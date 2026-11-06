Qué Les Espera a los Minoristas en USA en 2027

El 2027 viene con nuevas regulaciones para los minoristas en USA. Especialmente, en aranceles de productos, salarios y el programa federal de asistencia alimentaria (SNAP).

Lo importante aquí es prepararse desde ahora para esos cambios. Por eso, aquí encontrarás información para que adaptes tu operación antes de que entren en vigor.

Vas a ver desde las proyecciones de los expertos del sector hasta las reglas que regirán para los dueños de tiendas, abastos y supermercados. Te invitamos a echar un vistazo.

Panorama de ventas para los minoristas en USA

Antes de ponerte a planear el año entrante, considera las cifras oficiales. En líneas generales, el consumidor estadounidense gasta con cautela y según su nivel de ingresos.

Lo que proyecta la Federación Nacional de Minoristas

De acuerdo con esta organización, las ventas minoristas en USA de 2026 crecerán un 4,4% hasta alcanzar 5,6 billones de dólares. Eso supera el 3,6% que promedió en los últimos diez años.

Vale la pena mencionar que este promedio no incluye el período atípico de la pandemia (2020 a 2022), los restaurantes, concesionarios de autos ni gasolineras.

Aunque la Federación Nacional de Minoristas (NRF) publicará en primavera su proyección oficial para 2027, otros análisis del sector ya anticipan el mercado.

La aseguradora Allianz Trade, por ejemplo, prevé ventas estables para este y el próximo año, acompañadas de un crecimiento económico general de aproximadamente 2%.

Las fiestas de fin de año dan el primer impulso

Las ventas de esta temporada son la base para empezar el 2027. De acuerdo con la NRF, las de noviembre y diciembre subirán un 4,2%, lo que representa 1.013 billones de dólares.

En 2025 el incremento fue menor, cerrando en 3,1% con una facturación de 972.000 millones de dólares. Este rendimiento les dará más dinero a las tiendas para invertir.

De hecho, se esperan entre 325.000 y 375.000 contrataciones temporales, por el optimismo del comercio frente a la demanda, a pesar de que el consumidor cuida su presupuesto.

El consumidor llega dividido y atento a los precios

Lo más importante para 2027 es saber quién te compra. No todas las familias tienen la misma capacidad económica y esa diferencia se refleja en las ventas.

Una economía en forma de K

Los analistas del sector explican dos realidades opuestas. Mientras los clientes de ingresos altos compran sin problemas, los que ganan menos cuidan más su dinero.

El segmento de mayor poder adquisitivo es el que impulsa casi todo el crecimiento, según el gremio de minoristas de USA. Esto obliga a las tiendas locales a cambiar lo que venden.

A esto se añade la inflación de bienes proyectada en un 2,5% para 2026, dejando por fuera alimentos y energía, cuando el año pasado fue de 1,6%.

Menos participantes en SNAP

En cuanto a los cupones de alimentos, el programa perdió casi el 13% de los beneficiarios entre 2025 y 2026, de acuerdo con la información del USDA.

En abril pasado, recibían esta ayuda más de 37 millones de personas. Al bajar los clientes con tarjeta EBT, las tiendas tienen que ofrecer más promociones en productos básicos.

Las compras en línea siguen ganando terreno

Otro cambio que los minoristas en USA no deben ignorar es el crecimiento del comercio electrónico. La mayor parte del gasto trimestral se concentra en las compras en línea.

Lo que muestran los datos del Census Bureau

Según la oficina del censo, las ventas por internet alcanzaron los 340.200 millones de dólares entre abril y junio de 2026. Esto equivale al 17,1% de todo el consumo.

Además, el e-commerce creció un 12,2% en ese período de doce meses, es decir, casi el doble que la suma de todo el sector, el cual subió 6,7%.

Cómo competir sin una gran tienda virtual

No hace falta una página web compleja para entrar al mercado digital. Con ajustes mínimos en tu negocio es posible captar clientes que resuelven todo desde el móvil. Por ejemplo:

Habilitar pedidos por WhatsApp o teléfono para compras rápidas.

Ofrecer el retiro de productos en el local sin hacer fila.

Alianzas con aplicaciones de entrega para llegar a más zonas.

Publicar tus precios en internet para que los comparen en línea.

Actualizar el inventario para no vender algo que ya se agotó.

Aranceles: qué cambió y qué sigue pendiente

En lo que respecta a los impuestos por importación, los minoristas en USA pagan por cada artículo que traen de fuera. Esos cargos también inciden en el precio al consumidor.

