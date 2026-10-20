Encuesta NRF: La economía define las compras navideñas

Más de la mitad de los compradores (56 %) afirma que la economía afectará sus planes de gasto para las fiestas navideñas, según la encuesta anual de consumidores de la Federación Nacional de Comercio Minorista (NRF, por sus siglas en inglés), realizada por Prosper Insights & Analytics. Entre estos consumidores, el 43 % planea buscar ofertas con más frecuencia, el 31 % comparará precios en línea con mayor frecuencia y el 29 % usará cupones con mayor frecuencia, entre otras estrategias para hacer que la temporada sea más accesible para su bolsillo.

“Con la asequibilidad económica como máxima prioridad, los compradores navideños están adoptando un enfoque reflexivo del gasto, equilibrando el valor con la preservación de las tradiciones que hacen especial la temporada navideña”, señaló Allison Zeller, vicepresidenta de Perspectivas Industriales y del Consumidor de la NRF. “Los comerciantes entienden las prioridades presupuestarias del consumidor y responden con productos atractivos, promociones y experiencias de compra que facilitan encontrar valor sin perder la emoción de las fiestas”.

Al igual que en años recientes, casi todos los adultos en EE. UU. (91 %) planean celebrar las fiestas de fin de año, incluyendo Navidad, Jánuca o Kwanzaa.

El 43 % de los compradores navideños planea comenzar a mirar y comprar para la temporada antes de noviembre, frente al 42 % del año pasado. Entre quienes comienzan temprano, el 50 % lo hace para distribuir su presupuesto de compras navideñas, mientras que el 37 % señala que los precios y las promociones son demasiado buenos como para dejarlos pasar. La accesibilidad económica también es una prioridad para quienes esperan hasta noviembre para empezar a comprar: el 46 % afirma que planea esperar hasta noviembre y diciembre porque es cuando encuentran los mejores precios y promociones.

Artículo relacionado: El Top 100 de los mejores retailers del 2026 Leer artículo

Aunque muchos consumidores comienzan sus compras navideñas temprano, una gran cantidad posterga la mayoría de sus compras para más adelante en la temporada, ya que las ofertas y promociones continúan desempeñando un papel clave durante toda la época festiva. Casi dos tercios (64 %) de los consumidores afirman que es probable que esperen hasta el fin de semana de Acción de Gracias para realizar la mayor parte de sus compras, en línea con el 63 % del año pasado.

“Desde empezar temprano hasta esperar las ofertas y promociones principales, los consumidores eligen cuándo comprar según lo que mejor les funcione”, indicó Phil Rist, vicepresidente ejecutivo de Estrategia de Prosper. “Incluso con una parte significativa de los compradores que comienza antes de noviembre, muchos aún planean aprovechar las ofertas y promociones durante el fin de semana de Acción de Gracias para avanzar en sus compras navideñas”.

Los consumidores continúan comprando en una gran variedad de destinos durante las fiestas. Las compras en línea siguen siendo el canal principal, con el 53 % de los encuestados que planean comprar en línea. Otros destinos populares incluyen tiendas de abarrotes y supermercados (43 %), tiendas de descuento (43 %) y tiendas departamentales (42 %).

Las tarjetas de regalo permanecen en la cima de la lista de deseos de los consumidores: el 47 % señala que le gustaría recibir una en esta temporada navideña, seguidas de ropa (44 %), libros y otros medios (25 %), y artículos de cuidado personal o belleza (24 %).

La NRF publicó recientemente su pronóstico navideño para 2026, anticipando que el gasto navideño durante noviembre y diciembre crecerá un 4.2 % en comparación con 2025, alcanzando un total de $1.013 billones de dólares ($1.013 trillion).

La encuesta consultó a 8,094 consumidores adultos sobre sus planes de compras navideñas. Se realizó del 1 al 7 de octubre y cuenta con un margen de error de más o menos 1.1 puntos porcentuales.

Como principal autoridad y voz de la industria del comercio minorista, la NRF ofrece datos sobre el comportamiento y el gasto del consumidor durante períodos clave, incluidas las festividades a lo largo del año.