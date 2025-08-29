Tendencias minoristas que influyen en el sector de productos agrícolas frescos

A medida que se acerca el IFPA Global Produce & Floral Show en Anaheim, tres fuerzas principales están redefiniendo cómo compiten proveedores y minoristas en el mercado de productos agrícolas frescos.

Category Partners, firma de investigación y análisis especializada en categorías alimentarias, publicó esta semana hallazgos que destacan las tendencias que transforman los productos agrícolas frescos y cómo influyen en estrategias y relaciones.

La compañía subraya que la inflación, el escepticismo del consumidor y las expectativas cambiantes exigen una ejecución más precisa. Según el CEO Tom Barnes, las empresas que lideren con conocimientos en lugar de reaccionar obtendrán ventaja a largo plazo.

“Este no es solo un momento de cambio, es una oportunidad para repensar cómo nos conectamos con consumidores y compradores”, dijo Barnes. “Las empresas que triunfarán son aquellas que usan e interpretan los datos para mirar hacia el futuro.”

Eficiencia como diferenciador en los productos agrícolas frescos

La primera tendencia que transforma los productos agrícolas frescos es la eficiencia operativa como factor crítico de competitividad.

Los minoristas ahora priorizan proveedores que garanticen disponibilidad constante, cadenas de suministro transparentes y logística confiable. A medida que las expectativas aumentan, la eficiencia se vuelve tan crítica como la calidad del producto. Además, los proveedores con historial comprobado de ejecución destacan en un mercado saturado.

Para ayudar a los proveedores a fortalecer su posición, Category Partners integra datos de campo, logística y financieros en paneles de control. Estas herramientas resaltan eficiencias, miden desempeño y ofrecen a los minoristas prueba clara del valor. Así, los proveedores se posicionan como socios estratégicos en lugar de simples proveedores de mercancía.

Autenticidad y significado

La segunda tendencia que define la transformación del sector es la búsqueda de autenticidad por parte del consumidor.

Los compradores siguen prestando atención a términos como “orgánico” o “sostenible”, pero ya no los aceptan al pie de la letra. Ahora exigen pruebas, transparencia y significado. Por ello, las palabras de moda por sí solas ya no justifican precios más altos ni generan lealtad duradera.

Para afrontar este desafío, Category Partners realiza investigaciones personalizadas mediante encuestas, grupos focales y pruebas de consumidores. Este enfoque ayuda a los proveedores a identificar qué mensajes resuenan y cuáles corren riesgo de ser ignorados. Con estos conocimientos, las marcas pueden respaldar sus afirmaciones con evidencia creíble y conectar con los consumidores de manera más efectiva.

Artículo Relacionado: Conozca a los ponentes del Global Show 2025 de la IFPA LEa el Artículo

Relaciones estratégicas

La tercera tendencia sobre los productos agrícolas frescos destaca un cambio en las relaciones entre minoristas y proveedores.

Los compradores esperan cada vez más que los proveedores aporten conocimientos y estrategias compartidas, no solo precios competitivos. Además, hacen distinciones más claras entre proveedores y socios reales.

Los minoristas buscan colaboradores que lleguen preparados con datos, inteligencia específica por categoría y soluciones accionables que se alineen con objetivos compartidos.

Category Partners ayuda a los clientes a cumplir estas expectativas mediante análisis detallados e investigaciones de mercado. Con una preparación más sólida, los proveedores pueden demostrar confiabilidad y alineación, construyendo confianza y oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Implicaciones para los proveedores

En conjunto, estas tendencias muestran un mensaje claro: prosperar en los productos agrícolas frescos requiere más que ventas tradicionales. La excelencia operativa, la comunicación significativa con el consumidor y las alianzas estratégicas ahora definen el éxito.

Con análisis precisos y experiencia en categorías, Category Partners equipa a los proveedores para mantenerse relevantes y resilientes. Como explicó Barnes: “Proporcionar mejores conocimientos para impulsar la toma de decisiones de los minoristas extiende el valor del proveedor más allá del producto y el precio.”

IFPA Global Show como plataforma

El IFPA Global Produce & Floral Show en Anaheim servirá como escenario para estas conversaciones. La dirección de Category Partners asistirá al evento, realizando reuniones con proveedores, mercadólogos y minoristas interesados en aplicar estos conocimientos.

Se anima a los asistentes a conectarse con la firma para explorar estrategias de participación del comprador, optimización y narrativas basadas en datos. De este modo, IFPA Global se convierte en más que una exhibición: es un centro para definir el futuro del comercio de productos agrícolas frescos.

La industria de productos agrícolas frescos enfrenta presión innegable, pero estas tendencias ofrecen a los proveedores una hoja de ruta para adaptarse. Al centrarse en eficiencia, autenticidad y relaciones más sólidas con minoristas, las empresas pueden afrontar las nuevas demandas con confianza.

En última instancia, quienes adopten estrategias basadas en datos no solo resistirán la disrupción, sino que también definirán el próximo capítulo de crecimiento en el mercado de productos agrícolas frescos.