Entrevista exclusiva: la alianza de supermercados independientes “apenas está comenzando” a sus 100 años

IGA, la alianza de supermercados independientes, “apenas está comenzando”, aseguró su CEO, John Ross, en una entrevista exclusiva con Abasto.

Además, IGA triplicó su tamaño en EE. UU. en cuatro o cinco años y opera unas 8,000 tiendas a nivel mundial.

Sin embargo, Ross admitió que los supermercados independientes se rezagan con los compradores jóvenes, “un problema que debemos resolver”.

Asimismo, sostuvo que un supermercado debería ser “el modelo de negocio más igualitario que existe”.

Curiosamente, Ross alguna vez renegó del negocio. Aún recuerda su primer empleo en un supermercado, a los 16 años.

Al volver a casa, dio su veredicto: “Esto es muy, muy difícil. Nunca quiero trabajar en el comercio minorista”.

Pero nunca se fue. Décadas después, el nieto de un tendero de Virginia Occidental dirige la Independent Grocers Alliance (IGA).

Este otoño, la alianza celebra su centenario.

En la charla, Ross habló menos como líder global y más como el muchacho de tienda que fue.

Además, dijo que lo mejor de su trabajo sigue siendo ayudar a que crezcan los supermercados independientes familiares.

“Es el trabajo más genial que existe”, afirmó.

Su abuelo tenía un supermercado y usted empezó como encargado del estacionamiento. ¿Cómo influyó eso en su liderazgo?

Uno podría decir que el negocio de los supermercados está en mi ADN.

De hecho, el comercio minorista te enseña una ética de trabajo y una disciplina increíbles.

Quienes terminan amándolo ven a un cliente con un problema o a alguien molesto y no huyen.

Al contrario, corren hacia esa persona. Si resuelves ese problema, creas una conexión que dura para siempre.

La celebración del primer centenario

¿Qué significa el centenario para IGA y los supermercados independientes?

Es una gran historia. En 1926, las primeras cadenas nacionales sacaban del mercado a pequeños negocios a diestra y siniestra.

Por eso, sus fundadores crearon IGA para que las tiendas independientes se unieran y compitieran con fuerza colectiva.

Los competidores han cambiado, pero la necesidad de este negocio sigue siendo la misma.

Consideremos a cualquier lector de esta revista que heredó el negocio de sus padres y abuelos.

Con razón, puede decirle a su familia: “Mi trabajo es más difícil que el de ustedes”.

Basta con pensar en las habilidades que hoy exige el negocio: programas de lealtad, comercio electrónico, medios digitales y redes sociales.

IGA sigue creciendo. ¿Dónde está la oportunidad para los supermercados independientes?

Terminaremos este año con unas 4,000 tiendas solo en Estados Unidos.

Y en el mundo tendremos bastante más de 8,000, cerca de 9,000.

De hecho, la compañía triplicó su tamaño en Estados Unidos en los últimos cuatro o cinco años.

Pero creo que apenas estamos comenzando. Hay 30,000 tiendas independientes en el país.

Además, no son los mismos negocios que lo eran hace 20 o 30 años.

Muchas tienen dueños hispanos o atienden a vecindarios hispanos.

¿Cómo están cambiando los compradores jóvenes y multiculturales el panorama de los supermercados independientes?

Como grupo, los minoristas independientes tienden a quedarse atrás.

Nuestras tiendas se enfocan en nuestro cliente principal actual, que cada vez es mayor.

Por eso, quizás no tengamos la misma conexión con nuestros hijos o nietos.

Es una deficiencia y un problema que debemos resolver.

Pero ninguna generación de consumidores ha sido más apasionada por la comida.

Les apasionan los productos locales, y la autenticidad les importa muchísimo.

Además, están mucho más abiertos a probar cosas nuevas. En realidad, nuestro público es todo aquel que come.

No te puedes permitir operar un negocio de bajo margen, como un supermercado, sin servir a toda tu comunidad.

¿Cuál fue el mayor desafío este año?

Para ser honesto, es difícil.

Las políticas que salen de Washington, desde inmigración hasta SNAP y los aranceles, conspiran para complicarles la vida a los consumidores.

Además, la inflación está muy, muy alta y los consumidores necesitan más valor.

Por eso, nuestros compradores merecen las mismas ofertas, los mismos ahorros y los mismos precios que alguien en un vecindario suburbano más acomodado.

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¿Cómo puede un supermercado independiente de un pueblo pequeño usar la IA?

Soy muy optimista con la IA.

Sin embargo, no me interesan en absoluto los grandes acuerdos corporativos de IA que celebran los megaminoristas.

Más bien, me interesa tomar los datos que ya generamos y llevarlos hasta los niveles más básicos.

Así, cualquier joven del departamento de frutas y verduras puede recorrer un pasillo con su celular.

Y puede preguntar, en inglés o en español: “¿Hay algún problema con algún producto en oferta esta semana?”.

Cientos y cientos de tiendas ya lo están haciendo.

¿Qué le quita el sueño?

En general, soy muy optimista. Muchos de nuestros minoristas obtienen una ganancia neta del 2% en un buen día.

Aun así, han logrado crecer y mantenerse a flote. Pero debemos ser honestos sobre la planificación de la sucesión.

A veces, los hijos de los fundadores no quieren trabajar en esta industria como lo hicieron sus padres.

Las jornadas son largas. Es muy difícil.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

Es cuando una familia vuelve y te dice: “Implementamos su programa de merchandising visual y las ventas subieron un 12%”.

Entonces piensas: “Tuve un pequeño papel en eso”.

Si hago bien mi trabajo y el equipo hace el suyo, ayudamos a dejar un legado.

Así, sus hijos y nietos pueden seguir apoyando a esas comunidades como nadie más.

Por eso vale la pena levantarse cada mañana.