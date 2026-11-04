The Power of Two: Grace y La Fe, dos herencias, una estrategia

Una marca nació en Jamaica en 1922. La otra lleva más de medio siglo en las cocinas hispanas de Estados Unidos. Hoy, Grace y La Fe comparten la casa matriz y un mismo propósito: llevar sabores auténticos a un consumidor cada vez más diverso. Son dos marcas icónicas para un mercado multicultural.

GraceKennedy Foods (USA) LLC, filial del grupo GraceKennedy con sede en Jamaica, adquirió La Fe Foods en 2014. Desde entonces, sumó centros de distribución en Nueva Jersey, Florida y Georgia.

Para la empresa, “The Power of Two” resume esa unión entre Grace y La Fe. Representa la fortaleza de dos marcas icónicas con identidades culturales distintas, unidas por una visión compartida de crecimiento en el mercado multicultural de alimentos de Estados Unidos.

Grace aporta su herencia caribeña y sus sabores distintivos. La Fe, por su parte, suma su vínculo con los hogares hispanos y un amplio portafolio para el día a día. Juntas, abren espacio en los canales tradicionales, multiculturales y de consumo masivo.

“Nuestra estrategia no consiste en cambiar aquello que hace única a cada marca, sino en aprovechar sus fortalezas individuales para construir un portafolio más relevante, accesible y competitivo”, dijo Andrés Falquez, Global Marketing Manager – Hispanic Brands Category de GraceKennedy Foods.

La autenticidad como ventaja

Según Falquez, la comida conecta a los consumidores con sus raíces e identidad cultural. A la vez, las nuevas generaciones conservan esos lazos mientras exploran otras cocinas y estilos de vida.

La herencia cultural no solo genera una conexión emocional, sino que también constituye una ventaja competitiva. Por eso, la innovación sigue una regla sencilla: “Debe complementar la autenticidad, no reemplazarla”.

GraceKennedy Foods aspira a consolidarse como “un referente confiable y relevante en el mercado multicultural de alimentos de Estados Unidos”.

“Nuestra visión multicultural tiene sus raíces en la autenticidad. Al honrar la herencia de Grace y La Fe e impulsar la innovación, llevamos sabores de confianza a nuevas generaciones y creamos conexiones significativas en un mercado en constante evolución”. — Andrés Falquez

La Fe: herencia hispana, consumidor en evolución

Los congelados constituyen la base del negocio de La Fe. Su portafolio incluye yuca, plátanos, vegetales y pulpas de frutas, productos esenciales en las comidas familiares hispanas.

Ahora, la marca apuesta por la conveniencia. Empanadas, comidas fáciles de preparar y nuevas bebidas tropicales llevan los sabores de siempre al día a día.

“Nuestro objetivo es ofrecer innovación relevante sin perder los sabores, la calidad y la conexión cultural que los consumidores asocian con La Fe”, dijo Falquez.

Nuevas generaciones

Las segundas y terceras generaciones de hispanos mantienen sus raíces, pero compran y cocinan de manera diferente. Así, La Fe busca retener a su base tradicional y, a la vez, atraer a hogares jóvenes y a consumidores del mercado general.

En el ámbito comercial, La Fe refuerza su distribución en el noreste del país y en Florida. Además, trabaja con cadenas regionales, comercios independientes y grandes minoristas para mejorar la disponibilidad y el surtido.

Andrés Falquez es Global Marketing Manager – Hispanic Brands Category de GraceKennedy Foods. Lidera la estrategia de marca, la innovación y el desarrollo comercial. Suma más de 20 años de experiencia en América Latina y en Estados Unidos. Llegó a GraceKennedy en 2018.

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Grace, raíces caribeñas, relevancia global

Grace construyó su reputación sobre la autenticidad, la calidad y el conocimiento de la cocina caribeña. Durante generaciones, sus productos acompañaron la cocina diaria y las celebraciones familiares.

Sus sazonadores jerk, sus salsas picantes y su leche de coco siguen en el centro de esa identidad. Hoy, abarca cuatro categorías estratégicas: alimentos congelados, sazonadores y salsas, bebidas, y pescados y carnes. Además, marcas como Tropical Rhythms, Zesti, Tastee Cheese y Nurishment completan el portafolio caribeño.

Grace y La Fe buscan retener a su base tradicional y, a la vez,

atraer a hogares jóvenes y a consumidores del mercado general.

Innovar sin perder el sabor

Grace innova con tres prioridades: autenticidad, conveniencia y relevancia. En congelados, pescados y carnes, busca formatos prácticos para platos caribeños. En sazonadores y salsas, explora nuevos usos de sus sabores emblemáticos.

“Nuestro objetivo es honrar las tradiciones que han convertido a Grace en una marca de referencia en los hogares”, dijo Andrea Reynolds, Global Marketing Manager – Grace Brand & Caribbean Division Products de GraceKennedy Foods.

Para Reynolds, Estados Unidos ofrece una gran oportunidad, pues la cocina caribeña despierta cada vez más interés entre consumidores diversos, lo que hace aún más relevante el trabajo conjunto entre Grace y La Fe.