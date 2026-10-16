Alianza entre NGA y NIQ potencia a supermercados independientes

Los supermercados independientes pronto tendrán una visión más clara de sus compradores. La National Grocers Association (NGA) anunció una nueva alianza estratégica con NielsenIQ (NIQ). El objetivo es convertir datos complejos del consumidor en herramientas prácticas para el canal independiente. La alianza entre NGA y NIQ ofrecerá análisis de mercado, recursos educativos y liderazgo de opinión a los minoristas que compiten en un mercado cambiante.

Según el anuncio de NGA, el acuerdo mira más allá de los operadores actuales. También incluye una competencia estudiantil para atraer talento joven a la industria.

Por qué la alianza entre NGA y NIQ importa ahora

El momento refleja el creciente peso del canal independiente. De hecho, un análisis de impacto económico que NGA publicó este año reveló una cifra notable. Los supermercados independientes generan más de $557,500 millones en actividad económica anual. Asimismo, sostienen casi 1.5 millones de empleos en Estados Unidos.

El mismo informe muestra ventas minoristas directas por $353,500 millones. Esa cifra equivale al 38.4% de los $920,000 millones del sector de venta de alimentos en el país. La Universidad Estatal de Arizona realizó el estudio.

Sin embargo, el tamaño no garantiza el éxito. Según Grocery Dive, los independientes enfrentan una fuerte presión por parte de las cadenas. Estas cuentan con mayor escala y pueden ofrecer precios más bajos. Por esa razón, la información confiable sobre el consumidor puede ayudar a los operadores más pequeños a competir mejor.

Bajo el nuevo acuerdo, NGA aporta su estrecha relación con la comunidad de supermercados independientes. Por su parte, NIQ, que la asociación describe como líder global en inteligencia del consumidor, aporta su experiencia en el ámbito de los datos.

“Los supermercados independientes toman decisiones de negocio importantes todos los días sobre sus clientes, sus productos y sus comunidades, y contar con acceso a la información adecuada puede marcar una diferencia significativa”, afirmó Greg Ferrara, presidente y CEO de NGA.

Ferrara añadió que la alianza busca que los datos sean más comprensibles y útiles para los miembros. Igualmente, pretende atraer nuevas ideas y talento emergente al sector.

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Guía de eventos y kit de herramientas rumbo a The NGA Show 2027

En primer lugar, ambas organizaciones desarrollarán recursos educativos permanentes. Entre ellos figura una guía de eventos previa a The NGA Show 2027. La feria se celebrará del 31 de enero al 2 de febrero en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas.

A continuación, la NGA publicará un kit de herramientas en su sitio web. El recurso mostrará cómo convertir el conocimiento del consumidor en decisiones de negocio más inteligentes. Además, conectará a los miembros de NGA con expertos de NIQ. Los minoristas interesados en datos, analítica y nuevas tendencias de compra también podrán utilizarlo como centro de aprendizaje.

Competencia estudiantil enfocada en retos reales del comercio

Por otro lado, la colaboración lanzará una competencia estudiantil de soluciones. Los universitarios vivirán una experiencia inmersiva en el sector de los supermercados. A cambio, enfrentarán problemas reales por parte de los minoristas independientes.

La NGA presentará un adelanto del programa en su próxima Executive Conference. El encuentro tendrá lugar del 20 al 22 de octubre en Chicago.

“Los supermercados independientes enfrentan comportamientos del consumidor que cambian rápidamente y un mercado cada vez más complejo”, dijo Nicole Collida Davis, directora general de Retail y Agencias en Estados Unidos de NIQ.

Collida Davis explicó que NIQ quiere que la información sea más accesible y útil para estos negocios. Del mismo modo, señaló que el programa brindará a los futuros líderes experiencia práctica con datos. Así, podrán identificar nuevas oportunidades para los independientes.

Datos, educación y personas en una misma plataforma

La NGA y NIQ planean crear una plataforma duradera. Esta traducirá datos en información práctica y generará nuevas ideas. También vinculará a los supermercados independientes con expertos y talento emergente.

“Esta colaboración nos permite conectar tres piezas importantes: datos, educación y personas”, señaló Ferrara. “Podemos ayudar a nuestros miembros a entender mejor la información disponible hoy, mientras seguimos creando oportunidades para que la próxima generación vea de primera mano lo innovadora y dinámica que es la industria de los supermercados independientes”.

Para los operadores independientes, el mensaje resulta claro. En los próximos años, mejores datos y nuevo talento podrían fortalecer su ventaja competitiva.