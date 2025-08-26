Save A Lot nombra a Bill Mayo director general

Save A Lot, una de las cadenas de supermercados de descuento más grandes en EE. UU., promovió a su director de Operaciones, Bill Mayo, al puesto de director general. El actual director general, Fred Boehler, se retirará de la gestión de las operaciones diarias. Boehler se mantendrá activo en un rol de asesor para Mayo y la Junta Directiva durante los próximos meses.

Mayo se unió a Save A Lot en marzo de 2024 y fue nombrado director de Operaciones en octubre de 2024, con la supervisión de los equipos de comercialización, marketing, desarrollo de nuevos negocios, ventas y operaciones de tiendas. Antes de unirse a Save A Lot, pasó 29 años en Wakefern Food Corporation, la cooperativa minorista más grande de EE. UU. En Wakefern, Mayo fue director administrativo, liderando iniciativas estratégicas de negocio que generaron eficiencias significativas al aprovechar el análisis de la gestión de la demanda a nivel de tienda e incrementar las ventas y la ganancia bruta neta de la división de ventas mayoristas internacionales de la compañía. La experiencia de Mayo en Wakefern abarca múltiples departamentos, incluyendo logística, comercialización, operaciones, tecnología, compras y gestión de categorías.

Una Transición Fluida: Bill Mayo es Promovido a Director General y Fred Boehler se Retira

“Mientras me retiro de la gestión diaria del negocio de Save A Lot, estoy seguro de que Bill es el líder adecuado para guiar a la compañía hacia su próxima fase de crecimiento”, dijo Boehler, quien se unió a la Junta Directiva de Save A Lot en 2021 y se ha desempeñado como director general desde octubre de 2023. “Bill ha desempeñado un papel clave en reajustar la estrategia futura de la compañía y en reafirmar el valor y el liderazgo minorista de Save A Lot tanto como mayorista como operador. Me dará mucho gusto ver el éxito continuo del equipo a medida que las iniciativas que hemos lanzado tomen impulso”.

“La Junta Directiva de Save A Lot está agradecida con Fred por su liderazgo, primero como miembro de la Junta y más recientemente como director general. Su trabajo continuo como asesor será invaluable”, dijo Mike Motz, presidente de la Junta Directiva. “También estamos emocionados de expandir nuestra colaboración con Bill, quien ha demostrado en los últimos 18 meses una gran experiencia tanto en ventas al por mayor como al por menor. Él será un socio extraordinario para la Junta y para los socios minoristas de Save A Lot por igual”.

“Es un honor para mí servir junto a nuestro equipo experimentado y talentoso que trabaja arduamente todos los días para ofrecer un valor excepcional y alimentos de calidad a los vecindarios de todo el país”, dijo Mayo. “Amo esta marca y lo que representa para nuestros minoristas y, especialmente, para nuestros clientes. Save A Lot tiene una posición única en la industria y estamos listos para iniciar una nueva era de crecimiento”.

Artículo Relacionado: Surge Save A Lot y Más, un nuevo formato de tienda hispana Leer artículo

Acerca de Save A LoT

Fundada en 1977, Save A Lot opera aproximadamente 700 tiendas en 30 estados, lo que la convierte en la cadena de supermercados de descuento de propiedad y operación independiente más grande de EE. UU. Fiel a su misión de ser un supermercado local, Save A Lot se esfuerza por ofrecer calidad y valor inigualables a las familias de la localidad. Los clientes disfrutan de ahorros en comparación con las tiendas de comestibles tradicionales en marcas privadas de gran sabor y alta calidad, productos de marcas nacionales, carne inspeccionada por el USDA, frutas y verduras frescas del campo, y otros artículos no alimenticios.