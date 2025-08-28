Walmart presenta nuevas herramientas para vendedores

En su Let’s Grow! Walmart Marketplace Seller Summit, Walmart anunció un conjunto de herramientas e iniciativas diseñadas para acelerar el crecimiento de los vendedores, expandir el alcance internacional y ofrecer capacidades omnicanal incomparables, lo que refuerza su compromiso con la integridad del marketplace y experiencias de cliente excepcionales.
“Walmart se ha convertido en una de las plataformas de comercio electrónico de más rápido crecimiento al enfocarse en lo que más importa: la integridad, el éxito de los vendedores y la entrega de experiencias excepcionales para los clientes”, dijo Manish Joneja, vicepresidente senior de Walmart U.S. Marketplace y Walmart Fulfillment Services. “Todo lo que estamos construyendo —desde herramientas más inteligentes hasta una logística de cumplimiento expandida y alcance global— está diseñado para acelerar el crecimiento de los vendedores y empoderarlos para que sirvan a los clientes mientras impulsan sus negocios”.
Herramientas y capacidades más inteligentes para potenciar las ventas
Walmart está equipando a los vendedores con herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) que simplifican las operaciones, ahorran tiempo y aumentan las ventas. Estas innovaciones se basan en los comentarios de los vendedores y están diseñadas para ayudarlos a optimizar cada parte de su negocio, desde listar productos más rápido hasta gestionar las operaciones de manera más eficiente y atraer a los clientes con confianza. Las herramientas y capacidades incluyen:
- Herramienta de listado impulsada por IA y Asistente inteligente: Las herramientas de configuración de artículos individuales y en lote reducen el tiempo de comercialización y aumentan las tasas de conversión, mientras que el Asistente inteligente brinda soporte en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Programa de Asesores de Vendedores: El programa de Asesores de Vendedores de Walmart, que abarca categorías, regiones y tamaños de negocios, proporciona una línea directa de retroalimentación a los líderes de Walmart. Sus comentarios e ideas ayudan a cocrear programas y soluciones impactantes, fomentando la integridad del marketplace y un ecosistema empresarial saludable.
- Configuraciones y servicios de envío: Los vendedores que se auto-abastecen pueden automatizar las promesas de entrega por región, ofreciendo a los clientes más promesas de entrega.
- Portal de marcas: Protege las marcas y señala la actividad fraudulenta con un enfoque mejorado en la autenticidad del producto.
Walmart también está introduciendo nuevos incentivos para ayudar a los vendedores a competir durante la temporada alta de compras y ganar más negocios, incluyendo:
- 0% de tarifa de referencia en todos los juguetes calificados.
- 50% de reducción en la tarifa de referencia en todos los artículos de mascotas calificados.
- Hasta 100% de reducción en las tarifas de referencia en artículos calificados de alta venta en todas las categorías.
Al combinar tecnología de vanguardia con incentivos específicos, Walmart está empoderando a los vendedores para que operen de manera más eficiente, se destaquen en categorías competitivas y satisfagan la demanda de los clientes, especialmente durante la temporada navideña.
Alcance expandido y cumplimiento más rápido
Walmart está facilitando más que nunca que los vendedores lleguen a más clientes, tanto en los EE. UU. como en todo el mundo.
- Envío al día siguiente en las principales áreas metropolitanas: Walmart Fulfillment Services (WFS) ahora ofrece cobertura expandida de envío al día siguiente en las principales ciudades de EE. UU., incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston y Atlanta. Esto significa una entrega más rápida y confiable de los artículos del Marketplace a millones de clientes de Walmart.
- Tarifas competitivas y mayores ventas: WFS ayuda a los vendedores a optimizar la logística de cumplimiento a tarifas que son en promedio aproximadamente 15% menores que las de la competencia, lo que genera mejores resultados. Los vendedores que usan WFS ven, en promedio, un aumento del 50% en el valor bruto de la mercancía (GMV) en artículos etiquetados como “Gestionado por Walmart” y “Envío en 2 días”. A través de Multichannel Solutions, los vendedores pueden usar WFS para cumplir con los pedidos de su propio sitio web, tiendas de redes sociales y otros marketplaces; los nuevos usuarios de Multichannel Solutions pueden recibir un 30% de descuento en las tarifas de cumplimiento.
- Expansión de oportunidades: Con Walmart, los vendedores tienen acceso a clientes en múltiples marketplaces, incluyendo EE. UU., Canadá, México y Chile, mientras aprovechan herramientas como los Anuncios Patrocinados de Walmart Connect 3P para ayudar a aumentar la visibilidad y las ventas.
Oportunidades omnicanal de siguiente nivel
Walmart está creando un verdadero marketplace omnicanal que beneficia tanto a los vendedores como a los clientes. Estas innovaciones están conectando la conveniencia en línea con la confianza en la tienda, desbloqueando nuevas formas para que los vendedores lleguen a los clientes al combinar la experiencia de compra digital y física.
- Descubrimiento digital en la tienda: En abril, Walmart abrió su nueva ubicación en Cypress, Texas, que presenta códigos QR digitales en toda la tienda. Estos códigos permiten a los clientes acceder a herramientas y servicios digitales, así como a un surtido en línea extendido. Walmart está llevando el pasillo extendido del Marketplace a las tiendas, comenzando con algunos artículos en exhibición. Los clientes pueden comprar a través de la aplicación de Walmart e incluso hacer que sus artículos sean instalados profesionalmente.