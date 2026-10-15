IFPA 2026: Transformando la resiliencia del sector

Durante el discurso inaugural anual sobre el Estado de la Industria de la International Fresh Produce Association (IFPA), en el marco del Global Produce & Floral Show 2026, la CEO de la asociación, Cathy Burns, hizo un llamado a la comunidad global de productos frescos y florales para convertir la resiliencia en acción y superar los desafíos del sector.

Atravesamos un periodo de disrupción extraordinaria y necesitamos una colaboración más profunda, una defensa gremial más sólida y soluciones prácticas para superar los retos de la industria.

Burns señaló que estos desafíos —ya sea en inocuidad alimentaria, comercio, mano de obra, sostenibilidad, tecnología o nutrición— se abordan mejor de manera conjunta.

“La resiliencia no es simplemente la capacidad de resistir la presión. Es la capacidad de seguir creciendo a través de ella; de seguir aprendiendo, de seguir apoyándonos unos a otros y de seguir eligiendo el progreso”, afirmó Burns durante el primer día del evento celebrado en Orlando, Florida. “El futuro de los productos frescos no lo definirá una sola empresa, un solo país o una sola idea. Lo definiremos entre todos”.

Temas clave del Estado de la Industria de la IFPA:

Reconstruir la confianza mediante la inocuidad alimentaria y la trazabilidad. Tras un brote de Cyclospora que afectó la confianza del consumidor y generó pérdidas significativas en el comercio minorista, el servicio de alimentos (foodservice) y los comedores escolares, la IFPA movilizó los recursos de sus miembros, mantuvo contacto con los reguladores y combatió la desinformación. La asociación está fortaleciendo la colaboración con las agencias de salud pública, promoviendo estándares orientados a la prevención e impulsando la implementación de requisitos de trazabilidad. Se estima que una solución de gestión de almacenes desarrollada por la IFPA y la industria ahorrará 8 millones de horas de trabajo y 250 millones de dólares anuales en costos de cumplimiento.

Artículo relacionado: IFPA presiona a los CDC para ampliar la investigación del brote de Cyclospora Leer artículo

Proteger el suministro durante todo el año mediante el comercio, el trabajo y políticas inteligentes. La IFPA ayuda a sus miembros a hacer frente a los aranceles, aboga por exenciones en insumos agrícolas clave y promueve el acceso a una fuerza laboral estable. El trabajo de la asociación abarca la política comercial de EE. UU., la Unión Europea y organismos multilaterales, prioridades en la Ley Agrícola (Farm Bill), investigación, mecanización, nutrición, gestión de riesgos y reformas que respalden a los empleadores agrícolas.

La IFPA ayuda a sus miembros a hacer frente a los aranceles, aboga por exenciones en insumos agrícolas clave y promueve el acceso a una fuerza laboral estable. El trabajo de la asociación abarca la política comercial de EE. UU., la Unión Europea y organismos multilaterales, prioridades en la Ley Agrícola (Farm Bill), investigación, mecanización, nutrición, gestión de riesgos y reformas que respalden a los empleadores agrícolas. Construir resiliencia mediante la sostenibilidad y la innovación práctica. A través de sus esfuerzos de gestión e incidencia, la IFPA recuperó el acceso a la inversión federal estadounidense para la agricultura regenerativa, ayudó a establecer parámetros de referencia sobre agricultura regenerativa mediante el Consumer Goods Forum y amplió su participación en temas de plásticos, clima y políticas globales. Su mensaje es claro: aumentar el consumo de productos frescos es una acción climática.

A través de sus esfuerzos de gestión e incidencia, la IFPA recuperó el acceso a la inversión federal estadounidense para la agricultura regenerativa, ayudó a establecer parámetros de referencia sobre agricultura regenerativa mediante el Consumer Goods Forum y amplió su participación en temas de plásticos, clima y políticas globales. Su mensaje es claro: aumentar el consumo de productos frescos es una acción climática. Abordar la política de empaques sin comprometer la inocuidad ni el acceso. La IFPA defiende enfoques viables y consistentes para la regulación de la Responsabilidad Extendida del Productor, reconociendo el papel del empaque en la inocuidad alimentaria, la trazabilidad, la extensión de la vida útil en anaquel y la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. A través de su Programa de Innovación en Empaques, la IFPA también impulsa soluciones que ayudan a las empresas a prepararse para las nuevas exigencias normativas.

