Compradores cautelosos frenan el volumen de ventas de supermercados

El volumen de ventas de supermercados volvió a caer a inicios del otoño. Los compradores en Estados Unidos cuidan su presupuesto de alimentos con mayor rigor. Aunque las ventas en dólares siguieron creciendo, el avance se debió sobre todo a los precios y a la mezcla de productos, no a carritos más llenos.

Según el informe U.S. CPG Demand Signals de Circana, publicado el 23 de octubre, las ventas en dólares de alimentos y bebidas en el canal minorista subieron 1.3% en las cuatro semanas terminadas el 4 de octubre. En el mismo periodo, sin embargo, el volumen bajó un 0.4% respecto al año anterior.

Esa brecha refleja el dilema de los supermercados. Por un lado, los minoristas necesitan crecer. Por otro lado, sus clientes ahora compran con mayor disciplina. De acuerdo con Circana, los consumidores reducen el desperdicio y los gastos adicionales, sin renunciar a la calidad. Además, equilibran los niveles de precio, los tamaños de empaque y las marcas propias.

El volumen de ventas de supermercados sigue bajo presión

La presión económica explica buena parte de esa cautela. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 46.3 en su lectura preliminar de octubre, según el informe. Los hogares de menores ingresos y quienes tienen carteras bursátiles más pequeñas registraron las mayores caídas. Más tarde, la cifra final de octubre alcanzó 48.0, su nivel más bajo en cinco meses, según Trading Economics.

Mientras tanto, los costos de la energía siguen apretando los bolsillos. La gasolina promedió $4.47 por galón al 12 de octubre, según datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. Además, los precios al consumidor subieron 3.7% en septiembre. Por su parte, el desempleo subió al 4.2%.

En consecuencia, el ajuste va más allá del pasillo de abarrotes. El tráfico en los restaurantes retrocedió 0.7% en el mes terminado el 27 de septiembre, aunque las ventas en dólares del sector crecieron 3.6%. Las cadenas fast casual siguieron siendo un punto brillante. A su vez, las unidades de productos de consumo no alimentarios cayeron un 1.9%.

Los productos frescos se recuperan lentamente tras el brote de Cyclospora

Los productos frescos agravaron la situación. El volumen de frutas y verduras frescas disminuyó un 1.5% en las últimas cuatro semanas. Aun así, la tendencia mejoró en 1.6 puntos porcentuales respecto a las 13 semanas previas. Sin esta categoría, el volumen total de alimentos y bebidas apenas habría caído un 0.2%.

El golpe comenzó a mediados de julio. Ese mes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y autoridades estatales investigaron un brote de Cyclospora vinculado a la lechuga iceberg en 15 estados.

Las ensaladas y las hojas verdes sufrieron el mayor impacto. Su volumen semanal se desplomó casi un 30% a finales de julio, según datos de Circana. Para la semana terminada el 4 de octubre, la caída se había reducido a cerca de 13%. Por su parte, la fruta fresca seguía alrededor del 5% por debajo.

La actitud de los compradores podría prolongar la recuperación. En una encuesta de Circana realizada del 7 al 11 de agosto, el 83% de los consumidores dijo conocer los retiros de productos frescos, y el 58% expresó preocupación. Poco más de la mitad, el 53%, esperaba retomar sus compras normales en tres meses. No obstante, otro 15% afirmó que no planea volver.

En cambio, muchos hogares encontraron sustitutos. Las frutas y verduras congeladas y no perecederas registraron ligeros aumentos, mientras que algunos compradores crearon nuevas ocasiones de consumo. Para los departamentos de productos frescos, el reto ahora consiste en recuperar visitas, no solo en reabastecer los anaqueles.

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La inflación se modera mientras los compradores buscan calidad

En materia de precios, el informe trae cierto alivio. El precio por volumen de alimentos y bebidas subió 1.7% en las últimas cuatro semanas, por debajo del 1.9% del tercer trimestre. Los precios promedio por artículo aportaron 0.9 puntos porcentuales a ese aumento. Por otro lado, la mezcla de productos sumó 0.8 puntos.

Las categorías con mayor inflación se enfrían más rápido. El precio promedio de la carne de res bajó 0.5% respecto a hace un año, tras un salto del 6% en 2025. El café subió 2.5%, muy por debajo del 11.4% del año pasado. En contraste, los chocolates aún registraron un alza de 7.3%.

Aun así, los costos siguen pesando sobre los proveedores. Circana señaló un aumento en los gastos de suministro, especialmente en el flete. Además, muchos fabricantes buscan mejorar la productividad para limitar futuras alzas de precios.

En los pasillos no alimentarios, la búsqueda de calidad es aún más intensa. Las ventas en dólares de esos productos crecieron un 3% pese a la caída de las unidades vendidas. El precio por unidad subió 5%, impulsado principalmente por la mezcla de productos, ya que la inflación por artículo se mantuvo por debajo del 1% en promedio. Cuidado personal encabezó los segmentos, con un crecimiento del 5.4% en dólares.

El ingreso también influye en esas decisiones. Los hogares de ingresos bajos y medios siguen rezagados respecto de los de ingresos altos en el crecimiento del gasto no alimentario, según el panel de recibos de Circana.

Las compras en línea y las marcas propias ganan terreno

El desempeño por canal marca la diferencia ahora. Las ventas de alimentos y bebidas a través del comercio electrónico en los puntos de venta MULO+ de Circana aumentaron en un 15.5%. En cambio, las tiendas físicas retrocedieron un 2.8%. Las tiendas de conveniencia perdieron aún más terreno, con una caída del 3.5%.

Asimismo, las marcas propias resistieron mejor. Crecieron un 0.3% en alimentos y bebidas, mientras que las marcas nacionales cedieron un 1.1%.

Los productos no alimentarios mostraron un patrón similar en línea, con un alza del 15.3% en el comercio electrónico y una caída del 5% en las tiendas físicas. A diferencia de los alimentos, las marcas propias cayeron un 7.6% en ese segmento.

Dónde pueden crecer todavía los supermercados

En conjunto, los datos describen a un comprador que gasta con intención. Los hogares todavía pagan por la calidad. Sin embargo, compran menos artículos y dejan fuera los extras. Por lo tanto, los supermercados no pueden depender del volumen para impulsar sus resultados este otoño.

Más bien, las oportunidades están en una ejecución digital más ágil, en programas de marca propia más sólidos y en departamentos de productos frescos que recuperen la confianza. Los minoristas que ayuden a sus clientes a estirar el presupuesto sin sacrificar la calidad estarán mejor posicionados para convertir la cautela en lealtad.