Cuánto Cuesta la Libra de Carne de Res, Corte Por Corte

¿Sientes que cada visita a la carnicería sale más cara? ¡No lo estás imaginando! Más adelante te explicamos el precio de la carne de res en Estados Unidos, corte por corte.

A fin de que sepas si el precio de tu tienda es justo, aquí utilizamos las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales, que mide cada mes cuánto pagan los consumidores.

También conocerás los cortes que rinden más según tu receta, por qué la res sigue cara y algunos trucos sencillos para ahorrar. Continúa leyendo y compra con confianza.

El precio de la carne de res en Estados Unidos hoy

Antes de comparar cortes, es importante comprender el panorama general. En términos prácticos, actualmente la res es una de las proteínas que más ha subido de precio.

De dónde salen estas cifras

La BLS comunica los costos promedio de alimentos cada mes. De hecho, recopila estos datos de unas 75 zonas urbanas del país, como parte del índice de precios al consumidor.

Para ser más precisos, aquí usaremos los datos de septiembre de 2026, publicados el 14 de octubre. Todos los precios están en dólares por libra, lo que equivale a unos 454 gramos.

Ten presente que estos son promedios nacionales, no precios de una tienda. Después de todo, tu carnicería cobra en función de la zona, la marca, las ofertas y la calidad del corte.

Por qué la res sigue cara

La razón es simple: hay pocas reses disponibles. Conforme al Servicio de Investigación Económica del USDA, el inventario de ganado está en niveles históricamente bajos.

La agencia prevé que los precios de las reses y de la ternera suban en 2026 un 9,4%. Esta cifra representa más del triple del aumento esperado para el conjunto de los alimentos.

Por otra parte, los ganaderos reciben más de la mitad de cada dólar que se gasta en res, frente al 37% obtenido en 2021. Así lo exponen los informes del organismo ya mencionado.

Para tu bolsillo, esto se traduce en precios altos durante mucho tiempo. En los primeros ocho meses del 2026, la res costó aproximadamente un 8,7% más que el año anterior.

Carne molida: el corte más buscado

La carne molida es la base de salsas, tacos, hamburguesas y picadillo. Comparada con otros productos, es la opción más económica, explica la Oficina de Estadísticas Laborales.

Molida regular, de paleta y magra

El precio de la carne molida cambia dependiendo de la parte de la res utilizada y de su cantidad de grasa. Los promedios de septiembre de 2026 fueron los siguientes:

Molida de paleta (ground chuck): 6,48 dólares por libra, la más barata de esta lista.

6,48 dólares por libra, la más barata de esta lista. Molida 100% res: 6,79 dólares por libra, la opción regular del supermercado.

6,79 dólares por libra, la opción regular del supermercado. Todas las molidas en conjunto: 7,06 dólares por libra, según la categoría general del BLS.

7,06 dólares por libra, según la categoría general del BLS. Molida magra o extra magra: 8,46 dólares por libra, porque contiene menos grasa, menciona FRED.

Como puedes ver, escoger la carne molida magra cuesta casi dos dólares más por libra que la de paleta. Sin embargo, a cambio, recibes menos grasas, algo clave si cuidas tu salud.

Cuál conviene según tu receta

La molida de paleta es jugosa y sabrosa, por lo que funciona a la perfección en hamburguesas y albóndigas. Su grasa ayuda a que la carne no se seque al cocinarla.

Pero la molida magra rinde mejor en salsa boloñesa, picadillo o chili, pues suelta menos grasa en la sartén. De este modo, no necesitas escurrir tanto líquido después de dorarla.

Una recomendación adicional: compara el precio por libra de la etiqueta, no el total del paquete. A veces, los paquetes grandes salen más baratos. Congela lo que no uses.

Bisteces: del sirloin al round steak

Los bisteces son los cortes más caros del mostrador y se venden en porciones listas para colocar en la plancha. A pesar de esto, la diferencia entre uno y otro es bastante grande.

Precio por libra de los bisteces

Los cortes medidos portan el grado USDA Choice, es decir, una calificación oficial de calidad que valora el marmoleo o las vetas de grasa del músculo. Sus precios fueron:

Sirloin steak: 14,11 dólares por libra, el bistec más caro de esta lista según FRED.

14,11 dólares por libra, el bistec más caro de esta lista según FRED. Round steak o bistec de bola: 9,84 dólares por libra, más magro y económico.

9,84 dólares por libra, más magro y económico. Otros bisteces, sin contar sirloin ni round: 12,69 dólares por libra, sin importar el corte ni el grado.

Por otra parte, mientras el sirloin bajó un 1,7% respecto a agosto, el round steak subió un 1,5%. Todas las variaciones mensuales son normales y varían por las ofertas y temporadas.

La región también cuenta

¿Sabías que la región influye? Un ejemplo es el sirloin, que en el oeste, este septiembre, costó 18,09 dólares por libra, casi cuatro dólares más que el promedio nacional de FRED.

