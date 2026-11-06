Cómo Preparar Un Pavo Con Sabor Latino: Adobo, Mojo Y Achiote

¿Cansado del pavo de siempre? Entonces, sorprende este año a tu familia con un adobo para pavo lleno de ajo, especias y dos marinadas latinas que transformarán toda tu cena.

Mediante esta guía aprenderás a preparar tres sabores: el adobo, el mojo cubano y el achiote yucateco. Y descubrirás cómo combinarlos para conseguir una carne jugosa.

No solo eso, aquí encontrarás los tiempos de marinado y horneado recomendados por el Departamento de Agricultura en Estados Unidos. ¿Listo para cocinar un plato inolvidable?

Tres sabores latinos que transforman el pavo

Cada país de América Latina tiene su manera de sazonar carnes. Sin embargo, para esta guía escogimos tres preparaciones populares que combinan con el suave sabor del pavo.

El adobo: ajo, orégano y mucho sabor

El adobo es una mezcla de ajo, orégano, sal, pimienta y algún ingrediente ácido como vinagre o limón. En el Caribe hispano, se considera una sazón básica para muchas carnes.

Hay dos versiones: el seco y el húmedo, que se elabora con ajo machacado. Para el pavo, usa la versión húmeda, pues la pasta se adhiere mejor y el sabor llega a la pechuga.

El mojo: el toque cítrico de Cuba

El mojo criollo cubano se prepara con naranja agria, mucho ajo, comino, orégano y aceite. En Cuba y Miami, esta es la marinada tradicional del lechón asado en Nochebuena.

Conviene aclarar que la naranja agria es más ácida y menos dulce que la naranja común. Así que, si no la encuentras, mezcla partes iguales de jugo de naranja y de limón.

El achiote: color rojo y aroma de Yucatán

El achiote es la semilla de un arbusto llamado Bixa orellana, nativo de América tropical. Como explica Yucatán Today, molido con especias y jugo ácido forma el recado rojo.

Esta pasta es la responsable de ese color intenso y tan característico de la cochinita pibil. Tiene un sabor terroso y suave, de modo que, aunque tiñe todo lo que toca, no pica.

Cómo preparar el adobo para pavo paso a paso

Ahora que conoces los tres sabores, empecemos por la base. Este adobo se prepara en pocos minutos y sirve como una primera capa de sabor antes del mojo o el achiote.

Ingredientes para un pavo de 12 a 14 libras

Como el proceso es rápido, antes de empezar reúne todos los ingredientes. Las siguientes cantidades alcanzan para una pieza mediana. Si la tuya es más grande, auméntala:

Ajo fresco: 15 dientes pelados, el corazón del sabor.

15 dientes pelados, el corazón del sabor. Orégano seco: 2 cucharadas, preferiblemente orégano mexicano o dominicano.

2 cucharadas, preferiblemente orégano mexicano o dominicano. Sal gruesa: 2 cucharadas, que ayudan a la carne a retener humedad.

2 cucharadas, que ayudan a la carne a retener humedad. Pimienta negra molida: 1 cucharada.

1 cucharada. Vinagre blanco o jugo de limón: 1/4 de taza, para el toque ácido.

1/4 de taza, para el toque ácido. Aceite de oliva: 1/3 de taza, para formar una pasta untable.

Antes que nada, machaca el ajo con la sal en un mortero o pilón hasta formar una pasta. Después, añade el orégano, la pimienta, el vinagre y el aceite. Y mezcla todo muy bien.

Si no tienes pilón, usa un procesador de alimentos con pulsos cortos. El resultado ideal es una pasta espesa, húmeda y aromática. Comprueba que sea fácil de untar con los dedos.

Una recomendación adicional: elabora el adobo el día antes y guárdalo en un frasco tapado dentro del refrigerador. De esta manera, el ajo soltará todo su aroma y ahorrarás tiempo.

Cómo aplicar el adobo sin errores

Primero, retira el cuello y todas las vísceras de la cavidad. El USDA no recomienda lavar la carne, pues el agua salpica bacterias por toda la cocina. En su lugar, sécalo con papel.

Luego, separa con cuidado la piel de la pechuga y los muslos usando los dedos. Unta la mitad del aderezo directamente sobre la pulpa, debajo de la piel, pero sin romperla.

Como paso final, frota el resto del adobo para pavo por fuera y por dentro de la cavidad. Al terminar, lávate las manos con jabón durante 20 segundos, tal como aconseja el USDA.

Mojo y achiote: dos marinadas para dar el toque final

Con el adobo como base, llega el momento de elegir la segunda capa. Si eres amante del sabor cítrico, usa mojo. Pero, si lo que buscas es color y aroma terroso, elige el achiote.

Mojo criollo para inyectar el pavo

Para una pieza mediana, licúa los ingredientes de esta lista hasta conseguir un líquido uniforme. Acto seguido, cuélalo para retirar los trozos grandes de ajo que tapan la jeringa:

Naranja agria: 1 taza de jugo, natural o embotellado.

1 taza de jugo, natural o embotellado. Ajo: 10 dientes pelados.

10 dientes pelados. Comino molido: 1 cucharadita.

1 cucharadita. Orégano seco: 1 cucharadita.

1 cucharadita. Aceite de oliva: 1/2 taza, tibio.

