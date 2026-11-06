La cercanía ya no basta en los supermercados

Durante décadas, los supermercados regionales de Estados Unidos compitieron con una carta que ningún gigante podía arrebatarles: estar a pocas cuadras del cliente. Esa ventaja se debilita. Un informe de Coresight Research, publicado el 10 de agosto de 2026, advierte que el comercio rápido (quick commerce) diluye la proximidad como factor competitivo y obliga a los operadores locales a replantear su modelo de negocio.

La firma analizó encuestas a consumidores, datos del Censo y los resultados de las principales cadenas. Su conclusión: la entrega en menos de dos horas ya no responde solo a las urgencias. Ahora compite por la compra semanal.

La puerta, nuevo punto de venta

El razonamiento resulta sencillo. Si un repartidor lleva leche, pan y verduras a la puerta en 30 minutos, la tienda del vecindario pierde su principal atractivo. El informe de Coresight, elaborado por el analista Sujeet Naik, señala que el riesgo afecta principalmente a los perecederos, que generan visitas frecuentes, y a las compras de último minuto.

Los números respaldan el diagnóstico. En la encuesta anual de 2026, el 37.9 % de quienes compran víveres en línea afirmó realizar “la mayoría” o “todas o casi todas” de esas compras mediante entrega rápida. Además, la entrega a domicilio supera a la recogida en tienda por 35.5 puntos porcentuales, la brecha más amplia de la serie histórica de la firma.

De la urgencia al hábito

DoorDash confirma la tendencia. Mike Goldblatt, vicepresidente de Alianzas Empresariales de la plataforma, explicó a Coresight que muchos clientes llegaron por necesidades inmediatas, pero con el tiempo la convirtieron en rutina. Hoy compran con más frecuencia y llenan carritos más grandes. Según el ejecutivo, la industria se estabiliza en ventanas de 30 a 40 minutos, un ritmo que el consumidor aún percibe como rápido y que ofrece una economía más sostenible.

Para el supermercado regional, esto significa que el margen de maniobra se estrecha. El informe no fija un plazo concreto, pero advierte que tratar la entrega rápida solo como un servicio de conveniencia equivale a subestimar su papel en la compra completa.

Si un repartidor lleva leche, pan y verduras a la puerta en 30 minutos, la tienda del vecindario pierde su principal atractivo.

La brecha de escala

Sin embargo, adaptarse cuesta. Walmart informó que más del 36 % de sus pedidos a domicilio del primer trimestre fiscal llegaron en menos de tres horas y, en mayo de 2026, ya ofrecía entregas en 30 minutos o menos en 33 mercados. Target reportó un alza superior al 27 % en sus ventas con entrega el mismo día. Amazon, a su vez, extendió su servicio Amazon Now a nuevas ciudades.

La penetración refleja la distancia: el 59.2 % de los compradores en línea usó Walmart en los últimos 12 meses, y el 45.1 %, Amazon. Kroger, el mejor posicionado entre los supermercados tradicionales, apenas alcanzó el 16.8 %. Coresight advierte, además, que depender de plataformas externas puede presionar los márgenes y ceder el control de los datos del cliente.

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¿Un mercado de dos velocidades?

A esto se suma una dimensión socioeconómica. Una encuesta de Coresight de 2025 halló que el 37.3 % de los consumidores con ingresos de $100,000 o más paga con regularidad por la entrega rápida, frente al 19.7 % del resto. Al mismo tiempo, la inflación acumulada, el alza de los precios de los combustibles y los recortes al programa SNAP empujan a otros hogares a priorizar el precio.

El informe no habla de un mercado de dos niveles, pero sí prevé una polarización entre compras orientadas al valor y a la salud. Quien logre atender una de ellas, o ambas, tendrá mejores perspectivas.

El desafío de la IA para los supermercados

Otro frente avanza en paralelo. Coresight Research considera que los asistentes de compra con inteligencia artificial podrían trasladar la competencia del anaquel al asistente en el que el consumidor delega sus decisiones.

Walmart reportó que los usuarios de Sparky, su asistente, generan pedidos aproximadamente un 35 % más altos que los del resto. La firma describe este cambio como una transformación de varios años, aún en etapa temprana, y aconseja invertir pronto en herramientas propias.

Consolidación en el horizonte

Por consiguiente, la presión financiera aumenta. El informe anticipa que la inversión necesaria para sostener un comercio electrónico rentable será cada vez más difícil para las cadenas pequeñas, lo que favorecerá alianzas, salidas del mercado y fusiones.

La adquisición de Giant Eagle por parte de Kroger, anunciada en julio de 2026 y con cierre previsto para 2027, ilustra esa dinámica.

Lo que el clic no reemplaza

En este contexto, la tienda física debe ganarse cada visita. Coresight propone cuatro acciones:

Una experiencia atractiva en tienda.

Diferenciación en productos frescos.

Productos locales.

Un servicio útil.

Los datos del consumidor lo avalan. Entre quienes no planean comprar víveres en línea, el 54 % prefiere ver y elegir los productos en persona y el 50.5 % disfruta comprar en la tienda.

Asimismo, la firma recomienda a las cadenas tradicionales volver a su especialidad, la comercialización, con marcas propias más sólidas, mejor personal y remodelaciones.

El movimiento clave

¿Qué paso rinde más? El estudio no señala una única acción, pero su recomendación central apunta a ampliar el surtido de entrega rápida más allá de los artículos de conveniencia e incluir productos frescos, productos esenciales del hogar y la compra semanal completa.

En otras palabras, los supermercados regionales necesitan llevar su cercanía, esa que el mapa ya no garantiza, directamente a la puerta del cliente.