Vallarta Supermarkets abre su primera tienda en Duarte, California

Vallarta Supermarkets, la cadena de supermercados latinos de propiedad familiar conocida por su oferta fresca y auténtica en California y Arizona, celebrará la apertura de su primera ubicación en Duarte con una ceremonia de corte de listón el miércoles 21 de octubre. Ubicada en 1470 Mountain Ave, Duarte, CA 91010, la nueva tienda es la número 66 de Vallarta Supermarkets y da continuidad al crecimiento de la empresa en el sur de California.
La gran celebración de apertura reunirá a la comunidad de Duarte con entretenimiento en vivo, regalos especiales, donaciones a la comunidad y la oportunidad de disfrutar de la oferta fresca y auténtica de Vallarta. Los primeros 300 clientes que crucen las puertas el día de la inauguración recibirán una bolsa ecológica reutilizable de regalo llena de productos de despensa. Para celebrar la nueva ubicación, Vallarta también donará $10,000 a cinco escuelas y organizaciones benéficas locales, reforzando así el compromiso de la empresa con las comunidades a las que sirve.
“Estamos muy entusiasmados de abrir nuestras puertas en Duarte y formar parte de esta comunidad”, afirmó Allie García, vicepresidenta de Marketing de Vallarta Supermarkets. “Con cada nueva tienda, nuestro objetivo es crear un punto de encuentro acogedor donde las familias puedan encontrar ingredientes frescos y de alta calidad que reflejen las culturas y tradiciones que tanto valoran. Asimismo, nos llena de orgullo devolver algo a las comunidades a las que nos unimos, y esperamos construir relaciones duraderas con los residentes de Duarte y las organizaciones locales”.
La nueva tienda también presentará SushiOro, el nuevo concepto de sushi dentro de Vallarta Supermarkets, que ofrecerá rollos con sabores desarrollados por los chefs de la casa. SushiOro debutará con seis salsas insignia, que van desde dulces y cítricas hasta picantes y de sabor intenso; algunas de ellas vendrán combinadas con los rollos principales de Vallarta y las seis estarán disponibles por separado para los clientes que deseen un toque extra de sabor.
La tienda de Duarte creará 200 nuevos empleos, desde personal de los departamentos hasta puestos de liderazgo en tienda, y ofrecerá un vibrante espacio de 45,839 pies cuadrados (aprox. 4,258 m²) equipado con todos los departamentos insignia de Vallarta, convirtiéndola en un destino de compras cómodo y acogedor para los residentes locales.
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Los departamentos insignia de la tienda en Duarte incluyen:
- Alimentos frescos hechos al día: Desde tortillas de maíz y trigo calientitas hechas en casa, hasta pasteles decorados a mano y pan dulce en la Panadería, así como ceviches frescos preparados con limón recién exprimido; la frescura insignia de Vallarta es la gran protagonista.
- Sabores auténticos en el corazón de la tienda: La Carnicería, hogar de la Original Carne Asada™, ofrece cortes de carne de primera calidad, marinados con especias exclusivas. Los clientes también pueden visitar la Cremería, que exhibe quesos tradicionales como queso fresco y cotija, así como la Pescadería y la Cevichería de la casa, que ofrecen mariscos frescos del océano, aguachiles y mucho más.
- Comida lista para llevar con un toque cultural: Los compradores pueden pasar por La Cocina para disfrutar de platillos calientes y listos para comer inspirados en México y Centroamérica, degustar aguas frescas servidas directamente de los tradicionales vitroleros en la Barra de Jugos (Juice Bar), o personalizar su guacamole en la estación de preparación al momento. También encontrarán platillos preparados, listos para calentar y disfrutar en casa, incluyendo tortas de jamón, ensaladas frescas y su tradicional arroz y frijoles refritos. Para un toque dulce, la Dulcería ofrece golosinas, piñatas y todo lo esencial para las celebraciones.
- Lo global se une a lo local: Junto a los productos básicos latinoamericanos, Vallarta añade variedad con sushi preparado a mano en SushiOro, jugos prensados en frío, tazones de fruta con Tajín y chamoy, y una amplia selección de frutas y verduras orgánicas de origen local e internacional.
- Más que un supermercado: La Florería alegra cada ocasión con vibrantes arreglos florales y plantas en maceta, convirtiendo a la tienda en un verdadero punto de encuentro para la comunidad.