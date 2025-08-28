Jumex, de Vilore Foods, patrocina al equipo de la NCAA: UTSA

En un movimiento histórico para los deportes universitarios y la representación hispana, Vilore Foods anunció hoy la querida marca mexicana de jugos y néctar conocida por su icónica lata azul, Jumex , ahora es patrocinador oficial del programa atlético de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), lo que la convierte en la primera marca mexicana en patrocinar un programa atlético de la División I de la NCAA. Como líder en la distribución de marcas icónicas y culturalmente conectadas, como La Costeña y Totis, Vilore Foods se enorgullece de liderar este momento histórico que rompe barreras, promueve la cultura hispana y celebra el orgullo escolar de una manera sin precedentes.

“Este es un momento profundamente significativo y que cambia el juego para el atletismo universitario y para toda nuestra familia de Vilore Foods”, dijo Edgar R. Vargas, Director de Crecimiento y Desarrollo de Marca de Vilore Foods. “Durante más de 40 años, hemos traído productos hispanos queridos a los hogares de los EE. UU. Esta asociación marca otro capítulo significativo en este viaje. No se trata solo de nuestro patrocinio, es un paso poderoso para celebrar nuestra herencia hispana y elevar la visibilidad hispana en el atletismo universitario”.

Esta innovadora asociación abarcará el año académico 2025-2026 y proporcionará a Jumex una poderosa presencia durante las próximas temporadas deportivas de otoño, invierno y primavera. También ofrece la oportunidad de mantener hidratados a los atletas y fanáticos de Roadrunner con Jumex Hydrolit +Advance, la nueva bebida de hidratación de alto rendimiento de la marca, que viene en cuatro sabores y está repleta de cinco iones esenciales para reponer electrolitos, cafeína natural para una energía sostenida y colina, un nutriente que rara vez se encuentra en las bebidas deportivas convencionales, para una máxima hidratación, concentración y claridad mental.

Jumex iniciará esta colaboración a lo grande durante el partido inaugural de UTSA en casa en el Alamodome el 6 de septiembre contra la Universidad Estatal de Texas. Los fanáticos pueden esperar importantes activaciones de la marca que incluirán cabinas de muestreo de productos y experiencias en el portón trasero donde tendrán la oportunidad de experimentar la diferencia de hidratación de Jumex Hydrolit +Advance de primera mano.

Dentro del Alamodome, la marca Jumex se presentará con ubicaciones prominentes en la señalización a nivel de campo, tableros de cinta LED y funciones de videobar en el juego. La marca también se destacará a través de integraciones de radio durante las transmisiones de juegos en vivo y carretes destacados de marca compartida en radio y en línea.

En la tienda, Jumex activará una sólida campaña de marketing aprovechando las marcas y logotipos oficiales de UTSA en todas las plataformas promocionales, reforzando a Hydrolit +Advance como la bebida de rendimiento elegida por los fanáticos de UTSA. Esto incluye la marca en la tienda y la exhibición de productos en minoristas clave de todo Texas, junto con cupones impresos y cupones de comprador, promociones al estilo de sorteos y obsequios de marca premium y sorteos del día del juego.

“Esta asociación con Jumex marca un momento histórico para UTSA Athletics”, dijo Lisa Campos, vicepresidenta de Atletismo Intercolegial de UTSA. “Estamos orgullosos de unir fuerzas con una marca mexicana querida que comparte nuestro compromiso con la excelencia y con nuestra comunidad».

“UTSA Sports Properties y Playfly están encantados de dar la bienvenida a Jumex como nuevo patrocinador”, dijo Robert Stockhausen, gerente general de UTSA Sports Properties. “Jumex es el primer patrocinador mexicano de UTSA y un productor y proveedor de primer nivel de deliciosos jugos y bebidas. Agradecemos su apoyo y esperamos que Jumex y sus marcas refresquen a nuestros fanáticos en los próximos años”.