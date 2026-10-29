El valor guía a los compradores hispanos en Navidad

Los compradores hispanos no van a cancelar las fiestas. Por el contrario, muchos están encontrando formas prácticas de preservar sus celebraciones mientras gestionan el aumento de los costos de los alimentos.

De acuerdo con la investigación de PDG Insights de septiembre de 2026, el 40% de los consumidores hispanos espera celebrar las fiestas de la misma manera que lo suelen hacer. Otro 29% planea celebrar, pero tomando decisiones más conscientes con su presupuesto, mientras que el 17% espera reducir reuniones, comidas o tradiciones debido al costo.

Para los supermercados independientes y los fabricantes, esto representa una oportunidad de ayudar a las familias a mantener tradiciones significativas sin rebasar sus presupuestos.

El precio influirá en la elección de la tienda, pero no es el único factor a considerar. Un poco más de la mitad de los compradores señala que los precios generales más bajos influirán en el lugar donde compran sus víveres navideños. La frescura y la calidad de los ingredientes importan al 42%, mientras que el 40% prioriza el acceso a alimentos navideños tradicionales, culturales o los favoritos de la familia. Las promociones fuertes, los cupones y las recompensas de lealtad son igual de importantes, mencionados por el 40%.

Estos hallazgos refuerzan una ventaja que los minoristas independientes pueden aportar a la temporada navideña: combinar un valor competitivo con un surtido que refleje los alimentos y las tradiciones importantes para sus comunidades.

Los compradores también están planeando con anticipación. El 46% espera buscar más ofertas, cupones, recompensas de lealtad u ofertas de devolución de dinero (cash-back), y el 40% planea comenzar sus compras antes o abastecerse cuando los productos navideños salgan en oferta. Una tercera parte establecerá un presupuesto específico para las compras navideñas, mientras que una proporción similar comparará precios o visitará varios establecimientos para encontrar el mejor valor. Casi una cuarta parte planea comprar más productos de marca propia (private-label).

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La carne, las aves y los mariscos enfrentarán el mayor escrutinio presupuestario, según el 62% de los consumidores hispanos. Le siguen los productos frescos e ingredientes para guarniciones con un 42%, las bebidas con un 40%, y los bocadillos, aperitivos o alimentos preparados con un 38%.

La edad y los ingresos moldean la percepción del valor de manera distinta. Los compradores de menores ingresos se enfocan más en el precio más bajo, mientras que los consumidores de mayores ingresos le dan más peso a los alimentos tradicionales y son más propensos a anticipar un mayor gasto. Los compradores de 55 años o más son los más enfocados en el precio y los más propensos a someter la carne a restricciones presupuestarias; los adultos más jóvenes son más propensos a anticipar aumentos en sus gastos. A través de los diferentes grupos, el objetivo es el mismo: preservar la celebración equilibrando el valor, la calidad y los alimentos familiares.

PANORAMA NAVIDEÑO

40% planea comenzar a comprar y abastecerse con anticipación.

planea comenzar a comprar y abastecerse con anticipación. 62% espera que la carne, las aves o los mariscos reciban el mayor escrutinio presupuestario.

espera que la carne, las aves o los mariscos reciban el mayor escrutinio presupuestario. 46% planea buscar más ofertas, cupones, recompensas de lealtad o reembolsos.

Los consumidores hispanos todavía quieren celebrar, y los supermercados independientes pueden ayudarles. Ganarse su negocio en estas fiestas requiere más que solo descuentos: se debe combinar un valor competitivo con calidad confiable, surtidos culturalmente relevantes y promociones tempranas y visibles que faciliten la planeación.