Explora la innovación de marcas propias en PLMA 2026

La Feria Comercial de Marcas Propias 2026 de la Private Label Manufacturers Association (PLMA) reunirá a minoristas y fabricantes para descubrir nuevos productos, explorar las tendencias de la industria y construir relaciones comerciales en el “Mercado de Marcas Propias” (Store Brands Marketplace), del 15 al 17 de noviembre, en el Centro de Convenciones Donald E. Stephens en Chicago.

A casi 10 días de la feria, la PLMA destaca su oferta educativa ampliada, una nueva exhibición de productos y más oportunidades para conectar a minoristas y proveedores.

La innovación en el centro

“La innovación sigue siendo la piedra angular del éxito de las marcas propias”, afirmó Peggy Davies, presidenta de la PLMA. “Desde el lanzamiento de nuevos productos hasta ofertas galardonadas en alimentos y productos no alimentarios, la Feria de Chicago demostrará cómo los minoristas y fabricantes continúan elevando el estándar de calidad, diferenciación y atractivo para el consumidor. A medida que evolucionan las expectativas de los compradores, las marcas propias responden con creatividad, relevancia y propósito”.

“Nuestro tema describe exactamente qué esperar”, comentó Dan Weil, director senior de la Feria Comercial de Chicago. “Reunimos virtualmente todas las categorías de alimentos y no alimentos bajo un mismo techo. Para los compradores, es un abastecimiento integral. Buscan innovación, calidad y diferenciación en productos que fortalezcan sus marcas, además de reducir costos. Ver, probar, oler y manipular los productos en persona es una gran parte de lo que hace que la feria sea tan valiosa”.

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Nuevos formatos para aprender y programación de la feria

El domingo 15 de noviembre será un día de aprendizaje. La Serie de Perspectivas de Educación Ejecutiva ofrecerá talleres y debates dirigidos por expertos sobre las tendencias, los desafíos y las oportunidades que moldean la industria de las marcas propias. Después, se realizarán seminarios de apertura con ideas prácticas que los asistentes podrán aplicar antes de que se abra el piso de exhibición.

World of Ideas™ reemplaza al histórico Idea Supermarket y exhibirá productos excepcionales de marcas propias de todo el mundo. La exposición incluye a los ganadores de los premios Salute to Excellence Awards® y los International Wine Awards, junto con la Expo de Nuevos Productos, que presentará cientos de artículos alimentarios y no alimentarios en el piso de exhibición.

La recepción Mix, Mingle & Unwind traslada la tradicional reunión del domingo por la noche al lunes por la noche en el Centro de Convenciones, brindando a minoristas y proveedores la oportunidad de continuar las conversaciones tras un día de trabajo en la feria.

La herramienta de planificación digital Show Navigator de la PLMA ya está disponible. Su función PLMA Matchmaker™ permite a los compradores minoristas agendar citas con los expositores relevantes antes de su llegada.

Conferencistas y piso de exhibición

John Conlin, vicepresidente senior de Comercialización de Alimentos y Bebidas en Target, hablará el lunes 16 de noviembre a las 8:00 a. m. Abby Cook, vicepresidenta senior de Marcas Propias para Ahold Delhaize EE. UU., ofrecerá su ponencia el martes 17 de noviembre a las 8:00 a. m.

El piso de exhibición contará con casi 1,900 proveedores de unos 60 países, que ocuparán más de 3,000 stands. Los expositores presentarán lo último en alimentos, bebidas, salud y belleza, productos para el hogar y mercancía general.

Weil señaló que la demanda de proveedores sigue siendo alta a medida que se acerca el evento. “El éxito de las marcas propias es una parte fundamental de esto, por supuesto. Nuestro trabajo a lo largo del año también contribuye mediante una prospección enfocada, relaciones más sólidas con los minoristas y un contacto cercano con los fabricantes de toda la industria”.