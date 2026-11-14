Cena de Nochebuena: Platos Típicos de México, Cuba, Puerto Rico y Venezuela

¿Estás buscando ideas para tu mesa navideña? Las comidas para Navidad de México, Cuba, Puerto Rico y Venezuela ofrecen sabores llenos de historia que unen a las familias.

Hemos preparado para ti esta guía donde te contaremos lo que se sirve en cada país, de dónde proviene cada tradición y cuáles son los ingredientes que nunca pueden faltar.

Sumado a esto, en Abasto te mostraremos qué productos buscar en los supermercados de Estados Unidos. Por lo tanto, sigue leyendo y prepara una receta que todos amarán.

Una mesa latina con raíces compartidas

Si bien cada país tiene un menú propio, muchas recetas navideñas comparten un mismo origen. En ellas se mezclan ingredientes indígenas, técnicas españolas y aportes africanos.

Por qué la gran cena es el 24 de diciembre

En gran parte de la región, la cena principal se sirve en Nochebuena y no el día 25. Y es que, tradicionalmente, muchas familias asistían después a la Misa de Gallo.

En México, la iglesia pedía evitar consumir carne roja en ciertas fechas religiosas. Por esa razón, México Desconocido explica que el bacalao tenía un lugar clave en este banquete.

Al día siguiente llega el recalentado, una costumbre muy mexicana. Allí toda la familia se reúne para comer lo que sobró la noche anterior, que muchos dicen que tiene mejor sabor.

Cerdo, maíz y hojas de plátano

Si comparas estas mesas, notarás que algunos ingredientes se repiten entre países. Mientras el cerdo domina en el Caribe, el maíz es la base de las hallacas venezolanas.

Igualmente, las hojas de plátano envuelven los pasteles puertorriqueños y las hallacas. Así, protegen a la masa mientras se hierve en agua y aportan un aroma suave y delicioso.

Otro rasgo que tienen en común es que se preparan en grupo. Abuelas, hijos y nietos reparten las tareas, de tal modo, cocinar se vuelve parte de la fiesta y un momento especial.

México: romeritos, bacalao y ponche

La Nochebuena mexicana cambia según la región. En Yucatán, por ejemplo, sirven cochinita pibil y en el norte, carne asada. Sin embargo, el centro tiene un menú reconocible.

Los platos de la cena

En la Ciudad de México y sus estados vecinos, el festín suele incluir varios platillos, todos servidos al mismo tiempo para que cada invitado elija. Los más tradicionales son:

Romeritos: hierbas cocidas en mole, con papas, nopales y tortitas de camarón seco.

hierbas cocidas en mole, con papas, nopales y tortitas de camarón seco. Bacalao a la vizcaína: pescado seco y salado, guisado con jitomate, alcaparras y chiles güeros.

pescado seco y salado, guisado con jitomate, alcaparras y chiles güeros. Pierna o lomo adobado: cerdo horneado con un adobo de chiles secos.

cerdo horneado con un adobo de chiles secos. Pavo relleno: también llamado guajolote, horneado para toda la familia.

también llamado guajolote, horneado para toda la familia. Ensalada de Nochebuena o de manzana: fresca y dulce, para equilibrar los guisos.

fresca y dulce, para equilibrar los guisos. Ponche navideño: bebida caliente de frutas como guayaba o tejocote, con piloncillo y canela.

El bacalao a la vizcaína nació en Vizcaya, en el País Vasco. Según la información de México Desconocido, llegó hace 500 años y se adaptó con perejil, tomate y chiles güeros.

Con respecto al ponche, National Geographic menciona que se sirve caliente durante las posadas. Además, algunas versiones para adultos llevan un chorrito de tequila o de ron.

Romeritos, un quelite con historia

¿Sabías que los romeritos no tienen nada que ver con el romero? Son un quelite, palabra náhuatl que significa hierba comestible, y se come en México desde antes de la Conquista.

Tal como indica UNAM Global, su cultivo se concentra cerca de Xochimilco, Tláhuac y Mixquic, en la capital. Y se produce casi exclusivamente para Navidad y Semana Santa.

Cuba: el lechón asado manda

Para diversos hogares cubanos, es inaceptable que en Nochebuena no haya cerdo asado. Esta tradición cruzó el estrecho de Florida y hoy se mantiene en Miami y otras ciudades.

Lechón, frijoles negros y yuca con mojo

En NBC News, el chef cubano George Suarez, lo resume de un modo claro: “Si no hay cerdo, no hay 24 de diciembre”. En su infancia, el asado tardaba unas ocho horas.

Por su parte, el cocinero Steven Raichlen, ganador de cinco premios James Beard, explica que en Miami el lechón se adoba con mojo, una salsa de ajo frito, comino y naranja agria.

Sumado a eso, según Raichlen, la mesa se completa con moros y cristianos, es decir, frijoles negros con arroz blanco, plátanos maduros fritos y, de postre, flan de limón y canela.

La caja china y los turrones

Muchas familias asan el cerdo en una caja china, que consiste en un cajón con carbón encima que funciona como un horno. NBC News dice que esto reduce la cocción a la mitad.

Para cerrar la noche con broche de oro, la cadena de televisión destaca el turrón español, un dulce de almendras y miel que encuentras cada diciembre en las tiendas hispanas.

Puerto Rico: la Navidad más larga del Caribe

En Puerto Rico, las fiestas decembrinas son una temporada completa que inicia los últimos días de noviembre y termina en enero, con las Fiestas de la Calle de San Sebastián.