El fallo de la Corte Suprema

Ahora bien, en febrero de 2026, el máximo tribunal aclaró que la ley para emergencias económicas (IEEPA) no le permite al presidente de Estados Unidos fijar aranceles.

En pocas palabras, anuló los recargos aplicados a China, Canadá y México bajo la excusa de la crisis o el fentanilo. Pero siguen vigentes los aplicados al acero, aluminio y cobre.

El Tribunal de Comercio Internacional también le ordenó a la aduana en marzo pasado, la devolución de todo lo cobrado en aquellas importaciones con trámites aun pendientes.

Nuevos aranceles y reembolsos en curso

A pesar de la decisión de la Corte, los minoristas en USA siguen pagando impuestos. El gobierno apeló a otra ley para imponer un arancel global de 10% con cargos de 150 días.

Al cumplir ese límite de tiempo, en julio de 2026, sustituyó el nuevo cobro por otro bajo la Sección 301, el cual ya acumula demandas en el tribunal federal de comercio exterior.

Por tanto, el panorama para 2027 todavía no está definido.Mejor consulta con tu agente si tus compras al exterior aplican para el reembolso y cómo afecta los aranceles a tus precios.

Reglas de SNAP que cambian el día a día de las tiendas

Si aceptas cupones, el USDA aplicará cambios a partir de 2027. Eso llevará a reestructurar tus operaciones al afectar el stock, los sistemas de cobro y la capacitación del personal.

Más variedad obligatoria en el inventario

Aunque la norma se aprobó en julio, su cumplimiento es obligatorio desde noviembre. Ahora, cada tienda debe exhibir 7 variedades de alimentos y 3 unidades por cada grupo:

Frutas y verduras: frescas, congeladas o enlatadas.

frescas, congeladas o enlatadas. Lácteos: leche, queso, yogur y similares.

leche, queso, yogur y similares. Proteínas: carnes, aves y pescados.

carnes, aves y pescados. Cereales: avena, pan, tortillas, arroz o pasta.

Monitorear semanalmente los productos que caducan rápido es la mejor manera de adoptar esta medida en 2027. De esta forma, evitas sanciones y pérdidas por vencimiento.

Restricciones estatales a refrescos y dulces

Por otra parte, el USDA autorizó a 23 estados a prohibir la compra de este tipo de productos con cupones de alimentos, pero un tribunal anuló las exenciones en cinco de ellos.

Aun con ese fallo, la medida sigue vigente en regiones como Kansas donde comenzará a aplicarse a inicio de año. También en Wyoming que activará sus propias normas en febrero.

Para cumplir en 2027, los comercios deben programar sus cajas o arriesgarse a perder el SNAP. Esta adaptación costará 1.560 millones de dólares, según un estudio de NACS.

Salarios y costos de personal para 2027

Pagar la nómina es el gasto más pesado que tienen los minoristas en USA. Por eso, es importante revisar desde ahora los aumentos locales que vienen para el próximo año.

Aumentos del salario mínimo

La tarifa básica federal sigue congelada en 7,25 dólares por hora desde hace 17 años. Sin embargo, la gran mayoría de los estados fijan sus propios salarios mínimos cada año.

Un ejemplo de ello es Michigan que lo subirá a 15 dólares en enero de 2027. En esa misma fecha, muchas ciudades y condados aplicarán sus incrementos locales, según la inflación.

Los estados que hacen estos ajustes anuncian en cuánto quedará el sueldo nuevo en otoño. Si tienes personal en varias zonas, analiza cada caso antes de cuadrar tus cuentas.

Cómo planificar la nómina del próximo año

Para los negocios con ganancias ajustadas es difícil asumir una subida de sueldos. De ahí la importancia de prever el aumento con anticipación y tomar medidas para compensarlo:

Calcula el costo anual multiplicando el incremento por las horas de trabajo de tu equipo.

Mueve los turnos para tener más personal en las horas de mayor venta.

Actualiza los precios de los artículos que dejan menos ganancias.

Capacita a tus empleados en varias tareas para cubrir mejor las horas pico.

Revisa con un contador las nuevas normas fiscales y de trabajo en tu estado.

Tu negocio, listo para un 2027 exigente

En definitiva, viene un año de ventas estables, pero los nuevos costos y reglas dificultarán las operaciones. Los minoristas en USA que saquen cuentas desde ya sacarán ventaja.

La prioridad es ordenar el inventario del programa SNAP, las contrataciones y sueldos. Con esto cubierto, podrá seguir estos cambios a través de las noticias y análisis de Abasto.