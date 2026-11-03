Balance de 2026: Retos, oportunidades y mercado hispano

La industria de alimentos y bebidas experimentó un sacudido 2026: cambios en políticas, aumentos en precios -incluyendo gasolina y fertilizantes-. Tres voces consultadas por Abasto Media concluyeron que temas como la migración, las tarifas e incluso las preocupaciones sobre la inocuidad alimentaria afectaron las operaciones de los supermercados y la forma en que respondió la comunidad hispana.

DAVID HINOJOSA, CEO DE HERITAGE GROCERS GROUP

1. ¿Cuál fue el mayor desafío y cómo se adaptaron?

Equilibrar la presión sobre el consumidor con la necesidad de mejorar los fundamentos del negocio. Nuestros clientes son conscientes del valor, por lo que no podíamos gestionar la inflación ni la presión operativa mediante aumentos de precios.

Nos enfocamos en una fijación de precios más precisa, una mayor efectividad promocional, disciplina en la mano de obra y la merma, una mejor ejecución de existencias e inventario y en simplificar nuestra forma de operar.

Proteger el valor significa darles a los clientes la confianza de que alimenten a sus familias, encontrar los productos que les importan y confiar en que les entregaremos valor de manera constante.

2. ¿Cuál fue la mayor oportunidad?

Acercarnos al cliente y mejorar la ejecución en las categorías. Los departamentos de productos frescos —frutas y verduras, carnes, panadería y alimentos preparados— son fundamentales: generan frecuencia de compra, confianza y un vínculo sólido con las comunidades. También vimos un impulso en la interacción digital y la fidelización. La oportunidad más grande es excelentes alimentos frescos y un surtido culturalmente relevante en la tienda, respaldados por mejores herramientas digitales, personalización y una comunicación clara de nuestro valor.

3. ¿Qué cambio o evento tendrá mayor impacto?

Un consumidor hispano altamente consciente del valor y cada vez más conectado digitalmente. Los minoristas tienen que competir en precio, calidad, relevancia cultural y conveniencia. Al mismo tiempo, los cambios en el entorno económico y de políticas públicas generan presión adicional en los presupuestos del hogar y en los hábitos de compra. Los ganadores serán quienes entiendan a sus comunidades a nivel muy local, mientras desarrollan la tecnología, los datos y la disciplina operativa que se esperan de un comercio minorista moderno.

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JOHN ROSS, PRESIDENTE Y CEO DE LA INDEPENDENT GROCERS ALLIANCE (IGA)

1. ¿Cuál fue el mayor desafío y cómo se adaptaron?

Es difícil. Tienes un gran número de problemas que se combinan para hacerles las cosas cada vez más difíciles a los consumidores, ya sea por políticas provenientes de Washington en temas que van desde la inmigración hasta el programa SNAP y los aranceles.

Todo se está combinando para empeorar la situación de los consumidores. Hay más presión sobre las familias de ingresos medios y bajos, y no hay alivio a la vista. Se suma a esto una especie de sistema sin tregua con guerras en dos partes del mundo, todo lo cual provoca que los fertilizantes y otros insumos agrícolas sean más caros, lo que significa que el producto final también será más costoso.

La inflación es realmente catastrófica y el consumidor realmente necesita más valor. Debemos asegurarnos de tener el precio correcto en el anaquel y de aprovechar nuestra escala para captar la atención de los grandes fabricantes. Esto no es opcional: las grandes marcas tienen que invertir en nuestros compradores.

Nuestros clientes merecen las mismas ofertas, ahorros y precios que alguien en una zona residencial de mayor nivel adquisitivo. Y creo que si alguna vez hubo un momento para que IGA aproveche su escala y asegure que los fabricantes no nos dejen en el olvido, este es el momento de hacerlo.

DANTE GALEAZZI, PRESIDENTE Y CEO DE LA TEXAS INTERNATIONAL PRODUCE ASSOCIATION (TIPA)

1. ¿Cuál fue el mayor desafío?

Fue muy similar al del año pasado: la adaptación. Los cambios son demasiados y llegan muy rápido. Tomemos solo un par de problemas que vimos en el verano: altos precios del combustible altos y que están entrando en negociaciones contractuales. Entonces, ¿cómo te acercas a tus compradores que están preocupados por la inflación alimentaria y que intentan mantener sus precios bajos para los consumidores, quienes a su vez ven con preocupación que su dinero compra cada vez menos comida?

La población hispana es uno de los grupos demográficos que más productos frescos consume en los Estados Unidos. Y esa población, junto con todas las demás poblaciones y grupos demográficos, está comprando menos frutas y verduras frescas.

Otro desafío: las preocupaciones de inocuidad alimentaria. ¿Cómo lo equilibramos todo? Creo que la adaptación ha sido uno de los mayores desafíos.

2. ¿Cuál fue la mayor oportunidad?

La estrategia de comunicación y los mensajes. La gente está comprando menos frutas y verduras porque hubo una enorme cantidad de desinformación este verano en torno a los casos de cyclosporiasis y salmonella. Es más probable tener un accidente de auto que contraer estas enfermedades. Los productos frescos son seguros, saludables y es necesario comprar más, porque la familia los necesita.

3. ¿Qué cambio o evento impactará más a la comunidad hispana?

Los eventos de inocuidad alimentaria ocurridos este verano. El volumen de frutas y verduras frescas en las tiendas ha caído entre un 40% y un 60%.