IGA y RSA se asocian en tecnología para supermercados

RSA America, un socio líder en transformación digital y tecnología minorista innovadora para supermercados, anunció una alianza estratégica con la Independent Grocers Alliance (IGA). A través de esta colaboración, los minoristas de IGA obtendrán acceso completo a la avanzada suite de plataformas de marketing y tecnología de RSA America, que incluye programas de lealtad, promociones digitales, e-commerce, análisis de datos y medios minoristas. Estas herramientas están diseñadas para aumentar las ventas, mejorar los márgenes y simplificar las operaciones sin la necesidad de hardware costoso o instalaciones complejas.

Esta asociación marca un avance significativo para los supermercados independientes que buscan competir con las cadenas nacionales a través de tecnología inteligente, escalable y asequible. La plataforma de RSA America incluye herramientas con inteligencia artificial (IA) como AutoPilotai para análisis avanzados y BrandAiQ para mejorar el contenido digital y las promociones con marcas de productos de consumo (CPG). Todas las aplicaciones pueden implementarse en el mercado en un plazo de 12 a 16 semanas, con un historial comprobado de ofrecer un sólido retorno de inversión (ROI) e impacto comercial medible.

“En esencia, la Independent Grocers Alliance se compromete a proporcionar a los supermercados independientes las herramientas, recursos y asociaciones para ayudarlos a prosperar en un panorama cada vez más competitivo”, dijo Michael La Kier, vicepresidente de Desarrollo de Marca de IGA. “Nos complace presentar a RSA America como un nuevo socio en esa misión, ya que ellos comparten un compromiso similar de servir a los supermercados independientes con su más de una década de experiencia apoyando a minoristas con soluciones de marketing al cliente basadas en datos. La incorporación de RSA complementa la sólida red de socios con la que ya trabajamos y refleja nuestro esfuerzo continuo por ampliar el apoyo disponible para los dueños de tiendas, impulsando el éxito en toda nuestra industria”.

El director general de RSA America, Ravi Achanta, coincidió con ese sentimiento, añadiendo: “Nuestra misión siempre ha sido empoderar a los supermercados locales con la misma tecnología que utilizan los grandes minoristas, pero sin el alto costo o la complejidad. Al asociarnos con IGA, estamos llevando esa misión a una escala nacional, ayudando a los minoristas independientes a preparar sus negocios para el futuro y a fortalecer las relaciones con los clientes en cada transacción”.

“La adopción de tecnología ya no es opcional”, agregó Achanta. “Esta asociación con IGA significa que miles de minoristas independientes ahora tienen un camino claro y respaldado para impulsar el crecimiento con herramientas digitales probadas y esenciales”.

Acerca de RSA America

Fundada en 2014, RSA America se ha convertido en un proveedor líder de tecnología minorista revolucionaria, ofreciendo una plataforma integral diseñada para supermercados y marcas independientes. Con una fuerte presencia en más de 42 estados de EE. UU. y gestionando $20 mil millones en transacciones anuales, RSA America empodera a los supermercados independientes para competir con las cadenas nacionales. El núcleo del éxito de RSA reside en su tecnología empresarial de vanguardia y es impulsado por datos en tiempo real con tecnologías de IA/ML (Machine Learning). Nuestro sistema ofrece una implementación fluida de un programa dinámico de recompensas por lealtad, que aumenta la base de clientes e impulsa un crecimiento sustancial en las ganancias.

Acerca de IGA

La Independent Grocers Alliance (IGA) fue fundada en 1926, uniendo a supermercados independientes en todo Estados Unidos para asegurar que las tiendas locales, confiables y de gestión familiar, se mantuvieran fuertes frente a la creciente competencia de las cadenas. IGA es la red de supermercados voluntarios más grande del mundo, con ventas minoristas globales agregadas de más de $43 mil millones al año. La alianza incluye más de 7,500 tiendas a nivel mundial, con operaciones en 46 estados de Estados Unidos y en más de 25 países.