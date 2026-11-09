Apoyo en las Elecciones: Una guía para los tenderos

Detrás de cada jornada electoral fluida en Estados Unidos hay una extensa operación logística de varios meses, que depende en gran medida de servidores públicos dedicados, una planificación rigurosa y millones de funcionarios de casilla locales. Sin embargo, en los últimos años, el personal electoral en todo el país ha enfrentado presiones logísticas sin precedentes, una severa escasez de personal e intensas amenazas de intimidación.

Para entender cómo la comunidad empresarial, los dueños de empresas locales y las organizaciones civiles pueden colaborar para salvaguardar la administración electoral, Abasto Media conversó con Celina Stewart, directora ejecutiva (CEO) de la League of Women Voters (Liga de Mujeres Votantes), una organización no partidista y de base que trabaja para proteger y expandir los derechos de voto.

A continuación, Stewart comparte puntos clave sobre el papel del liderazgo empresarial local, las realidades de la administración electoral y cómo las empresas pueden empoderar a sus empleados para postularse como Héroes de las Elecciones en sus comunidades.

Un dato interesante: imagine que somos 27 millones de votantes y personas; lo increíble de esto es que las elecciones se ganan por 2 millones. Por lo tanto, los latinos son el voto decisivo, compartió en otra entrevista reciente Ana Valdez, CEO de Latino Donor Collaborative, una organización sin fines de lucro dedicada a redefinir la percepción de los latinos como parte del núcleo social de los Estados Unidos.

Las próximas elecciones presidenciales se llevarán a cabo el martes 7 de noviembre de 2028.

Reconocer a los Héroes de las Elecciones y el Poder del Apoyo

Abasto Media: El Día del Héroe Electoral le da una visibilidad muy necesaria a las personas que hacen que nuestra democracia funcione. ¿Qué inspiró esta iniciativa y cómo ha evolucionado la percepción pública del personal electoral en los últimos años?

Celina Stewart: El Día del Héroe Electoral reconoce a las personas que hacen posible nuestra democracia pero que a menudo pasan desapercibidas. Desde 2020, los funcionarios electorales han recibido mayor atención pública, pero esa visibilidad también ha traído consigo un aumento de las amenazas de violencia e intimidación. Estos servidores públicos merecen nuestra protección, gratitud y respeto. Proteger la democracia significa proteger a las personas que administran nuestras elecciones para que puedan realizar su trabajo en libertad.

Abasto Media: Más allá de agradecer a los trabajadores electorales en un solo día, ¿cuáles son las formas más efectivas en que las comunidades y las empresas locales pueden brindarles apoyo continuo?

Celina Stewart: El Día del Héroe Electoral es un momento para dar las gracias, pero el aprecio real debe extenderse más allá del Día de la Elección. El personal electoral está en la primera línea de nuestra democracia, realizando a menudo un trabajo increíblemente exigente bajo un escrutinio intenso y, cada vez más, ante amenazas y acoso.

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Protegiendo la Democracia y las Realidades Detrás de Escena

Abasto Media: Muchos votantes solo piensan en las elecciones el Día de la Elección, pero la preparación toma meses. ¿Qué responsabilidades críticas detrás de escena suele pasar por alto el público?

Celina Stewart: Las elecciones requieren meses de preparación: desde mantener actualizados los sistemas de registro de votantes y probar el equipo, hasta reclutar y capacitar a los funcionarios de casilla, preparar los centros de votación y manejar las boletas de manera segura. Los funcionarios electorales también responden las dudas de los votantes y garantizan que los centros de votación sean accesibles. El Día de la Elección es la culminación de meses de experiencia y arduo trabajo.

Abasto Media: Con los administradores electorales enfrentando un escrutinio creciente y presiones logísticas en todo el país, ¿cómo trabaja la Liga para proteger y apoyar a estos trabajadores de primera línea?

Celina Stewart: La Liga ha entendido desde hace mucho tiempo que unas elecciones sólidas dependen de relaciones comunitarias firmes, y los funcionarios electorales son aliados fundamentales en esa labor. Ayudamos a conectar a los votantes con información confiable y no partidista a través de nuestra plataforma en línea y herramienta digital, VOTE411.org, apoyamos el reclutamiento de funcionarios de casilla y abogamos por los recursos que necesitan las oficinas electorales. También nos oponemos firmemente a las amenazas y a la intimidación. La administración electoral debe guiarse por la ley, no por la presión política, y el personal merece desempeñar su trabajo de manera segura.

Al mismo tiempo, tenemos la obligación de defender a las personas detrás de esas elecciones. No deberían enfrentar acoso, amenazas ni presiones políticas simplemente por cumplir con sus responsabilidades. Queremos que los trabajadores electorales sepan que no están solos, que la Liga y sus comunidades valoran su servicio y defenderán su capacidad para realizar su trabajo de forma segura, profesional y conforme a la ley.

Superando la Escasez de Personal y Movilizando a la Fuerza Laboral

Abasto Media: La escasez de personal ha sido un desafío persistente para los consejos electorales locales. ¿Qué mensaje tiene para las personas que desean involucrarse pero se sienten intimidadas o no están seguras del compromiso de tiempo que requiere?

Celina Stewart: No se necesita ser un experto en elecciones para hacer la diferencia. Las oficinas electorales brindan capacitación y existen distintas formas de colaborar. Ser funcionario de casilla es una de las maneras más directas de apoyar a sus vecinos y fortalecer la democracia. Es muy probable que al finalizar se dé cuenta de que la democracia se siente diferente cuando uno ha participado de primera mano en ver cómo funciona y hacerla posible. La democracia no es algo en lo que simplemente participamos en las urnas; es algo que podemos hacer posible los unos para los otros. Animo a cualquier persona interesada a ponerse en contacto con su oficina electoral local.

Abasto Media: ¿Cómo pueden colaborar mejor los socios corporativos, dueños de negocios y líderes comunitarios para alentar a los ciudadanos —especialmente a las generaciones más jóvenes— a postularse como funcionarios de casilla?

Celina Stewart: Las escuelas, universidades, empleadores y organizaciones comunitarias pueden aliarse con las oficinas electorales para reclutar funcionarios de casilla y difundir oportunidades. Los empleadores pueden ofrecer tiempo libre pagado, mientras que las escuelas pueden conectar a los estudiantes con oportunidades de servicio cívico. Los jóvenes no son solo el futuro de la democracia: son esenciales para protegerla hoy.

Estrategia y Mirada al Futuro

Abasto Media: Mirando hacia el futuro, ¿qué prioridades o estrategias políticas clave se necesitan para garantizar que las elecciones sigan siendo seguras y totalmente accesibles?

Celina Stewart: Necesitamos elecciones seguras y accesibles, respaldadas por un financiamiento adecuado y administradores electorales profesionales. Eso significa proteger al personal electoral, invertir en infraestructura electoral y preservar opciones como el voto anticipado, el voto por correo, centros de votación accesibles y asistencia lingüística. La seguridad y la accesibilidad no son prioridades encontradas. Cada votante elegible merece una oportunidad real de participar.

Abasto Media: Si pudiera dejarles a los líderes empresariales y a los lectores una recomendación concreta sobre cómo fortalecer el proceso democrático en sus propias comunidades, ¿cuál sería?

Celina Stewart: Encuentren una manera de servir a su comunidad. Conviértanse en funcionarios de casilla, ayuden a un vecino a encontrar información electoral confiable a través de la plataforma VOTE411.org de la Liga, o asistan a una reunión del consejo electoral local. La democracia depende de todos nosotros, y la mejor manera de honrar a nuestros Héroes de las Elecciones es unirme a ellos en esta labor.

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