1/2 taza, tibio. Sal: solo 1 cucharadita, porque el adobo ya aporta bastante.

Antes de usarlo, separa media taza de mojo en un frasco limpio y guárdalo en la nevera. La razón es simple: esa porción que no toca la carne cruda será tu salsa al servir la cena.

Con el resto, inyecta pequeñas cantidades en la pechuga, muslos y piernas, cambiando de punto cada pocos centímetros. Por último, vierte todo lo que sobre por encima del ave.

Si no tienes una jeringa disponible, haz pequeños cortes en la pieza utilizando la punta de un cuchillo. Deja que el mojo entre por ellos durante el marinado en el refrigerador.

Pasta de achiote para un pavo rojo y aromático

Disuelve entre 3 y 4 onzas de pasta de ayote en una taza de jugo de naranja agria. Licúa estos elementos durante un minuto hasta obtener una salsa espesa y libre de grumos.

Como la pasta ya trae sal y especias, antes de añadir más, pruébala. Seguidamente, cubre el ave con la salsa por dentro y por fuera, encima del adobo que aplicaste anteriormente.

Para un toque tradicional, envuelve la carne, antes de hornearla, en hojas de plátano. Al igual que con el pibil, las hojas guardan la humedad. Retíralas en la última hora para dorar.

Marinar y hornear con seguridad

Un pavo sabroso también es seguro. Puesto que las aves crudas suelen tener bacterias, esfuérzate por seguir las recomendaciones oficiales para proteger siempre a tu familia.

Cuánto tiempo marinar el pavo

De acuerdo con el portal federal de seguridad alimentaria, FoodSafety.gov, el ave cruda se marina en el refrigerador, nunca sobre la mesa. Además, se cocina dentro de 2 días.

Lo que esto quiere decir es que lo ideal es adobarlo la noche anterior o en la mañana del día antes. Así, el sabor penetra bien y al mismo tiempo respetas los límites de dos días.

Coloca el ave en una bolsa grande para alimentos o en un recipiente de vidrio tapado. Si te sobra marinada que tocó la carne cruda, deséchala o hiérvela antes de reutilizarla.

En caso de que tu corte esté congelado, descongélalo primero en la nevera. El USDA calcula 24 horas por cada 4 a 5 libras. Adóbalo cuando esté completamente descongelado.

Temperatura y tiempo en el horno

Según USDA, se hornea a 325 grados Fahrenheit o más. Para un ave sin relleno de 12 a 14 libras son 3 y 3 horas y 3/4. Para piezas de 18 a 20 libras, 4 horas y 1/4 y 4 horas y 1/2.

Aun así, el reloj es solo una guía. Lo que realmente confirma el punto es el termómetro de cocina. Por ende, para que quede seguro y jugoso, antes de sacarlo del horno revisa:

Pechuga: la parte más gruesa debe marcar 165 °F.

la parte más gruesa debe marcar 165 °F. Muslo y ala: mide la parte interna. También deben llegar a 165 °F.

mide la parte interna. También deben llegar a 165 °F. Termómetro bien colocado: evita tocar el hueso, porque da lecturas falsas.

evita tocar el hueso, porque da lecturas falsas. Reposo: déjalo 20 minutos fuera del horno antes de cortarlo.

Si usaste hojas de plátano o papel aluminio, acuérdate de retirarlos al final para que la piel se dore. Ten presente que el achiote y el adobo se oscurecen rápido, así que vigila el color.

Cómo servir tu pavo con sabor latino

Un buen adobo para pavo merece una presentación a la altura. Por suerte, con pocos detalles, tu mesa de Acción de Gracias tendrá un aire latino desde el primer bocado.

Una salsa con el mojo reservado

¿Recuerdas la media taza de mojo que reservaste? Caliéntala en una olla pequeña con un poco del jugo que soltó el pavo ya desangrado. Deja hervir durante unos dos minutos.

Al final, agrega cilantro picado y unas rodajas finas de cebolla. Esta salsa ligera y ácida equilibra a la perfección la sal del adobo y acompaña muy bien a la carne deshebrada.

Si elegiste achiote, sírvelo con cebolla morada encurtida en jugo de naranja agria junto con tortillas de maíz calientes. Tal y como se acompaña a la cochinita pibil en Yucatán.

Acompañantes que completan la mesa

A fin de no repetir el menú de siempre, combina guarniciones de diferentes países. De tal modo, cada invitado encontrará un sabor conocido mientras descubre algo nuevo.

Por ejemplo, con la carne al mojo combinan la yuca, los frijoles negros y los tostones. Por otra parte, si usaste achiote, este luce mucho mejor con arroz blanco y frijoles colados.

Para beber, prueba un agua fresca y bien fría de jamaica o tamarindo. Su toque dulce y ácido equilibra las especias del adobo, pero sin opacar en ningún momento el sabor.

Un pavo con raíces latinas para compartir

Sin duda alguna, el adobo para pavo pone la base, mientras que el mojo y el achiote le dan una personalidad fuerte. Elige uno o alterna cada año para sorprender a tus comensales.

Encontrarás la naranja agria, el achiote y las hojas de plátano en el pasillo latino del súper. Si quieres descubrir más recetas latinas y leer las novedades del sector, visita Abasto.