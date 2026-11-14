Vuelve El Ganado Mexicano: Qué Cambia Para El Precio de la Res

Tras más de un año cerrada, la frontera vuelve a recibir ganado de México. Ahora bien, ¿qué significa esto para el precio de la carne hoy, para tu negocio y tu despensa?

En este artículo te explicaremos de manera sencilla por qué cerró la frontera, cómo avanza su reapertura y qué dicen los datos oficiales emitidos por el USDA y la FAO.

Aquí también conocerás las proyecciones para el 2027 y algunas medidas para planificar tus compras y precios. De esta forma, tomarás decisiones con información clara y actual.

Por qué se cerró la frontera al ganado mexicano

Para comprender lo que viene, hay que recordar lo que pasó. Sobre todo, porque el cierre no respondió a razones comerciales, sino sanitarias que afectaron a un proveedor clave.

El gusano barrenador, la plaga detrás del cierre

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca cuyas larvas se alimentan de carne viva. Por lo que invade las heridas del animal y, sin tratamiento, llega a matarlo.

La frontera se cerró al ganado procedente de México en noviembre de 2024 debido a un caso en el sur del país. Aunque reabrió en febrero de 2025, volvió a cerrar en mayo.

Desde ese momento, la plaga continuó avanzando hacia el norte. En septiembre de 2026, según KRWG, la secretaria de Agricultura Brooke Rollins informó 50 casos en el país.

Cuánto ganado dejó de llegar

La pausa tuvo un gran impacto. Como explica el economista Derrell Peel, de la Universidad Estatal de Oklahoma, entre 2004 y 2023 llegaron 1,17 millones de cabezas al año.

Además, casi todos eran becerros de engorda, animales que terminan de crecer en corrales estadounidenses. En 2023, el 98,7% de las importaciones pesaban menos de 700 libras.

Sumado a eso, de acuerdo con el Servicio de Investigación Económica del USDA, el inventario de ganado presenta mínimos históricos. Con menos animales, la res subió.

Cómo funciona la reapertura gradual

El USDA decidió abrir la frontera por etapas, es decir, puerto por puerto. De este modo, es capaz de evaluar cada paso antes de ampliar el comercio y frena el proceso ante riesgos.

Douglas, Arizona, abrió primero

El primer puerto en reabrir fue Douglas, Arizona, que limita con Sonora, el 24 de agosto de 2026. El USDA lo anunció un mes antes, condicionado al acato del plan de acción conjunto.

Como indica esta unidad ejecutiva, Sonora y Chihuahua son los estados mexicanos de menor riesgo, ya que tienen programas de inspección sólidos y están lejos del sur.

Eso sí, la reapertura llegó con reglas estrictas para proteger el ganado estadounidense. Tal como establecen el USDA y KRWG, las medidas que aplican las autoridades son:

Inspección total: Cada animal pasa una revisión completa para descartar signos de la plaga.

Cada animal pasa una revisión completa para descartar signos de la plaga. Perros detectores: el USDA entrenó caninos para encontrar el gusano barrenador.

el USDA entrenó caninos para encontrar el gusano barrenador. Moscas estériles: cada semana se liberan 100 millones en Texas y México para frenar la reproducción de la plaga.

cada semana se liberan 100 millones en Texas y México para frenar la reproducción de la plaga. Pausa inmediata: Las aperturas se detienen si las auditorías detectan más riesgo en Sonora o Chihuahua.

Por otra parte, las moscas estériles son insectos que no se reproducen. Al aparearse con moscas silvestres, no nacen nuevas larvas. Como resultado, la plaga va disminuyendo.

Gracias a estas medidas, el Departamento de Agricultura busca reactivar el comercio, sin poner en peligro los ranchos. El equilibrio es delicado: un solo brote cercano frenaría todo.

Santa Teresa y los siguientes pasos

El segundo paso llegó en septiembre con la reactivación del puerto de Santa Teresa, en Nuevo México. Por ese cruce pasa el 43% del ganado mexicano, menciona Rollins.

A pesar de eso, la agencia agrícola advierte que el calendario cambia en función del avance de México en el plan de acción. El siguiente candidato es Columbus, en Nuevo México.

Qué significa la reapertura para los ganaderos de México

La reapertura es igual de relevante al sur de la frontera. Para los productores del norte de México, vender becerros a Estados Unidos es una fuente importante de ingresos familiares.

Una temporada que llega en buen momento

El calendario favorece a los ganaderos. Peel señala que el 36% de las importaciones anuales cruzaba entre septiembre y diciembre, cuando los becerros se mueven al norte.

El experto calculó que Douglas recibiría entre 90.000 y 100.000 cabezas en los últimos cuatro meses del año. Santa Teresa y Columbus, unos 125.000 y 175.000 más.

Para los criadores del norte, esto significa recuperar un mercado cerrado durante más de un año. Y vender en temporada alta les permite aprovechar los precios elevados del ganado.

Retos que siguen pendientes

El reto principal es sanitario, por eso cada envío debe cumplir el plan de acción conjunto. Después de todo, un solo caso cerca de la frontera pondría en riesgo todo el comercio.

Por su parte, Rollins aclaró que la plaga, aunque está contenida, no se ha erradicado. En pocas palabras, el riesgo sigue presente y las autoridades vigilan la situación de cerca.

El precio internacional de la carne de res

La reapertura ocurre en un mercado global caro. De hecho, la res se comercia entre continentes, así que lo que pasa por Brasil o Australia influye en Estados Unidos.

