopagos, programas de lealtad y tareas administrativas.

Para los supermercados independientes, el acuerdo aborda dos problemas cotidianos: la tecnología obsoleta de las tiendas y la escasez de personal. La encuesta de LOC de 2026, “Exploring Grocery Technology Trends”, reveló que el 57 % de los supermercados enfrenta escasez de mano de obra. Además, el 49 % afirmó que dicha escasez merma su capacidad para gestionar el inventario, según informó LOC en enero de 2026.

Así, la alianza ofrece herramientas diseñadas para funcionar en equipos que las tiendas quizá ya tienen. Al mismo tiempo, reúne los datos de cada tienda en un único sistema.

Qué obtienen los minoristas de IGA con ThriVersA

Como parte del acuerdo, LOC ofrecerá a los minoristas de IGA:

Software POS independiente del hardware, compatible con cualquier dispositivo con navegador: cajas fijas, quioscos, tabletas o equipos móviles.

Soluciones en la nube que reducen la infraestructura en tienda y centralizan la gestión de TI.

Herramientas de lealtad para analizar datos de los clientes y crear ofertas personalizadas.

Más de 30 programas de puntos y tarjetas de sellos, nativos o integrados con plataformas populares.

Un asistente de cupones integrado, con ofertas canjeables en cajas fijas, móviles, en línea y en autopago.

Arquitectura multiinquilino: varias tiendas en una sola base de datos, sin servidores por tienda y con datos en tiempo real.

Un centro de mando centralizado que otorga a TI el control sobre los datos, las comunicaciones y la configuración, sin depender de terceros.

Por otra parte, LOC indicó que ThriVersA otorga a los supermercados el control total sobre sus datos. Según la empresa, ese control mejora las decisiones de compra, de inventario, de precios, de promociones y de la experiencia de compra.

Artículo Relacionado: la alianza de supermercados independientes “apenas está comenzando” a sus 100 años Lea el Artículo

Por qué IGA sigue sumando socios tecnológicos

Los ejecutivos de IGA presentaron el acuerdo en respuesta a las peticiones directas de los dueños de las tiendas.

Michael La Kier, vicepresidente sénior de desarrollo de marca de IGA, dijo que los minoristas pidieron soluciones para competir.

También quieren “una base para aprovechar nuevas tecnologías en el futuro”, agregó.

“Nuestra alianza con LOC creará nuevas oportunidades para que los supermercados agilicen sus operaciones e innoven”, dijo La Kier.

LOC se suma a la creciente lista de proveedores tecnológicos del programa Red Oval de IGA. Por ejemplo, en 2025 IGA sumó a RSA America, con herramientas de lealtad, promociones digitales y comercio electrónico. Abasto informó sobre la alianza entre IGA y RSA America.

Además, el momento tiene un valor simbólico para la alianza con sede en Chicago. Fundada en 1926, IGA celebra este año su centenario.

LOC Software apuesta por el supermercado independiente

LOC Software, con sede en Laval, Quebec, desarrolla tecnología para minoristas desde hace más de tres décadas. La empresa lanzó ThriVersA en 2024 como sucesora de su anterior Store Management Suite.

A principios de este año, LOC también se asoció con la plataforma de comercio electrónico Local Express. Juntas crearon un sistema de comercio unificado que sincroniza los datos de los productos tanto en tienda como en línea. Las empresas lo presentaron en The NGA Show, en Las Vegas, en febrero.

Gilles Lapierre, director ejecutivo de LOC, dijo que la empresa espera ampliar sus relaciones con los minoristas de IGA.

Según Lapierre, LOC les proporcionará el software que necesitan “para evolucionar con las expectativas de los consumidores”.