Kroger anuncia despidos a 3,000 empleados corporativos

Kroger, la cadena de supermercados con sede en Cincinnati y 143 años de historia, anunció despidos a 3,000 empleados.

Esta es la primera vez que uno de los minoristas más grandes de Estados Unidos planea eliminar tal cantidad de puestos corporativos, según Newsweek.

La noticia se dio a conocer ayer mediante una comunicación interna a la que tuvieron acceso medios como Reuters y Bloomberg. ¿Cuál es el plazo para los planes de despido de Kroger? Tres años.

“Simplificar significa tomar decisiones más rápidas y desplegar más recursos donde más importan”, señaló Foran en el memorando, según citó Bloomberg y compartió Newsweek.

El comunicado también detalló el deseo de Foran de integrar aún más la inteligencia artificial en las operaciones de Kroger.

Apenas en septiembre, Kroger presentó su estrategia de inteligencia artificial en el evento GroceryShop 2026, detallando cómo la información del cliente (insights), los datos operativos, la experiencia en retail y un portafolio de modelos propios ya están dando resultados significativos.

Yael Cosset, vicepresidente ejecutivo y director digital (Chief Digital Officer), describió entonces una estrategia que utiliza la IA para mejorar la experiencia del cliente, facilitar el trabajo de los colaboradores y generar mejores resultados de negocio.

La combinación de Kroger de modelos avanzados propios y de terceros con una infraestructura compartida —que incluye datos, servicios, capacidades de agentes autónomos y marcos de gobernanza— le permite a la empresa avanzar con mayor rapidez en capacidades probadas, coordinar mejor a los agentes en los flujos de trabajo y gestionar el desempeño con mayor disciplina y confiabilidad.

Kroger en números

Kroger es uno de los minoristas más grandes de Estados Unidos y opera bajo diversas marcas (banners). La empresa reporta más de 400,000 colaboradores en su familia de compañías, 2,688 supermercados y tiendas departamentales, 42 centros de distribución, y sus operaciones minoristas cubren 35 estados y el Distrito de Columbia.

En sus resultados del segundo trimestre de 2026, Kroger reportó una razón de deuda neta total a EBITDA ajustado de 1.91, frente al 1.63 de hace un año. El rango meta de la empresa para la razón de deuda neta total sobre EBITDA ajustado es de 2.30 a 2.50.

“Kroger entregó un sólido segundo trimestre, con un crecimiento del 5% en las ganancias por acción (EPS) ajustadas. Estoy satisfecho con el progreso que estamos logrando. Nuestros equipos continuaron generando valor para los clientes, mejorando la ejecución en nuestras tiendas, haciendo crecer el comercio electrónico de manera rentable y gestionando los costos con disciplina. Mejorar el impulso de las ventas sigue siendo una máxima prioridad. Aunque queda trabajo por hacer, confío en nuestro plan para convertirnos en el supermercado favorito de Estados Unidos”, afirmó el CEO Greg Foran.

“Nuestros resultados del segundo trimestre demuestran la resiliencia del modelo de negocio de Kroger y la disciplina con la que nuestros equipos están ejecutando. Las ganancias ajustadas por acción diluida crecieron un 5%, impulsadas por ahorros de costos, un sólido desempeño en farmacia y combustible, y una mejora en la rentabilidad de nuestro negocio de comercio electrónico. Dados nuestros resultados del primer semestre y el entorno macroeconómico, estamos actualizando nuestra perspectiva de ventas en tiendas iguales (identical sales) sin combustible a un nuevo rango de 0.2% a 0.8%, lo que incluye un impacto adverso de aproximadamente 140 puntos base derivado de la Ley de Reducción de la Inflación. Reafirmamos nuestras proyecciones de utilidad operativa neta ajustada bajo el método FIFO y de ganancias ajustadas por acción diluida, lo que refleja nuestra confianza y visibilidad sobre los mismos factores que impulsaron nuestra rentabilidad en el segundo trimestre. Continuaremos invirtiendo en el negocio para crecer, gestionando nuestros márgenes con disciplina y creando valor a largo plazo para los accionistas”, declaró el director financiero (CFO), David Kennerley.

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¿Un periodo difícil?

A principios de este año, el 1 de julio, Kroger anunció un acuerdo para adquirir Giant Eagle. El 9 de febrero nombró a Greg Foran como director ejecutivo (CEO). De acuerdo con Ron Sargent, quien se desempeñó como CEO interino desde marzo de 2025, Foran es un operador que sabe dirigir sistemas minoristas complejos sin perder de vista a los clientes ni a los empleados.

La industria conoce bien a Foran por su gestión de seis años como presidente y CEO de Walmart EE. UU. Allí supervisó la división más grande de la cadena y ayudó a consolidar un giro estratégico tras años de un desempeño irregular.

Durante su gestión, Walmart EE. UU. registró un crecimiento positivo en ventas comparables durante 20 trimestres consecutivos. Foran gestionó más de 4,600 tiendas y dirigió a una fuerza laboral de más de 1 millón de colaboradores.

Antes del nombramiento de Foran, Kroger anunció en junio de 2025 sus planes para cerrar 60 tiendas.