Cómo Se Preparan Los Minoristas en USA Para la Temporada Navideña

La temporada navideña ya está en marcha. Para los minoristas en USA, noviembre y diciembre concentran las ventas más importantes del año, así que cada decisión cuenta.

Pensando en esto, en esta guía de Abasto recopilamos los pronósticos recientes de la NRF, Adobe y el USDA. También te mostraremos cómo se preparan las tiendas para las fiestas.

Si tienes un negocio, más adelante encontrarás fechas clave, cifras oficiales y un listado de tareas prácticas. Continúa leyendo y llega a Black Friday con tu tienda lista para vender.

Lo que esperan los minoristas en USA para estas fiestas

Lo primero que debes saber antes de preparar el negocio es cuánto gastarán los clientes. En líneas generales, los pronósticos son positivos, aunque llegan más atentos a los precios.

El pronóstico de la Federación Nacional de Minoristas

El 25 de octubre, la NRF proyectó que las ventas de noviembre y diciembre subirán 4,2%. Como resultado, el gasto navideño en Estados Unidos llegaría a 1,013 billones de dólares.

En comparación, las transacciones del 2025 crecieron un 3,1% hasta 972.000 millones de dólares. Por eso, la Federación Nacional de Detallistas espera un ritmo mucho más fuerte.

Vale la pena mencionar que la Asociación no separa las ventas físicas de las operaciones por internet. Aunado a eso, excluye a gasolineras, restaurantes y concesionarios de autos.

Un consumidor que gasta, pero con cuidado

De acuerdo con la NRF, los consumidores darán prioridad a las fiestas mientras cuidan su presupuesto. La inflación, la gasolina más cara y otras presiones afectan según el ingreso.

La misma entidad estima que el valor de los bienes, sin contar los alimentos ni la energía, aumentará un 2,5% en 2026, comparado con 1,6% en 2025. ¡Hay que comprar con cuidado!

Las compras tempranas siguen creciendo. Por poner un ejemplo, en la encuesta de Halloween de la NRF, el 49% de los usuarios planeaba comprar desde septiembre o antes.

Asimismo, el 23% de esos compradores tempranos expresó que se adelantaba para repartir su presupuesto. Para las tiendas, esto significa que la temporada navideña inicia antes.

Inventario listo antes de tiempo

Una buena época comienza meses antes, en los puertos. Este año, muchas cadenas trajeron su mercancía con tiempo para evitar retrasos o cambios en el costo de importación.

Un pico de importaciones adelantado

Como señala un reporte de la NRF y Hackett Associates, el ciclo de importaciones pico está terminando luego de varios meses de volúmenes elevados en los puertos principales.

En agosto, los puertos analizados recibieron 2,3 millones de contenedores de veinte pies. Para septiembre, el informe proyectaba 2,28 millones, 8,2% más que el año previo.

Para la federación, este adelanto respondió a cambios arancelarios y a interrupciones en las cadenas de suministro. Así, los comercios llegan a las fiestas con el inventario suficiente.

Reposición y planes para enero

Después, el foco cambia a la reposición. Conforme a la NRF, las importaciones de fin de año servirán especialmente para surtir estantes y preparar con éxito el inicio de 2027.

Esto supone revisar cada semana qué productos se agotan y cuáles se acumulan. De esta forma, evitas quedarte sin lo más vendido o cargar con exceso de mercancía en enero.

Asimismo, prepara desde ahora tu política de devoluciones. Recuerda: enero suele traer cambios y reembolsos. Las reglas claras protegen tu margen e impiden discusiones en caja.

Aranceles: un factor que sigue en juego

En febrero de 2026, la Corte Suprema anuló los aranceles basados en la ley IEEPA. No obstante, el gobierno estableció otros cargos bajo las secciones 122 y 301.

Para muchos comercios, esto significa que el costo de la mercancía importada continúa siendo incierto. Por eso, es necesario revisar contratos y precios con los proveedores.

A la vez, bastantes compañías que pagaron aranceles IEEPA gestionan reembolsos ante la Aduana. Si ese dinero llega pronto, daría un gran respiro a la caja de fin de año.

Más personal para atender la demanda

Con más clientes y más pedidos por internet, el personal es clave. Por ello, las grandes cadenas contratan temprano. Y los negocios pequeños también necesitan un plan.

Contrataciones de temporada

La Asociación de Detallistas espera que los comercios contraten entre 325.000 y 375.000 trabajadores estacionales. La cifra se alinea con los 356.000 empleos estimados en 2025.

Estos puestos cubren cajas, almacenes, reparto y atención al cliente. Y como los minoristas en USA compiten por el mismo personal, conviene ofrecer horarios claros.

Igualmente, ten en cuenta los cambios salariales. Varios estados suben su salario mínimo el 1 de enero de 2027, justo cuando terminan los contratos de temporada, explica la WHD.

Contratar a tiempo también reduce errores, puesto que un empleado que llega en octubre conoce el local, el sistema de cobro y las devoluciones antes de los días intensos.

