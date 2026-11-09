Remodelación de Northgate González Market apuesta por comida fresca

Northgate González Market renovó su tienda de Santa Ana, con 27 años de historia, y la reorganizó en torno a comida preparada al momento y hecha desde cero. Entre las novedades destacan un puesto de guacamole, una pastelería propia y tortillas de harina recién hechas. La remodelación de Northgate González Market, la primera gran renovación desde que el local de Bristol Street abrió en 1999, se celebró con su reapertura el 4 de noviembre, según un comunicado de la empresa.

El mercado de 27,000 pies cuadrados, ubicado en 1120 S. Bristol St., ahora combina las compras diarias con una oferta más amplia de platillos mexicanos preparados. Además, sus 166 colaboradores, muchos de ellos vecinos de la zona, elaboran tortillas de harina en la propia tienda.

Una remodelación de Northgate González Market centrada en comida preparada

El nuevo diseño destaca departamentos pensados para clientes que buscan opciones listas para comer, y no solo ingredientes. De acuerdo con la empresa, lo más destacado incluye:

Puesto de guacamole: guacamole preparado al momento para comidas familiares y reuniones.

guacamole preparado al momento para comidas familiares y reuniones. Pastelería Los González: bolillos recién horneados cada 30 minutos, además de pan dulce, pasteles y repostería elaborados desde cero.

bolillos recién horneados cada 30 minutos, además de pan dulce, pasteles y repostería elaborados desde cero. Tortillas frescas: tortillas de harina calientes hechas en la tienda, junto con tortillas de maíz y productos de masa.

tortillas de harina calientes hechas en la tienda, junto con tortillas de maíz y productos de masa. Carnicería: res, cerdo y pollo, con cortes personalizados, carnes marinadas y recomendaciones de carniceros con experiencia.

res, cerdo y pollo, con cortes personalizados, carnes marinadas y recomendaciones de carniceros con experiencia. Comidas para llevar a casa: guisados, pollo rostizado, arroz y frijoles, carnitas por libra y chicharrón.

Esa combinación responde a una estrategia más amplia. A principios de este año, el copresidente Oscar González explicó al Orange County Business Journal que el programa de comida preparada permite a la cadena seguir atendiendo a su cliente principal. Al mismo tiempo, le ayuda a atraer nuevos segmentos de consumidores.

Un agradecimiento a la clientela de Santa Ana

Santa Ana resulta un terreno natural para ese enfoque. Cerca del 77% de sus habitantes se identifica como hispano o latino, según QuickFacts de la Oficina del Censo de EE. UU.

“Durante más de 25 años, las familias de Santa Ana nos han confiado sus comidas diarias y sus celebraciones más importantes”, dijo González en el comunicado. “Esta remodelación es nuestra forma de agradecer a nuestros vecinos y ofrecerles más de los alimentos que les encantan”.

La celebración matutina reunió a propietarios, colaboradores, miembros de la comunidad y autoridades locales. El programa incluyó la bendición de un sacerdote, discursos y el tradicional corte de listón. Por su parte, el Mariachi Los Santos de Santa Ana High School amenizó el evento.

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Vales navideños y libros para estudiantes locales

Más allá de los pasillos, Northgate aprovechó la reapertura para combatir la inseguridad alimentaria. Consciente de que muchas familias de la zona tienen dificultades para poner comida en la mesa, el supermercado anunció más de $22,000 en vales de despensa navideños. Los beneficiarios son 10 escuelas y Big Brothers Big Sisters of Orange County.

Entre las escuelas figuran Martin Luther King Jr. Elementary, Martin Elementary, Pio Pico Elementary, Vista Meridian Global Academy, Lorin Griset Academy, Gerald P. Carr Intermediate, Julia C. Lathrop Intermediate, Santa Ana High, Valley High y Mater Dei High. Asimismo, en King Elementary, Northgate instaló una máquina expendedora de libros. También lanzó un programa de recompensas que ofrece libros gratis a los estudiantes.

“Estamos profundamente agradecidos con Northgate González Market por su extraordinaria generosidad y su inversión continua en nuestra comunidad”, afirmó Gabriel Moreno, director de Santa Ana High School. “Estos vales brindarán un apoyo significativo durante la temporada navideña”.

Mercados y remodelaciones impulsan un año intenso

El proyecto de Santa Ana corona una etapa muy activa para el supermercado con sede en Anaheim. En octubre, Northgate convirtió su tienda de La Habra en un segundo Mercado González, tras su tienda insignia de 70,000 pies cuadrados en Costa Mesa, según informó Abasto Media. El mismo medio situó los ingresos anuales de la cadena familiar en $1,600 millones. Además, en enero la empresa abrió una nueva tienda en La Mirada, según el periódico La Mirada Lamplighter.

En conjunto, estas decisiones muestran a un minorista que invierte tanto en formatos de destino como en las tiendas de barrio que construyeron su clientela. Para los supermercados que compiten por el consumidor hispano, la renovación de Santa Ana deja un mensaje claro. Las panaderías artesanales, las tortillerías y los mostradores de comida preparada siguen siendo clave para captar las compras diarias.

La tienda remodelada abre todos los días de 6 a.m. a 10 p.m. Fundada en 1980, Northgate González Market opera 46 tiendas en los condados de Orange, Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y San Diego. Hoy, la cadena emplea a más de 8,300 colaboradores.