Las diferencias también se ven en otros cortes. Un caso concreto de agosto de 2026 fue el chuck roast, que tuvo un valor de unos 9,08 dólares por libra en el Sur y 10,47 en el Oeste.

Igualmente, los datos de julio de 2026 del USAFacts reflejan que el Oeste tuvo los precios más altos en tres de los cuatro productos analizados. Allí, comprar exige planificación.

Cortes para guisar y hornear

No todo es bistec. Los cortes para cocción lenta, como la paleta, son ideales para asados de domingo, guisos, carne deshebrada y barbacoa. Y cuestan menos que el sirloin.

Chuck roast: el corte del asado lento

El chuck roast es un trozo grande de paleta, específicamente la zona del hombro de la res. En septiembre de 2026, su precio promedio alcanzó los 9,19 dólares por libra, dice FRED.

Una característica de este corte es su tejido conectivo, que son fibras que se ablandan con calor bajo y tiempo. Con tres o cuatro horas de cocción lenta, queda suave y jugoso.

A diferencia del sirloin, el chuck roast cuesta casi cinco dólares menos por libra. Por lo tanto, es una gran alternativa para alimentar a una familia grande, sin renunciar a la res.

Qué esperar para 2027

Si planeas tus compras a largo plazo, el panorama no es nada alentador. Sobre todo, porque el USDA estima, en su escenario central, que los precios subirán un 4,7% en 2027.

Como señala el informe, el cerdo subirá 1,2% y el pollo 1% en 2027. Por ende, alterar la res con estas proteínas durante la semana será la clave para equilibrar el presupuesto.

Cómo reconocer un buen corte en la tienda

El precio no es lo único importante. Siempre debes saber qué miras en el mostrador, ya que la calidad y frescura influyen en su sabor y también en el valor real de la proteína.

Los grados de calidad del USDA

El Servicio de Comercialización Agrícola del USDA califica la res en grados. Primero está el grado Prime, que tiene mucho marmoleo y se vende en restaurantes y hoteles.

Segundo, el Choice ofrece alta calidad con poca grasa y aparece en muchas de las listas del BLS. En tercer lugar, el Select es el más magro y económico, pero no es tan jugoso.

Revisa la frescura y las fechas

La carne vacuna fresca tiene un color rojo cereza por fuerza. Así que, si el centro de la molida se ve oscuro, no siempre es mala señal. Solo se debe a la falta de oxígeno.

En cuanto a las fechas, la etiqueta de “vender antes de” es una guía para el supermercado, no para el cliente. Lo que de verdad importa es cocinar y descongelar la carne a tiempo.

De acuerdo a la tabla oficial de Food Safety.gov, la carne molida cruda dura alrededor de 1 a 2 días en el refrigerador, mientras que los bisteces y asados aguantan hasta 3 y 5 días.

Cómo ahorrar al comprar carne de res

Si bien el precio de la carne de res en Estados Unidos sigue alto, hay formas sencillas de estirar tu dinero. La clave está en hacer una planificación antes de llegar al supermercado.

Trucos sencillos en la carnicería

Ahorrar no significa comer menos carne, sino comprar con estrategia. Antes de llenar el carrito, revisa su menú de la semana y aplica estas ideas. Esto funciona en cualquier tienda:

Compra piezas grandes y córtalas en casa: así evitas pagar por el trabajo extra del carnicero.

así evitas pagar por el trabajo extra del carnicero. Elige cortes de cocción lenta: la paleta y el round rinden mucho en guisos y caldos.

la paleta y el round rinden mucho en guisos y caldos. Mezcla la molida con frijoles o verduras: el plato da más porciones con menos carne.

el plato da más porciones con menos carne. Congela en porciones: divide los paquetes grandes y guárdalos bien sellados.

divide los paquetes grandes y guárdalos bien sellados. Compara el precio por libra: fíjate en la etiqueta del estante, no solo en el total.

Si congelas la carne, la guía oficial publicada por FoodSafety.gov recomienda guardar los bisteces y asados crudos de 4 a 12 meses. En cuanto a la carne molida, entre 3 y 4 meses.

Aprovecha las ofertas semanales

Las ofertas siempre hacen la diferencia. El informe semanal de anuncios en supermercados del USDA muestra cuánto suelen cobrar las cadenas cuando ponen la res en promoción.

En un reporte reciente, se expuso que algunos anuncios de chuck roast sin hueso, grado Choice, iban de 5,49 a 7,99 dólares. Muy por debajo del promedio nacional de 9,19.

Con todo lo anterior en mente, el precio de la carne de res en Estados Unidos ya no es un misterio. No olvides revisar los folletos locales y comparar los cortes caros cuando bajen.

Compra res con información, no con sorpresas

Conocer el precio de la carne de res en Estados Unidos es esencial para elegir la opción adecuada. Recuerda, la molida y la paleta rinden más. Deja el sirloin para días especiales.

El BLS publicará los datos de octubre el 10 de noviembre, así que revísalos antes de realizar una gran compra. Si quieres más guías para ahorrar, échale un vistazo a Abasto.