Cómo organizar el equipo en un negocio pequeño

¿Sabías que no necesitas un departamento de recursos humanos para preparar tu equipo? Basta con planificar con tiempo y cubrir los puntos claves. Puedes empezar con esta lista:

Calendario de turnos: asigna más personal en Black Friday, fines de semana y la víspera navideña.

asigna más personal en Black Friday, fines de semana y la víspera navideña. Capacitación rápida: enseña cobro, devoluciones y manejo de pagos digitales antes de noviembre.

enseña cobro, devoluciones y manejo de pagos digitales antes de noviembre. Personal de respaldo: ten una lista de familiares o exempleados disponibles para días pico.

ten una lista de familiares o exempleados disponibles para días pico. Reglas de devoluciones: define plazos claros y explícalos a cada cajero.

define plazos claros y explícalos a cada cajero. Descansos programados: evita el agotamiento en las jornadas más largas.

De igual manera, un equipo bilingüe es una ventaja en barrios con muchos clientes hispanos, ya que atender en el idioma del comprador genera confianza y agiliza las ventas.

Las ventas en línea marcan el ritmo

Si bien la tienda física se mantiene fuerte, el canal digital crece cada año. Ignorarlo en noviembre y diciembre se traduce en dejar muchas ventas en manos de la competencia.

Las fechas clave del calendario

Adobe estima ventas online récord de 275.100 millones de dólares en noviembre y diciembre. Un 6,7% más que en 2025, según su pronóstico. Las fechas que resaltan son:

Día de Acción de Gracias (26 de noviembre): unos 6.900 millones de dólares en transacciones electrónicas.

unos 6.900 millones de dólares en transacciones electrónicas. Black Friday (27 de noviembre): cerca de 12.900 millones, con un alza de 9,2%.

cerca de 12.900 millones, con un alza de 9,2%. Cyber Monday (30 de noviembre): el día más fuerte, con 15.100 millones.

el día más fuerte, con 15.100 millones. Cyber Week completa: 47.500 millones, es decir, 17,3% del gasto de toda la temporada.

Con todo, el ciclo empieza antes. La empresa calcula que en octubre, debido a ofertas tempranas, se gastarán 95.800 millones de dólares en línea, 8% más que el año anterior.

Si vendes online, prepara antes del Día de Acción de Gracias tus promociones, fotos e inventario. Porque las ofertas tardías compiten en desventaja frente a otras cadenas.

Descuentos, pagos a plazos e inteligencia artificial

La multinacional de software espera descuentos del 30% sobre el precio de lista en la Cyber Week. Frente a esto, los pequeños minoristas en USA deben definir qué rebajar y cuánto.

Y el servicio de compra ahora y paga después, que divide el pago en cuotas, generaría 21.300 millones de dólares. Esta opción es perfecta para cerrar compras muy grandes.

En última instancia, Adobe predice que el tráfico que llega a las tiendas digitales desde los asistentes de IA crezca un 130%. Las fichas de producto claras y completas son esenciales.

Además, el móvil domina las compras: Adobe calcula que el 57,4% de las operaciones virtuales se hará desde celulares. Por ello, asegúrate de que tu sitio cargue rápido.

Lo que deben revisar las tiendas de alimentos

Para supermercados, bodegas y tiendas de conveniencia, diciembre trae consigo la cena de Nochebuena y las compras de Año Nuevo. Pero este año, también llegan nuevas reglas.

La nueva regla de inventario de SNAP

A partir del 4 de noviembre de 2026, los negocios que aceptan SNAP tienen que cumplir la norma de inventario del USDA. La fecha corresponde al inicio del periodo pico.

Conviene aclarar que el SNAP es el programa federal de ayuda para comprar comida. La norma exige 3 unidades de 7 variedades por cada una de las 4 categorías de alimentos.

Antes del 4 de noviembre, no olvides revisar con calma y orden estos puntos a fin de cumplir la norma y también para aprovechar la demanda de las fiestas en tu negocio:

Frutas y verduras: siete variedades, frescas, congeladas o enlatadas.

siete variedades, frescas, congeladas o enlatadas. Lácteos: leche, queso, yogur y otras opciones.

leche, queso, yogur y otras opciones. Carnes, aves y pescados: siete tipos con tres unidades cada una.

siete tipos con tres unidades cada una. Panes y cereales: incluye tortillas, arroz y avena.

incluye tortillas, arroz y avena. Sistema de caja: actualízalo si operas en un estado con restricciones a refrescos o dulces.

Las restricciones estatales también avanzan. Un ejemplo es Kansas, que prohibirá comprar dulces y refrescos con SNAP a inicios de 2027, lo que obliga a actualizar el sistema de caja.

Productos de temporada para la mesa latina

Por otra parte, la Nochebuena impulsa la venta de ingredientes específicos y clásicos en muchas mesas hispanas, tales como hojas de plátano, achiote, bacalao seco y gandules.

Otro asunto es la carne de res, que sigue cara. Como señala el BLS, en septiembre de 2026, el sirloin alcanzó 14,11 dólares por libra. De ahí que se destaquen el cerdo y el pavo.

Exhibir todos estos productos juntos y cerca de las carnes y las bebidas facilita la compra en un solo viaje. Incluso conviene reforzar artículos para fiestas como hielo y desechables.

Una temporada que se gana con preparación

Después de analizar estos aspectos, cada semana de preparación cuenta. Los minoristas en USA con inventario, personal capacitado y precios definidos aprovechan mejor la época.

Utiliza esta guía como lista de control y revisa los pronósticos de cada mes. ¿Quieres enterarte de las noticias del comercio hispano de alimentos? Entonces ingresa a Abasto.