Vallarta Supermarkets moderniza operaciones con herramientas de IA

Vallarta Supermarkets está transformando sus operaciones con herramientas de IA con la implementación de la suite Fresh Item Management de Logile. La tecnología se usará para mejorar la producción, reducir el desperdicio y elevar la satisfacción del cliente en todas sus tiendas.

La cadena de supermercados hispana se asoció con Logile, líder global en soluciones laborales impulsadas por inteligencia artificial, indicó un comunicado de prensa.

Con esta innovación, Vallarta se convierte en pionera entre los supermercados hispanos en adoptar tecnologías de inteligencia artificial que marcan tendencia en eficiencia y servicio.

Herramientas de IA transforman la operación de supermercado

La plataforma de Logile integra pronósticos, automatización y ejecución en un solo sistema. Al incorporar datos en tiempo real y flujos de trabajo automatizados, Vallarta eliminó procesos fragmentados y mejoró la eficiencia en tienda.

Steve Netherton, director de información y vicepresidente de mejora continua de Vallarta, explicó que el cambio representa un antes y un después en la gestión de alimentos.

“Entregar productos frescos y de alta calidad es el corazón de nuestras operaciones, y necesitábamos una forma más inteligente de manejar producción e inventario”, dijo Netherton. “Las herramientas de IA de Logile nos dieron estructura, visibilidad y eficiencia. Nuestros asociados ahora reducen el desperdicio mientras mantienen los estantes abastecidos con los productos frescos que esperan nuestros clientes”.

Pronósticos con precisión

El sistema de Logile ofrece predicciones a nivel de artículo, usando inteligencia artificial y aprendizaje automático para anticipar la demanda con hasta un 97% de precisión. Analiza estacionalidad, clima, días festivos y ventas pasadas, lo que permite a Vallarta reducir excesos de inventario y minimizar faltantes.

Esto asegura que carnes, frutas, verduras y alimentos preparados estén disponibles cuando los clientes los buscan, fortaleciendo la lealtad hacia la cadena.

Planificación más eficiente

Basados en estos pronósticos, los planes de producción se adaptan mejor a la demanda real de cada departamento. Consideran niveles de inventario, recetas y parámetros de exhibición, optimizando el tamaño de lotes y consolidando productos similares.

Los empleados reciben guías específicas para su rol, aumentando la productividad y garantizando la consistencia en todas las tiendas.

La adopción de herramientas digitales también incluye gestión centralizada de recetas y nutrición. El sistema guarda ingredientes, procesos y controles de seguridad alimentaria, además de integrar información nutricional y de alérgenos.

Los empleados ya no dependen de manuales en papel, sino de guías digitales con fotos y videos que agilizan la capacitación y la estandarización.

Cumplimiento e inocuidad alimentaria

En áreas como carnes y mariscos, el sistema registra cada lote de molienda y limpieza de equipos, cumpliendo con las normas del USDA. Además, las herramientas de IA ayudan a documentar rendimientos, cortes estacionales y promociones especiales, ajustando costos y manteniendo márgenes de ganancia.

Otra ventaja es la gestión centralizada de básculas y etiquetas. Logile actualiza en tiempo real todos los dispositivos y alerta al corporativo sobre incidencias, asegurando información precisa para el consumidor y reduciendo carga operativa en tienda.

La app Cookbook, próxima fase

Para el tercer trimestre, Vallarta lanzará la app Cookbook de Logile, una plataforma en tabletas que reemplazará manuales de recetas en papel.

Los usuarios tendrán acceso a ingredientes, pasos, fotos y valores nutricionales, garantizando procesos uniformes y mejor control de calidad.

Innovación en los supermercados hispanos

Purna Mishra, fundador y director ejecutivo de Logile, destacó que la implementación de herramientas de IA consolida a Vallarta como referente en innovación de alimentos frescos.

“Los minoristas necesitan un enfoque conectado para las operaciones de alimentos frescos”, afirmó Mishra. “Con herramientas de IA que integran pronósticos y gestión en una sola plataforma, Vallarta gana visibilidad, planificación y ejecución más efectivas”.

Al invertir en estas tecnologías, Vallarta Supermarkets reafirma su liderazgo en supermercados hispanos, garantizando frescura, reduciendo desperdicio y aumentando la lealtad de clientes en un mercado cada vez más competitivo.