Estudio de NGA destaca las fortalezas de tiendas independientes

Un nuevo estudio nacional de la National Grocers Association (NGA) y The Feedback Group revela las fortalezas que destacan a los supermercados independientes: el servicio al cliente, el compromiso comunitario y los productos de origen local. Al mismo tiempo, identifica oportunidades para fortalecer sus capacidades digitales y comunicar un mayor valor a los compradores.

El informe “Lo que quieren los compradores 2026: La ventaja competitiva de los supermercados independientes”, basado en una encuesta a 5,000 compradores de supermercados en EE. UU., reveló que el 60 % de los consumidores visita tiendas independientes al menos de forma ocasional, lo que subraya su papel fundamental en el mercado de abarrotes.

El estudio destaca varios hallazgos clave:

Las conexiones locales impulsan la preferencia de compra: los cli entes señalan el servicio personal y amigable (54 %), el apoyo a la comunidad (51 %), la calidad de los alimentos frescos (48 %) y los productos locales (47 %) como las principales razones para elegir supermercados independientes.

entes señalan el servicio personal y amigable (54 %), el apoyo a la comunidad (51 %), la calidad de los alimentos frescos (48 %) y los productos locales (47 %) como las principales razones para elegir supermercados independientes. Oportunidades digitales significativas: Aunque el 57 % de los compradores de tiendas independientes ha comprado abarrotes en línea recientemente, solo el 59 % informa que su tienda principal ofrece pedidos en línea, frente al 85 % de las cadenas comerciales.

Los programas de lealtad ofrecen potencial de crecimiento: solo el 56 % de los clientes de tiendas independientes están inscritos en programas de lealtad, frente al 81 % de los compradores de cadenas, a pesar del gran interés en ahorros personalizados y cupones digitales.

Los alimentos frescos y preparados marcan la diferencia: los compradores reconocen el valor y el valor nutricional de los alimentos preparados, lo que genera oportunidades para ampliar la inspiración culinaria y las soluciones de comida rápida.

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“Los supermercados independientes han entendido desde hace mucho tiempo que su mayor ventaja competitiva radica en las relaciones que construyen con sus clientes y comunidades. Ahora tenemos los datos que lo respaldan”, señaló Greg Ferrara, presidente y director ejecutivo de la NGA. “Esta investigación demuestra que los compradores valoran el servicio personalizado, los productos locales y el compromiso comunitario que caracterizan a las tiendas independientes. También ofrece una hoja de ruta sobre cómo nuestros miembros pueden aprovechar esas fortalezas mediante la innovación, una mayor conveniencia y ahorros más visibles”.

“Los compradores nos dijeron que consideran que una canasta de abarrotes de $100 dólares de hace un año ahora cuesta alrededor de $145. Percepciones como esa influyen en cada decisión de compra, por lo que las tiendas independientes no pueden quedarse calladas sobre el valor que ofrecen. La buena noticia es que los clientes que eligen tiendas independientes están más activos en línea y más enfocados en la comida y la salud de lo que muchos operadores suponen. Esa es una verdadera oportunidad”, afirmó Doug Madenberg, director de escuchas (chief listening officer) en The Feedback Group.

El estudio también refuerza las crecientes preocupaciones de los consumidores sobre la consolidación en la industria de abarrotes, ya que el 63 % de los compradores prevé menos opciones y precios más altos a medida que el mercado se concentra cada vez más.

“Los supermercados independientes desempeñan un papel crítico para mantener la competencia, la variedad y precios accesibles en las comunidades de todo el país”, agregó Ferrara. “Garantizar que puedan competir en igualdad de condiciones es esencial para preservar las cualidades que los consumidores más valoran.”

Los hallazgos se presentarán con mayor detalle en la Conferencia Ejecutiva de la NGA, del 20 al 22 de octubre en Chicago, durante la sesión “La ventaja independiente: Lo que 5,000 compradores revelan sobre el próximo capítulo de la industria de abarrotes”. Dirigida por Doug Madenberg, la sesión explorará lo que los compradores más valoran de los supermercados independientes y las oportunidades para que la industria evolucione al ritmo de las cambiantes expectativas de los consumidores.