Ciberataque a supermercados en Europa pone en alerta los sistemas de las tiendas en EE. UU.

Un ciberataque a supermercados que convirtió los congeladores en hornos afectó a unas 700 tiendas en Francia. Así lo informó el martes ante el Parlamento el ministro de Economía y Finanzas de ese país. Durante la noche del 11 al 12 de octubre, los piratas informáticos tomaron el control de los sistemas de refrigeración. Luego elevaron las temperaturas a niveles peligrosos y obligaron a los minoristas a desechar alimentos frescos y congelados.

El incidente marca un punto de inflexión para la industria. En lugar de robar datos, los atacantes apuntaron a los equipos que mantienen seguros los alimentos. Para los supermercados de Estados Unidos, la advertencia resulta difícil de ignorar.

El ministro francés de Finanzas evalúa los daños

Roland Lescure ofreció el primer balance oficial. Según The Associated Press, el ministro dijo ante el Parlamento que el ataque alcanzó a unos 700 de los 10,000 supermercados del país. Además, aseguró que no existe riesgo para el abastecimiento de alimentos en Francia. Sin embargo, reconoció que el ataque golpeó al núcleo de la seguridad alimentaria nacional.

Lescure también calificó el episodio como una llamada de atención para todos.

Mientras tanto, las autoridades actuaron con rapidez. La unidad de cibercrimen de la Fiscalía de París investiga el ataque a gran escala, incluido el alcance de los daños causados por alimentos echados a perder y por posibles incendios. Antes, el primer ministro Sébastien Lecornu ordenó a la Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia (ANSSI) que investigara el caso.

Cómo ocurrió el ciberataque a supermercados

De acuerdo con Reuters, los atacantes elevaron la temperatura de muchos refrigeradores hasta 122 grados Fahrenheit (50 grados Celsius). Como resultado, varias tiendas registraron incendios y pérdidas de alimentos.

Los daños se extendieron a las principales cadenas. En un primer momento, Les Mousquetaires informó que el ataque afectó a unas 150 de sus tiendas, con refrigeradores a 50 °C durante seis horas. Al día siguiente, el grupo elevó su cifra. Groupement Mousquetaires, que opera más de 4,000 tiendas en Europa, dijo a la AP que el ataque afectó a 300 de sus tiendas de Intermarché y Netto.

Otros minoristas también reportaron pérdidas. Carrefour señaló que el ataque afectó a 80 de sus supermercados, aunque la gran mayoría de sus 6,000 tiendas no sufrió daños. Del mismo modo, Monoprix, que opera unas 490 tiendas en Francia, indicó que el impacto alcanzó al 5% de sus locales. Por su parte, Dominique Schelcher, director ejecutivo de Coopérative U, informó que el ataque afectó a 80 de las 2,000 tiendas de la compañía. La mayoría logró evitar fallas en la refrigeración, pero algunas tuvieron que desechar alimentos.

Además, las consecuencias cruzaron fronteras. Félix Aime, analista sénior de inteligencia de ciberamenazas de Sekoia, afirmó que el ataque también alcanzó España, Portugal, Polonia, Alemania y Bélgica.

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El firmware obsoleto, en el centro del caso

Los atacantes apuntaron a una única tecnología de uso extendido. La cadena francesa BFMTV informó que los piratas informáticos atacaron los sistemas de control de la refrigeración del fabricante danés Danfoss. Después, activaron a distancia un ciclo de descongelación forzado y continuo.

Danfoss atribuyó el problema a equipos antiguos. La empresa explicó que la mayoría de los sistemas afectados eran productos antiguos que ya no recibían actualizaciones de software ni de seguridad. Asimismo, recordó que desde hace tiempo recomienda a sus clientes mantener el firmware actualizado y operar los sistemas detrás de un cortafuegos.

Los investigadores ya habían advertido del peligro semanas antes. En agosto, durante la conferencia DEF CON, el equipo Team82 de Claroty presentó su investigación sobre el controlador Danfoss AK-SM 800A. Más tarde, Danfoss corrigió esas fallas con el firmware R4.3.1. No obstante, nadie ha confirmado si los atacantes explotaron esas vulnerabilidades específicas.

Mientras tanto, la factura no deja de crecer. Dos supermercados de Alsacia reportaron pérdidas combinadas de 270,000 euros (unos $302,000). A nivel nacional, los daños podrían ascender a varios millones de euros. Peor aún, un minorista advirtió que las pólizas de seguro no cubren este tipo de incidente en tienda.

Lo que significa el ciberataque a los supermercados para EE. UU.

Los minoristas estadounidenses dependen de una tecnología similar. Estos controladores tienen un amplio uso en refrigeración comercial, aire acondicionado y el comercio minorista de alimentos. Además, los pasillos de refrigerados suelen contar con paneles de control que gestionan todos los refrigeradores y congeladores de la tienda. Los técnicos pueden acceder a ellos por internet desde cualquier lugar.

Las autoridades federales siguen este riesgo desde hace más de un año. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) publicó en mayo de 2025 un aviso sobre una falla en el modelo Danfoss AK-SM 8xxA.

Estados Unidos también vivió un anticipo preocupante. Entre el 26 y el 28 de agosto, fallas en la refrigeración afectaron a comisariatos militares en al menos nueve estados. Las averías inutilizaron enfriadores en las instalaciones del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea casi al mismo tiempo. Hoy, agentes especiales militares investigan esos apagones. Sin embargo, las autoridades nunca confirmaron que la causa fuera una intrusión informática.

Por otro lado, Ahold Delhaize reportó un problema de seguridad esa misma semana. Según AP, las interrupciones obligaron a una gran cadena de supermercados a cerrar sus sitios web para clientes en Europa y en Estados Unidos. En el país, los sitios de Stop & Shop, Giant, Hannaford y Food Lion mostraron avisos de que estaban temporalmente fuera de servicio. Aun así, Reuters no encontró un vínculo claro entre el ataque en Francia y los problemas de Ahold Delhaize.

Lecciones de ataques anteriores a la cadena de suministro

Los casos previos muestran la rapidez con la que se propagan las interrupciones. En junio de 2025, el distribuidor United Natural Foods Inc. (UNFI) reveló actividad no autorizada en su red. Más tarde, sus ejecutivos admitieron que el ataque paralizó toda su red de distribución. Pronto circularon en redes sociales fotos de estantes casi vacíos en algunas tiendas de Whole Foods.

Por lo tanto, el incidente en Francia deja a los supermercados estadounidenses con una lista práctica de tareas pendientes. Primero, verificar el firmware de los controladores e instalar los parches vigentes. Luego, eliminar el acceso directo a internet desde las interfaces de administración; tanto Danfoss como Trane desaconsejan exponerlas en línea. Por último, probar las alarmas de temperatura y los planes de respuesta, ya que en algunas tiendas se limitaron los daños gracias a una detección rápida.

Tal como sugirió Lescure, este ataque debería despertar a toda la industria. Hoy, la refrigeración merece un lugar en la agenda de ciberseguridad, junto a los sistemas de pago y los datos de los clientes.