Walmart presenta nuevas herramientas para vendedores

En su Let’s Grow! Walmart Marketplace Seller Summit, Walmart anunció un conjunto de herramientas e iniciativas diseñadas para acelerar el crecimiento de los vendedores, expandir el alcance internacional y ofrecer capacidades omnicanal incomparables, lo que refuerza su compromiso con la integridad del marketplace y experiencias de cliente excepcionales.

“Walmart se ha convertido en una de las plataformas de comercio electrónico de más rápido crecimiento al enfocarse en lo que más importa: la integridad, el éxito de los vendedores y la entrega de experiencias excepcionales para los clientes”, dijo Manish Joneja, vicepresidente senior de Walmart U.S. Marketplace y Walmart Fulfillment Services. “Todo lo que estamos construyendo —desde herramientas más inteligentes hasta una logística de cumplimiento expandida y alcance global— está diseñado para acelerar el crecimiento de los vendedores y empoderarlos para que sirvan a los clientes mientras impulsan sus negocios”.

Herramientas y capacidades más inteligentes para potenciar las ventas

Walmart está equipando a los vendedores con herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) que simplifican las operaciones, ahorran tiempo y aumentan las ventas. Estas innovaciones se basan en los comentarios de los vendedores y están diseñadas para ayudarlos a optimizar cada parte de su negocio, desde listar productos más rápido hasta gestionar las operaciones de manera más eficiente y atraer a los clientes con confianza. Las herramientas y capacidades incluyen:

Herramienta de listado impulsada por IA y Asistente inteligente: Las herramientas de configuración de artículos individuales y en lote reducen el tiempo de comercialización y aumentan las tasas de conversión, mientras que el Asistente inteligente brinda soporte en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Las herramientas de configuración de artículos individuales y en lote reducen el tiempo de comercialización y aumentan las tasas de conversión, mientras que el Asistente inteligente brinda soporte en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Programa de Asesores de Vendedores: El programa de Asesores de Vendedores de Walmart, que abarca categorías, regiones y tamaños de negocios, proporciona una línea directa de retroalimentación a los líderes de Walmart. Sus comentarios e ideas ayudan a cocrear programas y soluciones impactantes, fomentando la integridad del marketplace y un ecosistema empresarial saludable.

El programa de Asesores de Vendedores de Walmart, que abarca categorías, regiones y tamaños de negocios, proporciona una línea directa de retroalimentación a los líderes de Walmart. Sus comentarios e ideas ayudan a cocrear programas y soluciones impactantes, fomentando la integridad del marketplace y un ecosistema empresarial saludable. Configuraciones y servicios de envío: Los vendedores que se auto-abastecen pueden automatizar las promesas de entrega por región, ofreciendo a los clientes más promesas de entrega.

Los vendedores que se auto-abastecen pueden automatizar las promesas de entrega por región, ofreciendo a los clientes más promesas de entrega. Portal de marcas: Protege las marcas y señala la actividad fraudulenta con un enfoque mejorado en la autenticidad del producto.

Walmart también está introduciendo nuevos incentivos para ayudar a los vendedores a competir durante la temporada alta de compras y ganar más negocios, incluyendo:

0% de tarifa de referencia en todos los juguetes calificados.

50% de reducción en la tarifa de referencia en todos los artículos de mascotas calificados.

Hasta 100% de reducción en las tarifas de referencia en artículos calificados de alta venta en todas las categorías.

Al combinar tecnología de vanguardia con incentivos específicos, Walmart está empoderando a los vendedores para que operen de manera más eficiente, se destaquen en categorías competitivas y satisfagan la demanda de los clientes, especialmente durante la temporada navideña.

Alcance expandido y cumplimiento más rápido

Walmart está facilitando más que nunca que los vendedores lleguen a más clientes, tanto en los EE. UU. como en todo el mundo.

Envío al día siguiente en las principales áreas metropolitanas: Walmart Fulfillment Services (WFS) ahora ofrece cobertura expandida de envío al día siguiente en las principales ciudades de EE. UU., incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston y Atlanta. Esto significa una entrega más rápida y confiable de los artículos del Marketplace a millones de clientes de Walmart.

Walmart Fulfillment Services (WFS) ahora ofrece cobertura expandida de envío al día siguiente en las principales ciudades de EE. UU., incluyendo Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston y Atlanta. Esto significa una entrega más rápida y confiable de los artículos del Marketplace a millones de clientes de Walmart. Tarifas competitivas y mayores ventas: WFS ayuda a los vendedores a optimizar la logística de cumplimiento a tarifas que son en promedio aproximadamente 15% menores que las de la competencia, lo que genera mejores resultados. Los vendedores que usan WFS ven, en promedio, un aumento del 50% en el valor bruto de la mercancía (GMV) en artículos etiquetados como “Gestionado por Walmart” y “Envío en 2 días”. A través de Multichannel Solutions, los vendedores pueden usar WFS para cumplir con los pedidos de su propio sitio web, tiendas de redes sociales y otros marketplaces; los nuevos usuarios de Multichannel Solutions pueden recibir un 30% de descuento en las tarifas de cumplimiento.

WFS ayuda a los vendedores a optimizar la logística de cumplimiento a tarifas que son en promedio aproximadamente 15% menores que las de la competencia, lo que genera mejores resultados. Los vendedores que usan WFS ven, en promedio, un aumento del 50% en el valor bruto de la mercancía (GMV) en artículos etiquetados como “Gestionado por Walmart” y “Envío en 2 días”. A través de Multichannel Solutions, los vendedores pueden usar WFS para cumplir con los pedidos de su propio sitio web, tiendas de redes sociales y otros marketplaces; los nuevos usuarios de Multichannel Solutions pueden recibir un 30% de descuento en las tarifas de cumplimiento. Expansión de oportunidades: Con Walmart, los vendedores tienen acceso a clientes en múltiples marketplaces, incluyendo EE. UU., Canadá, México y Chile, mientras aprovechan herramientas como los Anuncios Patrocinados de Walmart Connect 3P para ayudar a aumentar la visibilidad y las ventas.

Oportunidades omnicanal de siguiente nivel

Walmart está creando un verdadero marketplace omnicanal que beneficia tanto a los vendedores como a los clientes. Estas innovaciones están conectando la conveniencia en línea con la confianza en la tienda, desbloqueando nuevas formas para que los vendedores lleguen a los clientes al combinar la experiencia de compra digital y física.