Del micrófono a la cocina: el nuevo influencer de las fiestas

Por Grace Agostino

La batalla por la canasta de las fiestas navideñas no comienza en el pasillo del supermercado. Comienza en la mente del consumidor. Mucho antes de entrar a la tienda, los compradores ya están pensando qué van a cocinar, qué tradiciones quieren mantener y, cada vez más, cuánto les va a costar.

Ahí surge una gran oportunidad para las marcas privadas.

El valor importa, especialmente cuando la lista de compras para las fiestas se alarga. Pero ahorrar no tiene por qué significar sacrificar la tradición, la calidad ni la alegría de servir algo especial en la mesa. El reto para los mercadólogos es demostrarlo, no simplemente decirlo.

Entra en escena la personalidad de la radio moderna.

Los DJs y conductores de hoy son mucho más que voces detrás de un micrófono. Son influencers cuyas audiencias los siguen desde la radio hasta Instagram, YouTube y otras plataformas sociales. Esa combinación ofrece a las marcas algo especialmente poderoso: alcance masivo acompañado de intimidad.

Imagine a una personalidad querida invitando a su audiencia a entrar en su cocina mediante un video vertical corto para preparar el flan que su madre servía cada Navidad, los tamales de su familia o ese plato que simplemente no puede faltar en la mesa de Nochebuena.

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Ahora, haga que los productos de marca privada formen parte de la receta.

En lugar de otro anuncio que solo comunique precios bajos, muestre la comida. Comparta la receta. Cuente la historia familiar que hay detrás. Después, muestre cuánto costó prepararla y cuánto se ahorró al elegir productos de marca privada.

De repente, el valor se vuelve tangible.

La idea puede extenderse a través de múltiples plataformas. La radio alcanza a un público masivo e invita a los oyentes a participar en la experiencia. Los videos cortos en redes sociales dan vida a la receta. La personalidad aporta familiaridad y confianza. Los minoristas pueden ampliar la experiencia con recetas digitales, códigos QR, listas de ingredientes que permitan comprar directamente o incluso colecciones navideñas seleccionadas por las propias personalidades.

Para quienes comercializan marcas privadas, esta es una oportunidad para llevar la conversación más allá del precio.

Una marca de tienda puede convertirse en parte de las tradiciones de una familia si primero se le da al consumidor una razón para probarla. Y durante las fiestas, la comida ofrece la invitación perfecta.

Los consumidores no necesitan otro mensaje gritándoles qué está en oferta. Necesitan ideas, inspiración y maneras de celebrar en grande mientras gastan con inteligencia.

En estas fiestas, no se limite a anunciar lo que está en el estante.

Dé a los consumidores una razón para llevarlo a su mesa.

Grace Agostino es vicepresidenta sénior (SVP) de Ventas y Comunicaciones Corporativas en Nueva Network, impulsando el crecimiento a través de soluciones de audio, medios y marketing culturalmente relevantes.