Lo que muestra el índice de la FAO

La agencia de la ONU para la alimentación, conocida como la FAO, cada mes publica un índice de precios internacionales de la carne. En septiembre de 2026 alcanzó 127,9 puntos.

Los resultados indican que bajó un 1,1% frente a agosto, igualando el nivel de hace un año. Esta caída vino del pollo y el cerdo, debido a la abundante oferta de los exportadores.

Cabe señalar que este índice mide precios de exportación, no lo que pagas en la tienda. Pese a ello, marca la tendencia que enfrentan importadores, comercios y distribuidores.

Estados Unidos, un comprador que mueve el mercado

Con poco ganado propio, el país importa más carne. En septiembre subió el costo de la res brasileña por la demanda estadounidense luego de un cambio arancelario, declara la FAO.

Desde el 1 de septiembre, Estados Unidos amplió temporalmente una cuota de recortes magros de res para hacer carne molida, con el fin de importar más con aranceles menores.

Mientras que los precios de exportación de Australia bajaron por la competencia global. En consecuencia, cada decisión de un gran comprador se refleja en el precio de la carne hoy.

Precio de la carne hoy en Estados Unidos: qué cambia

Después de analizar estos aspectos surge una gran pregunta: ¿el regreso del ganado mexicano abaratará la carne? La respuesta corta es que ayuda, pero no de inmediato.

Por qué la baja no será inmediata

Porque los becerros mexicanos no van directo al rastro. Primero pasan varios meses en corrales de engorda, lo que significa que buena parte de esa carne llegaría hasta 2027.

Otra razón es que Peel advierte que los puertos tardarán varias semanas en recuperar su capacidad completa. Por ende, el volumen aún es pequeño ante el enorme mercado.

Aunado a eso, criar y engordar sigue siendo costoso. En cada libra que llega al mostrador de tu tienda, pesan los costos de alimento, transporte y mano de obra de los ganaderos.

Lo que proyectan los expertos

Las cifras oficiales y académicas ayudan a medir el impacto real. En los próximos meses, las proyecciones más recientes en el mercado que debes seguir de cerca son estas:

Importaciones en 2026: Peel estima unas 150.000 cabezas de México antes de fin de año, con un máximo cercano a 250.000.

Peel estima unas 150.000 cabezas de México antes de fin de año, con un máximo cercano a 250.000. Carne al consumidor en 2026: el Departamento de Agricultura prevé que la res suba 9,4%, más del triple que el conjunto de los alimentos.

el Departamento de Agricultura prevé que la res suba 9,4%, más del triple que el conjunto de los alimentos. Carne al consumidor en 2027: el mismo organismo calcula otro aumento de 4,7% en su escenario central.

En términos prácticos, el ganado mexicano alivia la presión, pero no cambia el panorama de fondo. Por tanto, el precio de la carne de hoy seguirá alto en 2027, aunque más despacio.

Qué hacer si vendes o compras carne de res

Ante un mercado tan cambiante, planificar marca la diferencia. Tanto los comercios como las familias salen ganando si siguen los datos oficiales y ajustan sus compras con calma.

Recomendaciones para tiendas y carnicerías

¿Tienes un supermercado o una carnicería? Entonces, si bien la reapertura no cambia tus costos de un día para otro, es fundamental que te prepares. Estas medidas te ayudarán:

Sigue los reportes del USDA: el Servicio de Comercialización Agrícola publica informes de mercado sobre ganado y carne.

el Servicio de Comercialización Agrícola publica informes de mercado sobre ganado y carne. Revisa el índice de la FAO cada mes: te muestra hacia dónde se mueven los precios internacionales.

te muestra hacia dónde se mueven los precios internacionales. Diversifica proveedores: compara carne nacional e importada según precio y calidad.

compara carne nacional e importada según precio y calidad. Impulsa cortes económicos: la paleta y la carne molida mantienen el flujo de clientes.

la paleta y la carne molida mantienen el flujo de clientes. Ajusta precios con datos: evita cambios bruscos que ahuyenten a los compradores.

Igualmente, comunica con claridad, ya que explicar por qué la res se mantiene cara genera confianza y ayuda a los clientes a elegir otras opciones sin que sientan que gastan de más.

Finalmente, revisa tu inventario cada semana. Recuerda: comprar de más en un mercado caro inmoviliza el dinero y comprar menos deja estantes vacíos y clientes insatisfechos.

Consejos para el consumidor

Para las familias, la clave es comparar precios por libra. En septiembre de 2026, la molida 100% res se ubicó en los 6,79 dólares por libra, menciona un informe de la BLS.

En cambio, según recoge FRED, el sirloin costó 14,11 dólares por libra. Alternar cortes costosos con molida, cerdo o pollo permite equilibrar mejor el presupuesto semanal.

De la misma forma, congelar porciones cuando es oferta es una manera práctica de ahorrar. FoodSafety.gov, indica que la carne molida cruda se conserva congelada de 3 a 4 meses.

Una frontera abierta, un alivio que tomará tiempo

Sin duda alguna, aunque su efecto será lento, el regreso del ganado mexicano es una buena noticia. Mientras falten reses, el precio de la carne hoy exigirá planificación.

No olvides revisar cada mes los reportes oficiales, y ajusta tus compras paso a paso. Si quieres seguir de cerca esta y otras noticias del comercio de alimentos, visita Abasto.