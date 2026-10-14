Ventas de supermercados en septiembre repuntan

Las ventas de supermercados repuntaron en septiembre tras un agosto difícil. La carne, los productos del mar y los congelados registraron resultados sólidos en el comercio minorista de Estados Unidos. Sin embargo, el volumen de unidades se mantuvo plano, lo que indica que los compradores siguen cuidando cada dólar.

“Septiembre fue un mes de cierta recuperación para el comercio de comestibles tras un agosto difícil”, afirmó Anne-Marie Roerink, directora de 210 Analytics. Su informe mensual utiliza datos de Circana Integrated Fresh y MULO+ correspondientes a las cuatro semanas que terminaron el 27 de septiembre.

Según el informe, las ventas totales de alimentos y bebidas aumentaron un 2.1% en dólares respecto al año anterior. Las unidades, en cambio, aumentaron apenas un 0.1%. En otras palabras, la inflación impulsó la mayor parte del crecimiento, mientras que el volumen de compra se mantuvo estable.

El Día del Trabajo impulsó las ventas de supermercados en septiembre

La semana del feriado registró el mejor desempeño del mes, con un alza del 1.0% en unidades. Además, el clima templado favoreció los productos para asar. Por ejemplo, las salchichas para hot dogs crecieron un 4.7% en dólares y un 0.3% en libras.

Por el contrario, las unidades cayeron un 1.4% en la tercera semana de septiembre. Los productos agrícolas frescos representaron una gran parte del total. Sin ese departamento, las caídas en unidades se reducen aproximadamente a la mitad, señaló Roerink.

La carne de res encabeza la recuperación del departamento de carnes

El departamento de carnes logró uno de los triunfos más claros del mes. Sus ventas alcanzaron $8,650 millones, un alza de 1.5% frente a septiembre de 2025. Asimismo, el volumen creció un 1.0% hasta alcanzar 1,750 millones de libras.

La carne fresca generó $6,260 millones, con un incremento de 2.5%. La res marcó el paso, con ganancias en dólares y en libras durante las cuatro semanas. El pollo, en cambio, mostró otra realidad. Sus ventas en libras se mantuvieron planas y, junto con la deflación, sus ventas en dólares cayeron un 1.2%.

Los datos de precios del gobierno reflejan esa misma división. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la carne de res y ternera se ubicó 3.5% por encima del año anterior, informó el 14 de octubre la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). Por su parte, los precios del pollo bajaron un 0.6% en el año. En la comparación mensual, la res se abarató un 1.0% respecto de agosto.

Mientras tanto, la carne procesada mostró un desempeño más moderado y retrocedió un 1.1% hasta los $2,400 millones. Aun así, las salchichas para la cena destacaron como una excepción notable.

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Productos del mar y congelados mantienen un fuerte impulso

Los productos del mar tuvieron un mes sólido en todos sus segmentos. Los de larga duración, tanto en lata como en bolsa, crecieron más rápido. Sus ventas saltaron un 14.8% hasta alcanzar $305 millones, y las libras subieron un 2.3%. Las sardinas siguen atrayendo nuevos compradores al pasillo, lo que también beneficia al atún y al salmón enlatados.

Los productos del mar congelados avanzaron un 9.4% hasta alcanzar $642 millones. Además, las cinco especies congeladas principales (camarón, salmón, abadejo, tilapia y cangrejo) ganaron en dólares y libras. Los frescos y refrigerados, el segmento más grande, subieron 5.8% hasta $666 millones, gracias a los mariscos con concha.

Los precios explican parte de ese crecimiento. El índice de pescados y mariscos del BLS subió un 6.9% en el último año. Dentro de ese total, los productos de larga duración aumentaron un 8.9% y los congelados, un 8.5%. Aun así, las libras vendidas siguieron creciendo, y Circana atribuye las ganancias tanto a la inflación como a la demanda.

De igual manera, el departamento de congelados generó $6,900 millones, con alzas del 3.0% en dólares y del 1.0% en unidades. Frutas y verduras, carnes y aves procesadas, postres y panadería aportaron crecimiento en unidades.

Frutas y verduras pierden terreno mientras las ensaladas se recuperan

En contraste, los productos agrícolas frescos siguieron siendo el eslabón más débil. Las ventas del departamento cayeron un 1.8% hasta $7,200 millones, y las libras cayeron un 0.5%. Los datos de Circana muestran precios promedio por libra más bajos en frutas y verduras. Aun así, los melones, los kiwis y las batatas registraron alzas de dos dígitos en libras.

No obstante, las cifras del gobierno muestran un panorama distinto. El IPC de frutas y verduras subió un 3.7% respecto al año anterior. Ambas mediciones funcionan de manera diferente. Circana sigue el precio promedio por libra de lo que los compradores realmente adquieren, mientras que el IPC sigue una canasta fija de productos.

Por otro lado, las ensaladas y las hojas verdes aún sufren las consecuencias de un brote de ciclospora vinculado a la lechuga este verano, según un informe de The Packer del 1 de octubre. Las ventas de la categoría sumaron $761 millones en septiembre, una caída de 16.0%. Afortunadamente, los resultados semanales mejoraron de forma constante y la brecha se redujo al 14.1% al cierre del mes.

Panadería, deli y un comprador cauteloso

Las ventas de panadería bajaron un 0.9% hasta los $3,700 millones, una caída menor que la de agosto. Los pasteles, las galletas, los panes y los croissants crecieron en unidades en el segmento de productos frescos. Las tortillas también mantuvieron su buena racha.

En el departamento de deli, el impulso se enfrió un poco. El queso de deli creció un 2.2% en unidades, pero las carnes frías y las comidas preparadas perdieron terreno.

La inflación de alimentos se modera mientras sube la gasolina

En general, los precios de los alimentos para consumo en el hogar bajaron 0.1% en septiembre y subieron 1.8% en el año, según el BLS. Los precios de los restaurantes, en cambio, aumentaron un 3.5% al año.

Las cifras de Circana apuntan en una dirección similar. Los precios minoristas promedio de alimentos y bebidas subieron un 2.2%. Los productos de los pasillos centrales promediaron $4.17 por unidad, un alza de 3.5%, mientras que los perecederos subieron apenas 0.8% hasta $4.40.

Sin embargo, otros gastos del hogar siguen presionando los presupuestos. La gasolina subió 34.2% en los últimos 12 meses, y los precios al consumidor en general aumentaron 3.7%, según datos del BLS.

Qué significan las ventas de supermercados en septiembre para los minoristas

En definitiva, los compradores siguen visitando las tiendas, pero compran menos en cada visita. Los hogares promediaron 16.8 viajes en septiembre, una cifra prácticamente plana. No obstante, los artículos por viaje cayeron un 1.9% hasta 8.7.

Además, los consumidores continúan trasladando su gasto hacia formatos de precios bajos todos los días (EDLP). A su vez, los supermercados captaron el 37.2% del gasto en alimentos y bebidas en septiembre, por debajo del 42.5% registrado en 2022.

Para los supermercados, los datos de septiembre apuntan en dos direcciones. Las proteínas, los congelados y los productos del mar ganan impulso. Al mismo tiempo, las unidades planas y el alza de la gasolina indican que el valor sigue siendo clave para los compradores.