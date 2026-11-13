Programas de lealtad de supermercados: clave en los ahorros navideños

Los programas de lealtad de los supermercados son la mejor defensa del comprador frente a los precios festivos.

Mientras tanto, las familias recortarían casi cualquier gasto antes que sacrificar el banquete de las fiestas.

Así lo revela el nuevo informe de FMI, U.S. Grocery Shopper Trends 2026: Holidays.

FMI – The Food Industry Association realizó el estudio junto con The Hartman Group. La encuesta en línea incluyó a 1,467 compradores en EE. UU., del 21 al 28 de septiembre.

Crece la preocupación por los precios, pero también la confianza

La ansiedad por los precios va en aumento. De hecho, el 45% de los compradores está extremadamente o muy preocupado por el alza de los precios de los alimentos festivos.

Esa cifra subió 8 puntos respecto al otoño de 2025.

Aun así, los compradores sienten un mayor control sobre su presupuesto. La proporción de quienes reportan tener mucho o algo de control sobre su gasto subió 13 puntos desde agosto.

Además, el gasto semanal promedio en el supermercado se mantuvo en $172. El Índice de Sentimiento del Comprador de FMI está en 72, cerca de su máximo histórico.

“La comida es lo que mantiene unidas las fiestas”. — Leslie G. Sarasin, presidenta y CEO del FMI – The Food Industry Association

Según Sarasin, los compradores protegerán el gasto en comida festiva, aunque deban recortar en otras áreas.

Los datos federales ayudan a explicar este ánimo mixto. Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los alimentos para el hogar subieron un 1.8% en septiembre.

Sin embargo, esos precios avanzaron un 0.4% en octubre, según informó la agencia el 10 de noviembre.

El banquete festivo no se toca

Los compradores priorizan la comida por encima de otros gastos de temporada.

Después de pasar un buen rato en familia (67%), un gran banquete casero (52%) define el éxito de las fiestas.

Si el presupuesto se ajusta, solo el 17% reduciría la comida festiva. En cambio, el 46% recortaría ropa festiva y el 45% dejaría espectáculos y eventos.

La cocina desde cero vuelve al Día de Acción de Gracias

Las cocinas estarán más ocupadas este año.

Entre quienes planean servir pavo, el 59% lo preparará desde cero en casa. Eso representa un salto de 16 puntos respecto a 2025.

Mientras tanto, el pavo ya preparado cayó 10 puntos, hasta el 19%.

Los platillos tradicionales también ganaron terreno. El pavo (68%), el puré de papas (63%), el relleno (62%) y las verduras calientes (50%) aumentaron respecto a 2025.

Además, la comida sigue siendo un esfuerzo de equipo. Cuando al menos un platillo es casero, el 95% planea ayudar a prepararlo.

Es más, el 90% se emociona con la preparación, casi tanto como con la fiesta misma (89%).

Esa demanda llega mientras se recupera la oferta de pavo. Los productores envían cerca de un 3% más de aves al mercado este año, según Farm Progress.

Además, los minoristas anuncian pavos enteros congelados en unas 2,500 tiendas, más que el año pasado.

Compradores flexibles ante faltantes y abiertos a la IA

Persiste cierta inquietud en los anaqueles. Cerca del 24% está extremadamente o muy preocupado por la falta de alimentos festivos.

Sin embargo, la mitad simplemente prepararía otro platillo conocido, y 35% probaría una receta nueva.

La tecnología también transforma la planificación. El uso semanal de IA entre los compradores subió al 27%, desde el 19% hace un año.

Asimismo, el 65% quisiera usar la IA para planificar sus comidas festivas. La mayoría busca nuevas recetas (34%) o ideas festivas (27%).

Artículo Relacionado: Minoristas invierten en tecnología y experiencia Lea el Artículo

Por qué importan los programas de lealtad de supermercados

Aquí es donde los minoristas tienen más por ganar.

Al preguntarles cómo facilitar la preparación de Acción de Gracias, los compradores pidieron primero descuentos para miembros (36%).

Le siguieron exhibiciones especiales para la comida festiva (29%) y para platillos específicos (25%).

De hecho, los datos del FMI muestran que los programas de lealtad de los supermercados ya generan valor real.

Donde existe un programa, el 71% de los compradores se ha unido al de su tienda principal.

Entre los miembros, el 95% lo considera al menos algo valioso. Además, el 74% lo califica como sumamente o muy valioso.

Los beneficios de ahorro encabezan la lista. El ahorro cotidiano también es el beneficio más utilizado.

Si deben elegir, el 47% prefiere ahorros generales, el 30% ofertas personalizadas y el 23% no tiene preferencia.

La lealtad también mejora la experiencia de compra. Quienes consideran esencial su programa califican mejor su tienda principal: 85% frente a 79%.

También son más propensos a disfrutar de ir al supermercado: 50% frente a 37%.

Una brecha de lealtad que los minoristas pueden cerrar

Aun así, el informe revela una oportunidad clara. La demanda de programas de lealtad de supermercados supera la oferta.

Entre los compradores cuya tienda principal no tiene uno, el 68% está extremadamente o muy interesado en tenerlo.

Además, los hogares que más podrían ahorrar suelen quedarse fuera. Donde hay programas, el 58% de quienes ganan menos de $35,000 son miembros.

En comparación, el 78% de quienes ganan $150,000 o más ya se ha unido.

La falta de información pesa. Entre los no miembros, el 18% no sabía del programa y el 28% no dio una razón específica.

“Los programas de lealtad están ofreciendo exactamente lo que los compradores necesitan ahora mismo”. — Leslie G. Sarasin, FMI – The Food Industry Association

El siguiente paso, según Sarasin, es llegar a los hogares de menores ingresos y a los consumidores jóvenes.

Esos compradores necesitan saber que estos ahorros existen y que son fáciles de usar, añadió.

La clave para los supermercados esta temporada

Para los supermercados, el mensaje de cara a la temporada es claro.

Los compradores protegerán la mesa festiva y esperan que su tienda los ayude a pagarla.

Por eso, los minoristas que simplifiquen sus programas de lealtad de supermercados podrían ganar visitas y confianza.

El informe completo está disponible en FMI.org/GroceryTrends.