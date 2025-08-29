Informe sobre el futuro de los snacks 2025 revela cómo crecerá el mercado

Conagra Brands presentó su informe sobre el futuro de los snacks 2025, que analiza la industria estadounidense de snacks valorada en $148,600 millones y cómo evolucionan los hábitos de consumo.

Lo que antes era un simple puente entre comidas ahora supera en frecuencia al desayuno, almuerzo y cena. Cada persona suma 13 momentos adicionales de snacking por año en comparación con el período previo a la pandemia.

A nivel global, el mercado de snacks alcanzó los $539,000 millones en 2024, con Estados Unidos a la cabeza, seguido de China, Reino Unido, Japón y Alemania. Conagra trabajó con Circana LLC para aportar datos de ventas y consumo, fortaleciendo la credibilidad del informe.

“Ganar en este espacio significa entregar la comida adecuada en el momento adecuado”, dijo Bob Nolan, vicepresidente sénior de ciencia de la demanda en Conagra Brands. “Los consumidores buscan sabores audaces, opciones más saludables y elecciones que ofrezcan tanto sabor como propósito”.

La explosión de sabores marca las preferencias

La primera de las cinco tendencias del futuro de los snacks 2025 es la explosión de sabores. La sal marina, el queso nacho y la barbacoa siguen siendo clásicos, pero la innovación está transformando el pasillo de snacks. Miel picante, parmesano con ajo y sriracha ganan terreno rápidamente.

Las redes sociales amplifican estas tendencias. Los snacks sabor pepinillo, antes una novedad, ya representan un negocio de $67 millones. Las búsquedas de snacks con este sabor crecieron 23% en un año, mientras más de 2.5 millones de publicaciones en Instagram celebran recetas y creaciones con eneldo.

Las generaciones también marcan diferencias: la Generación Z prefiere el picante intenso, los Millennials optan por queso nacho y crema agria con cebolla, mientras los consumidores mayores eligen sabores sencillos como la sal marina.

El futuro de los snacks 2025 sin fronteras

La segunda gran tendencia es Snacking Sin Fronteras. Los sabores de inspiración global generaron $5,700 millones en ventas minoristas, con un crecimiento en volumen de 22% en tres años.

Teriyaki y salsa siguen siendo populares, pero emergen nuevos protagonistas como gochujang, curry y Tajín. Los consumidores jóvenes y los hogares con adolescentes son los más propensos a elegir snacks multiculturales, lo que asegura un impulso a largo plazo.

Las formas de los snacks también se diversifican, desde garbanzos crujientes y chips de yuca hasta algas tostadas. Estas innovaciones aportan textura y autenticidad cultural, ampliando el panorama más allá de papas fritas y pretzels.

Crece la demanda de snacks saludables

El bienestar ya no es secundario. Snacking mejor para su salud se ha convertido en una parte esencial, sobre todo entre Millennials y la Generación Z. Opciones ricas en proteínas, controladas en porciones y con densidad nutritiva impulsan el mercado.

Snacks de carne seca, nueces, semillas y frutas superan al promedio de la categoría. Las afirmaciones “grass-fed” crecieron 81% en volumen en 2025, mientras que los productos con probióticos aumentaron 186%. Las búsquedas de “snacks altos en proteínas” sumaron 1,1 millones en el último año.

El auge de medicamentos GLP-1 también cambia hábitos. Con 7.4% de los adultos estadounidenses usándolos para la pérdida de peso, los snacks con fibra, proteína y saciedad ganan terreno. Las palomitas, por ejemplo, se ajustan perfectamente a este nuevo entorno alimenticio.

Co-branding impulsa nuevos productos

El cuarto de las tendencias del futuro de los snacks 2025 es el co-branding. Colaboraciones estratégicas entre compañías de snacks y restaurantes, marcas de dulces o de entretenimiento prosperan con fuerza.

Los snacks minoristas co-marcados alcanzan $678 millones en ventas anuales, mientras las alianzas con restaurantes suman casi mil millones. Desde chips inspirados en Taco Bell hasta semillas con sabor a Hidden Valley Ranch, estas asociaciones ofrecen sabores familiares en formatos portátiles.

Para los consumidores jóvenes, los productos co-brandeados ofrecen reconocimiento inmediato y relevancia cultural, al tiempo que satisfacen antojos indulgentes.

Snacks sobre la marcha dominan el consumo

Finalmente, los snacks para llevar reflejan cómo la conveniencia se volvió central en el comportamiento del consumidor. Se proyecta que las ocasiones de snacking fuera de casa aumenten 39% hacia 2027.

Las compras por impulso crecen en gasolineras, tiendas de dólar e incluso ferreterías, mientras las ventas en línea de paquetes a granel se disparan. Momentos estacionales como el regreso a clases también impulsan la demanda de formatos aptos para lonchera, con barras de granola, snacks de queso y kits de mini comidas entre los más vendidos.

El informe destaca que “en movimiento” es ahora una de las motivaciones de mayor crecimiento, reflejo de estilos de vida ocupados y la necesidad de productos que combinen conveniencia y saciedad.

El informe del futuro de los snacks 2025 de Conagra deja claro que el snacking ya no es secundario. Hoy domina la economía alimentaria estadounidense, moldeada por sabores audaces, influencias culturales, consumidores enfocados en salud y hábitos impulsados por conveniencia.

Las marcas que se adapten a estas expectativas estarán mejor posicionadas para capturar crecimiento en un mercado que sumará nueve mil millones de ocasiones de snacking adicionales para 2027.