Pernil, arroz con gandules y pasteles

Como confirma la organización oficial de turismo en la isla, Discover Puerto Rico, la gran cena se sirve en Nochebuena. Entre las preparaciones típicas de la mesa boricua están:

Pernil: pierna o paleta de cerdo asada lentamente hasta que el cuero queda crujiente.

pierna o paleta de cerdo asada lentamente hasta que el cuero queda crujiente. Arroz con gandules: arroz cocido con sofrito y gandules, una legumbre muy famosa en el Caribe.

arroz cocido con sofrito y gandules, una legumbre muy famosa en el Caribe. Pasteles: masa de plátano verde rellena de carne, envuelta en hojas de plátano y hervida.

masa de plátano verde rellena de carne, envuelta en hojas de plátano y hervida. Morcilla: embutido de sangre de cerdo y arroz, muy condimentado.

Dado que hacer los pasteles toma varias horas, se preparan en grandes cantidades. Por eso, los hogares organizan una jornada completa para rallar, rellenar y amarrar las piezas.

National Geographic expone que su relleno de cerdo se sazona con ajo, orégano, cúrcuma y pimienta negra. Después, cada pastel se envuelve en hojas de plátano y se hierve.

Coquito, tembleque y arroz con dulce

El coquito es la bebida navideña por excelencia en la isla. Se elabora con leche de coco, ron y canela. Lo interesante es que a menudo se compara con el eggnog estadounidense.

A diferencia del eggnog, su base de coco le da un sabor tropical único y propio del Caribe. También hay versiones que incluyen yemas de huevo y otras que no la llevan.

De postres, los clásicos son el tembleque, un pudín de coco que tiembla al moverlo. Igualmente está el arroz dulce, cocido con leche de coco, jengibre, canela y pasas.

Venezuela: hallacas, pan de jamón y ensalada de gallina

Un reportaje realizado por la organización Voz de América sobre la tradición venezolana describe así el “plato navideño”: hallaca, pan de jamón, ensalada de gallina y cerdo.

La hallaca, reina de la mesa

La hallaca es una masa de maíz rellena con un guiso de res, cerdo y gallina con aceitunas, pasas y alcaparras. Acto seguido, las hallacas se envuelven muy bien en hoja de plátano.

La antropóloga Ocarina Castilla, de la Universidad Central de Venezuela, explica que el plato refleja raíces indígenas, europeas y africanas, aparte de las migraciones posteriores.

Su valor cultural es tan grande que, en diciembre de 2024, según Infobae, el gobierno venezolano anunció que postularía la hallaca como patrimonio inmaterial ante la UNESCO.

Pan de jamón y ensalada de gallina

El pan de jamón tiene fecha de origen. El gastronómico Miro Popic, en Voz de América, dice que su primer registro data de 1905, exactamente en la panadería Ramella de Caracas.

Se trata de una masa suave enrollada con jamón, aceitunas verdes y pasas, que mezcla lo dulce y lo salado. Hoy en día existen versiones con pavo, tocineta o queso crema.

Por otra parte, la ensalada de gallina lleva papa, zanahoria, gallina desmenuzada y mayonesa. Su sabor fresco equilibra los demás componentes del platillo navideño.

Cómo preparar comidas para Navidad en Estados Unidos

Si estás lejos de tu país, cocina estos platos y mantén viva la tradición. Lo mejor es que los ingredientes los encuentras en tiendas hispanas y supermercados con pasillos latinos.

Ingredientes que buscar en el pasillo latino

Antes de hacer tu lista, asegúrate de revisar las recetas de cada país y agrupa lo que se repite. Los productos que necesitarás para tus comidas para Navidad son los siguientes.

Hojas de plátano: casi siempre congeladas, para hallacas y pasteles.

casi siempre congeladas, para hallacas y pasteles. Pasta o semillas de achiote: para dar color amarillo a la masa y al aceite.

para dar color amarillo a la masa y al aceite. Naranja agria: fresca o embotellada, base del mojo cubano.

fresca o embotellada, base del mojo cubano. Gandules: enlatados o congelados, para el arroz boricua.

enlatados o congelados, para el arroz boricua. Bacalao seco y salado: se desala en agua fría antes de cocinarlo.

se desala en agua fría antes de cocinarlo. Pasta de mole: imprescindible para los romeritos mexicanos.

Adicionalmente, a fin de evitar carreras de última hora y estantes vacíos, compra con tiempo los productos que no se dañan, como el bacalao seco, el achiote y las latas de gandules.

Si tienes una tienda o un supermercado, esta lista te sirve de referencia para surtir los estantes con comidas para Navidad. Exhibir estos productos juntos facilita cada compra.

Cocina con seguridad en las fiestas

Con tantos platos de carne, la seguridad es fundamental. Tal como establece FoodSafety.gov, el cerdo fresco, como el pernil, debe llegar a 145 °F y reposar tres minutos.

No obstante, el pavo y la gallina de la ensalada tienen que alcanzar 165 °F. No olvides usar un termómetro, ya que el color no siempre indica si la carne está bien cocida o no.

Al terminar de comer, guarda las sobras en el refrigerador antes de que pasen dos horas a temperatura ambiente. De este modo, el recalentado del otro día será seguro y sabroso.

Las hallacas y los pasteles se congelan muy bien. Por lo tanto, puedes preparar una tanda grande a principios de diciembre y disfrutarla con la familia a lo largo de la temporada.

Cuatro cocinas, una misma Nochebuena

Romeritos, lechón, pasteles y hallacas demuestran que las comidas para Navidad no son simples menús. Más bien, cada plato guarda la memoria de un pueblo y el amor familiar.

Este diciembre, anímate a sumar un plato de otro país y descubre nuevos sabores con aquellos que amas. Si quieres más ideas de temporada, visita el sitio oficial de Abasto.