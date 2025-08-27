Tendencias de compradores en el otoño: “comer bien” será una prioridad

Las tendencias de compradores en el otoño muestran que los estadounidenses refuerzan sus rutinas de comidas, con un claro enfoque en “comer bien” en casa.

Casi la mitad de los compradores de supermercado en EE. UU., 44%, mantiene tradiciones semanales de comidas, según el último informe del FMI – The Food Industry Association. El estudio, U.S. Grocery Shopper Trends: New Routines, indica que 36% de los consumidores cenan en casa con otros todos los días, manteniéndose las 6 p.m. como la hora máxima de la cena.

Este otoño, más de dos tercios de los compradores forman nuevas rutinas centradas en sus hábitos alimenticios. Esto incluye preparar más comidas en casa, cenar a horas consistentes y dar mayor importancia a compartir alimentos con familiares y amigos.

Comer bien como prioridad

El informe del FMI destaca que “comer bien” no tiene un significado único. Para algunos, implica cocinar alimentos frescos y mejorar la nutrición. Para otros, significa dedicar tiempo a conectar con la familia y amigos.

En el desayuno, “comer bien” refleja elecciones saludables, mientras que para los refrigerios, la conveniencia toma protagonismo. Esta flexibilidad demuestra que las rutinas pueden adaptarse a horarios ocupados sin sacrificar calidad ni conexión.

Leslie G. Sarasin, presidenta y CEO de FMI, señaló que los compradores ven la comida como más que combustible. “Nuestra investigación muestra que, incluso a medida que los estilos de vida evolucionan, los compradores encuentran comodidad y alegría en rutinas que los reúnen”, dijo.

Las tendencias de compradores en el otoño impulsan la cocina en casa

El informe confirma lo que los minoristas ya perciben: los estadounidenses cocinan más comidas en casa. Más de la mitad planea continuar preparando alimentos frescos este otoño. Esta tendencia se basa en hábitos iniciados durante la pandemia que ahora se han consolidado.

Cocinar en casa no solo ahorra dinero, sino que permite a las familias tomar decisiones que reflejan sus valores, incluyendo alimentación saludable, ingredientes sostenibles y opciones basadas en plantas.

Artículo Relacionado: Reduce la inflamación con sabor: lo que comes importa Lea el Artículo

El Mes Nacional de las Comidas Familiares

El FMI publicó su informe coincidiendo con el Mes Nacional de las Comidas Familiares en septiembre, que promueve compartir alimentos en familia. La iniciativa se alinea con las tendencias de compradores en el otoño y refuerza los beneficios sociales y de salud de comer juntos.

David Fikes, director ejecutivo de la Fundación FMI, afirmó que los beneficios van más allá de la nutrición. “Cuando las familias comparten más comidas, no solo nutren sus cuerpos con alimentos más saludables; fortalecen relaciones, mejoran la comunicación y crean recuerdos duraderos”, dijo.

Valores éticos y personales marcan las tendencias de compradores en el otoño

La definición de “comer bien” de los compradores también refleja decisiones éticas junto con objetivos de salud. Los consumidores consideran cómo se producen los alimentos, la sostenibilidad de las prácticas agrícolas y el trato a los trabajadores de la cadena de suministro.

Este enfoque en la alimentación basada en valores indica un cambio cultural duradero. Los estadounidenses buscan equilibrio: alimentos nutritivos, éticos, convenientes y significativos.

Implicaciones para los minoristas

Para los supermercados, las tendencias de compradores en el otoño presentan desafíos y oportunidades. Los minoristas que destacan soluciones de comidas, recetas fáciles de seguir y opciones frescas pueden beneficiarse. Al satisfacer el deseo de conexión y calidad de los compradores, los supermercados refuerzan su papel como aliados de la vida familiar.

Al mismo tiempo, la conveniencia sigue siendo clave. Los minoristas deben equilibrar la oferta de frescos con soluciones rápidas y listas para comer para consumidores ocupados que aún desean priorizar “comer bien”.

A medida que las rutinas de otoño se consolidan, un mensaje queda claro: los estadounidenses valoran la comodidad de las tradiciones alimentarias y continúan priorizando “comer bien”.

El FMI sugiere que estas tendencias de compradores en el otoño perdurarán más allá de la temporada, moldeando cómo las familias compran, cocinan y se conectan durante años.