Vallarta Supermarkets abre su primera tienda en Duarte, California

Vallarta Supermarkets, la cadena de supermercados latinos de propiedad familiar conocida por su oferta fresca y auténtica en California y Arizona, celebrará la apertura de su primera ubicación en Duarte con una ceremonia de corte de listón el miércoles 21 de octubre. Ubicada en 1470 Mountain Ave, Duarte, CA 91010, la nueva tienda es la número 66 de Vallarta Supermarkets y da continuidad al crecimiento de la empresa en el sur de California.

La gran celebración de apertura reunirá a la comunidad de Duarte con entretenimiento en vivo, regalos especiales, donaciones a la comunidad y la oportunidad de disfrutar de la oferta fresca y auténtica de Vallarta. Los primeros 300 clientes que crucen las puertas el día de la inauguración recibirán una bolsa ecológica reutilizable de regalo llena de productos de despensa. Para celebrar la nueva ubicación, Vallarta también donará $10,000 a cinco escuelas y organizaciones benéficas locales, reforzando así el compromiso de la empresa con las comunidades a las que sirve.

“Estamos muy entusiasmados de abrir nuestras puertas en Duarte y formar parte de esta comunidad”, afirmó Allie García, vicepresidenta de Marketing de Vallarta Supermarkets. “Con cada nueva tienda, nuestro objetivo es crear un punto de encuentro acogedor donde las familias puedan encontrar ingredientes frescos y de alta calidad que reflejen las culturas y tradiciones que tanto valoran. Asimismo, nos llena de orgullo devolver algo a las comunidades a las que nos unimos, y esperamos construir relaciones duraderas con los residentes de Duarte y las organizaciones locales”.

La nueva tienda también presentará SushiOro, el nuevo concepto de sushi dentro de Vallarta Supermarkets, que ofrecerá rollos con sabores desarrollados por los chefs de la casa. SushiOro debutará con seis salsas insignia, que van desde dulces y cítricas hasta picantes y de sabor intenso; algunas de ellas vendrán combinadas con los rollos principales de Vallarta y las seis estarán disponibles por separado para los clientes que deseen un toque extra de sabor.

La tienda de Duarte creará 200 nuevos empleos, desde personal de los departamentos hasta puestos de liderazgo en tienda, y ofrecerá un vibrante espacio de 45,839 pies cuadrados (aprox. 4,258 m²) equipado con todos los departamentos insignia de Vallarta, convirtiéndola en un destino de compras cómodo y acogedor para los residentes locales.

Artículo relacionado: Vallarta Supermarkets fortalece su liderazgo interno Leer Artículo

Los departamentos insignia de la tienda en Duarte incluyen: