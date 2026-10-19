El Global Produce & Floral Show 2026 atrae gran atención internacional

La International Fresh Produce Association (IFPA) cerró la semana pasada su Global Produce & Floral Show 2026 en Orlando, Florida, con más compradores de más mercados internacionales que nunca, según informó la asociación el viernes. Durante tres días, productores, minoristas, mayoristas y proveedores se reunieron para hacer negocios, comparar soluciones y prepararse para el próximo año.

El encuentro, del 14 al 16 de octubre, reunió a toda la cadena de suministro de productos frescos y de flores. Además, llegó en un momento clave para una industria que enfrentó fuertes presiones en 2026.

El Global Produce & Floral Show estrena formato entre semana

Este año, los organizadores probaron algo diferente. Por primera vez, el evento se realizó de miércoles a viernes, en lugar de durante el fin de semana. De acuerdo con IFPA, los propios miembros solicitaron el cambio.

Antes del evento, Cathy Burns, CEO de IFPA, explicó la razón. Según ella, salir el fin de semana permitiría tres días completos y sólidos de participación.

El nuevo horario coincidió, además, con un hito. La edición de 2026 marcó la quinta edición de la feria de IFPA.

Crece la participación de minoristas internacionales

El alcance global destacó como uno de los principales resultados. IFPA reportó un aumento del 10% en la participación de minoristas de fuera de Estados Unidos.

En total, los asistentes procedían de casi 70 países. Asimismo, participaron más de 400 cadenas minoristas y mayoristas. Los compradores se reunieron con más de 1,050 empresas expositoras. La Expo abarcó productos frescos, flores, artículos complementarios y soluciones empresariales.

Como referencia, la edición de 2025 atrajo a asistentes de más de 50 países y recibió a más de 3,500 compradores, quienes interactuaron con casi 1,100 empresas expositoras. Ese crecimiento internacional refleja la presencia de la asociación. Los miembros de IFPA operan en más de 100 países de seis continentes.

Más allá del tráfico en el piso de exhibición, varios recorridos guiados llevaron a los compradores directamente a los proveedores de soluciones. Entre ellos destacaron el nuevo Fresh Supply Chain of the Future Tour, el Regenerative Agriculture Tour y los recorridos Ag Attaché por regiones productoras clave. Mientras tanto, el Innovation Hub ubicó a los expositores debutantes y al Fresh Ideas Showcase junto al Food Safety & Tech X-Change. Allí, especialistas abordaron temas que iban desde la trazabilidad hasta la ciencia de la inocuidad alimentaria.

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Burns pide acción colectiva

En su discurso sobre el Estado de la Industria, Burns instó al sector a responder a las disrupciones con mayor colaboración, a defender con mayor firmeza sus intereses y a proponer soluciones prácticas.

“La resiliencia no es simplemente la capacidad de resistir la presión. Es la capacidad de seguir creciendo a pesar de ella”, dijo Burns. “El futuro de los productos frescos no lo moldeará una sola empresa, un solo país ni una sola idea. Lo moldearemos todos”.

Igualmente, retó a los asistentes a enfrentar las presiones actuales con urgencia e imaginación. “El mundo nos necesita”, afirmó.

Al hacer un balance de la semana, Burns reconoció el apoyo mutuo entre los miembros. “Nuestros miembros vinieron a Orlando para hacer crecer su negocio y se fueron con las conexiones, el conocimiento y las herramientas para seguir haciéndolo todo el año”, señaló.

Cinco temas marcan la conversación

Varias prioridades atravesaron las sesiones generales, el Education Festival y la Expo:

Recuperar la confianza del consumidor mediante inocuidad alimentaria, trazabilidad y estándares enfocados en la prevención

Proteger el abasto durante todo el año a través del comercio, la mano de obra y políticas inteligentes

Impulsar empaques sostenibles, con enfoques viables de Responsabilidad Extendida del Productor y $5 millones en subvenciones que IFPA obtuvo para su Packaging Innovation Program

Aprovechar la inteligencia artificial para los miembros, incluidos nuevos datos de inocuidad y de consumidores en el Global Intelligence Engine de IFPA

Posicionar frutas, verduras y flores como parte central de las estrategias de salud

Los premios Expo reconocen a los expositores destacados

El último día, IFPA entregó los premios Expo a los siguientes ganadores:

Mejor expositor debutante: ESU

Mejor stand isla en productos frescos: Altar Produce

Mejor stand en línea en productos frescos: North Shore Greenhouses

Mejor stand isla en flores: Passion Growers

Mejor stand en línea en flores: Charme Flowers

Mejor stand isla en artículos complementarios: Oasis Dates

Mejor stand en línea en artículos complementarios: California Walnuts

Mejor stand isla en soluciones empresariales: Ocean Network Express (ONE)

Mejor stand en línea en soluciones empresariales: Royal Interpack

Por su parte, el Fresh Ideas Showcase presentó 235 innovaciones. Stemilt Growers ganó el premio al Mejor Empaque Sostenible por su etiqueta PLU compostable. A su vez, Offshoot Brands obtuvo el premio a la Mejor Promoción de Producto con sus Baby Beets.

Próxima parada: Atlanta

De cara al futuro, la Global Produce & Floral Show se trasladará a Atlanta en 2027. Burns cerró la semana con un agradecimiento a los expositores, patrocinadores, voluntarios, invitados y al personal de IFPA. “¡Nos vemos el próximo año en Atlanta!”, dijo.

Para los compradores de productos frescos y flores en los supermercados, el mensaje de Orlando quedó claro. El sector planea enfrentar sus retos en conjunto y seguir luchando por los productos frescos.