La IFPA defiende enfoques viables y consistentes para la regulación de la Responsabilidad Extendida del Productor, reconociendo el papel del empaque en la inocuidad alimentaria, la trazabilidad, la extensión de la vida útil en anaquel y la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. A través de su Programa de Innovación en Empaques, la IFPA también impulsa soluciones que ayudan a las empresas a prepararse para las nuevas exigencias normativas. Poner la IA al servicio de sus miembros. La IFPA está aplicando la inteligencia artificial a desafíos empresariales reales, sin buscar la tecnología solo por moda. Entre sus iniciativas se incluyen una herramienta de monitoreo temprano de patógenos, un gemelo digital para proyectar el impacto económico de las cambiantes regulaciones de empaque, mayor información sobre inocuidad alimentaria y tendencias del consumidor en su motor de inteligencia global (Global Intelligence Engine), así como capacitación práctica en IA de agentes autónomos.

La IFPA está aplicando la inteligencia artificial a desafíos empresariales reales, sin buscar la tecnología solo por moda. Entre sus iniciativas se incluyen una herramienta de monitoreo temprano de patógenos, un gemelo digital para proyectar el impacto económico de las cambiantes regulaciones de empaque, mayor información sobre inocuidad alimentaria y tendencias del consumidor en su motor de inteligencia global (Global Intelligence Engine), así como capacitación práctica en IA de agentes autónomos. Hacer de las frutas y verduras el eje de la estrategia de salud. La IFPA y The Foundation for Fresh Produce están colocando las frutas y verduras en el centro de la estrategia de salud. Juntas, impulsan la integración de productos frescos en las guías alimentarias, los desayunos y almuerzos escolares, los programas SNAP y WIC, las recetas de productos frescos (produce prescriptions) y los marcos globales de prevención de enfermedades. Las iniciativas orientadas al consumidor —como la campaña multilingüe All Day, Every Day y el espacio Fruit & Veggie Hub en la aplicación WIC Shopper— ayudan a los compradores a elegir, comprender y disfrutar de los productos frescos con mayor facilidad.

Fuerza laboral, inocuidad y oferta nutricional de los productos frescos

Burns subrayó que las prioridades de política pública de la asociación son inseparables entre sí. Un suministro seguro y estable respalda el comercio y el acceso; una producción resiliente requiere mano de obra confiable, insumos asequibles y empaques responsables; y la innovación cobra mayor relevancia cuando ayuda a las personas a elegir más frutas, verduras y flores.

“Los productos frescos se mueven a la velocidad de la confianza”, afirmó Burns. “Cuando la confianza es sólida, las fronteras se abren, los mercados funcionan, los compradores adquieren productos y los consumidores eligen lo fresco. La inocuidad, la trazabilidad, la transparencia y el flujo comercial forman parte de la misma promesa: hacer llegar frutas, verduras y flores a la gente de manera segura, constante y eficiente”.

Esa promesa está siendo puesta a prueba por la inflación persistente y los cambios en el comportamiento del consumidor. El rastreador de consumidores (Consumer Tracker) de la IFPA reveló que casi una cuarta parte de los consumidores en EE. UU. compra menos —o directamente omite— frutas y verduras frescas cuando los precios superan lo que están dispuestos a pagar. Al mismo tiempo, la conferencia magistral identificó oportunidades para vincular los productos frescos con el creciente interés del consumidor en la fibra, el bienestar, la nutrición personalizada y las herramientas de salud digital.

“Si hablamos en serio sobre la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación, las frutas y verduras deben ser el eje central de las estrategias y políticas de nutrición: no una idea secundaria, no un complemento, sino el punto de partida”, enfatizó Burns. “No somos simplemente parte de la solución. Estamos en el corazón de ella”.

Burns concluyó desafiando a la industria global a responder a las presiones actuales con acción colectiva, urgencia e imaginación.

“El mundo nos necesita”, dijo Burns. “Juntos no solo estamos respondiendo al cambio: estamos definiendo lo que viene. Juntos estamos cultivando un mundo más saludable, más conectado y más resiliente. Y juntos lucharemos incansablemente por lo fresco”.