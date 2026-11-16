Las ventas de marcas propias siguieron superando a las de las marcas nacionales en 2026. Así, alcanzaron un récord de unidades.

Según la Private Label Manufacturers Association (PLMA), las unidades de marcas propias subieron un 0.1% hasta el 1 de noviembre. En cambio, las marcas nacionales cayeron un 0.9% en los mismos 10 meses.

Esa brecha de un punto pesa. Como resultado, los productos de los minoristas ya representan el 23.7% de las unidades vendidas.

La PLMA describe esa cifra como un nuevo récord. Los datos provienen de Circana, su proveedor de investigación de mercado.

Además, el informe llega justo cuando la industria se reúne en Chicago para su gran evento anual.

El volumen impulsa las ventas de marcas propias

El volumen cuenta la historia más clara. Las marcas propias vencieron a las nacionales en 10 de los 11 periodos de este año.

Por eso, han restado participación a sus rivales de forma constante.

Sin embargo, los dólares muestran un panorama más mixto. Los ingresos de marcas propias crecieron 0.3% en lo que va del año.

Su cuota en dólares, por su parte, se ubica en 21%.

Las marcas nacionales perdieron unidades, pero sus ventas en dólares aumentaron un 1.9%. La PLMA atribuye ese avance, sobre todo, a estrategias de precios agresivas. En otras palabras, los compradores compraron menos productos de marca, pero pagaron más por cada uno.

EN CIFRAS: 2026 al 1 de noviembre Unidades de marcas propias: +0.1% Unidades de marcas nacionales: -0.9% Cuota en unidades de marcas propias: 23.7% (Récord según PLMA) Ventas en dólares de marcas propias: +0.3% Ventas en dólares de marcas nacionales: +1.9% Cuota en dólares de marcas propias: 21% Fuente: Circana/PLMA

Mascotas y bebidas lideran los pasillos

Al mirar más de cerca, Circana sigue 11 departamentos de productos para la PLMA. En las 52 semanas hasta el 1 de noviembre, cinco crecieron en unidades.

Cuidado de Mascotas encabezó la lista con un 2.8%. Le siguieron Bebidas, con 2.3%, y Refrigerados, con 1.9%.

Alimentos Generales y Congelados avanzaron 0.3% cada uno.

En ingresos, siete departamentos crecieron. Automotriz lideró con un salto de 6.3%, seguido por Bebidas con 5.6%.

Congelados subió 3%, y Cuidado de Mascotas ganó 2.6%. Alimentos Generales y Mercancía General crecieron 2.2% cada uno.

Los Artículos Esenciales para el Hogar sumaron 1.1%. Belleza, mientras tanto, se mantuvo estable.

Cabe destacar que Mascotas y Bebidas aparecen en ambas listas. Ese patrón recuerda a 2025, cuando Mascotas también lideró en unidades.

Artículo Relacionado: Cómo los tenderos independientes ganan con las marcas privadas Lea el Artículo

Los compradores ahorran $20,500 millones

El ahorro sigue siendo un motor clave de las ventas de marcas propias. A mitad de año, los compradores en EE.UU. ya habían ahorrado $20,500 millones.

Lo lograron al optar por marcas propias en lugar de marcas nacionales. Esa estimación proviene de un análisis de la PLMA basado en datos de Circana.

En el primer semestre de 2026, el producto promedio de marca propia costó $4.14. En comparación, el de marca nacional costó $4.79.

Esa diferencia de 65 centavos equivale a cerca del 14% por unidad.

Para los hogares que cuidan su presupuesto, esos centavos suman rápido. Además, la PLMA afirma que los compradores encuentran buena calidad y un buen desempeño a un precio menor.

“Reunimos prácticamente todas las categorías, alimentarias y no alimentarias, bajo un mismo techo”.

– Dan Weil, PLMA

Una feria sin espacios libres

Mientras tanto, el impulso también se nota en la feria comercial. La Private Label Trade Show 2026 de la PLMA se celebra del 15 al 17 de noviembre.

El evento tiene lugar en el Donald E. Stephens Convention Center, en Rosemont, Illinois. El tema de este año es “Store Brands Marketplace”.

La feria reúne unos 3,061 stands, la cifra más alta de su historia. También suma 1,927 expositores, 55 pabellones nacionales y 61 países.

“A la fecha, cada stand está vendido”, dijo Dan Weil, director sénior de la feria de la PLMA en Chicago.

“Nuestro tema describe exactamente lo que sucede en la feria de la PLMA”, añadió Weil. “Reunimos prácticamente todas las categorías, alimentarias y no alimentarias, bajo un mismo techo”.

Target y Ahold Delhaize USA, en el escenario

Dos ejecutivos a cargo de programas de marcas propias muy reconocidos darán conferencias magistrales por separado.

John Conlin es vicepresidente sénior de comercialización de alimentos y bebidas en Target. Por su parte, Abby Cook es vicepresidenta sénior de marcas propias de Ahold Delhaize USA.

Su participación refleja el peso que hoy tienen las marcas propias en la estrategia minorista.

El volumen gana; la batalla de precios sigue

En conjunto, las cifras muestran un cambio constante, no repentino. Las ventas de marcas propias aumentan en volumen.

Por el contrario, las marcas nacionales se apoyan en el precio para proteger sus ingresos.

Esa diferencia abre una oportunidad para los minoristas. Un programa sólido de marcas propias puede atraer a compradores que cuidan cada centavo.

La tendencia, además, parte de una base sólida. En 2025, las ventas de marcas propias en EE.UU. alcanzaron un récord de $282,800 millones en todos los canales.

Así lo informó la PLMA en enero. Con 2026 por delante en términos de unidades, las marcas propias cierran el año en una posición sólida.