Lecciones de Las Vegas: lo que el NACS Show 2026 ofrece a los minoristas hispanos

El NACS Show 2026 reunió a más de 1,200 expositores en Las Vegas del 6 al 9 de octubre. El evento, el más grande del año para el canal de conveniencia, se llevó a cabo en el Las Vegas Convention Center. El lema del encuentro fue “ROI: Return on Insight”.

Para los minoristas hispanos de alimentos, sin embargo, hubo una lección especialmente útil. Hoy, el modelo de las tiendas de conveniencia se parece cada vez más al suyo.

De hecho, los operadores de conveniencia buscan canastas pequeñas, visitas rápidas y comida fresca en espacios reducidos.

Mientras tanto, las bodegas, las tiendas y los supermercados de barrio llevan décadas operando con ese modelo.

Tres tendencias dominaron el piso de exhibición. En cambio, la inteligencia artificial (IA) destacó sobre todo por la poca atención que recibió.

La proteína domina el NACS Show 2026

La proteína fue el mensaje dominante: casi uno de cada tres stands la promovía.

Las novedades incluyeron los palitos Buffalo Chicken Tornados CRNCH de Ruiz y los macarrones con queso proteicos de Legendary.

También hubo versiones proteicas de pretzels suaves (J&J Snack Foods), de crujientes de arroz (Quaker) y de galletas (Jif). Incluso Cheez-It, de Kellanova/Mars, tiene una versión de 7 gramos por porción, más del doble que la del original.

La demanda es real, según datos del International Food Information Council que los ponentes citaron en la feria. Esos datos muestran que más de un tercio de los consumidores consumió más proteína en el último año.

Para los minoristas hispanos, la lección es que muchos productos básicos ya cumplen.

Chicharrones, carne seca, queso, frijoles, huevos y comidas preparadas a base de carne son productos proteicos. Sin embargo, las tiendas rara vez los promocionan de esa manera.

Por eso, conviene destacar la proteína en las etiquetas de anaquel, los letreros y las redes sociales.

Además, conviene armar una sección de proteína junto a la caja que combine lanzamientos convencionales con favoritos auténticos.

Al fin y al cabo, quien busca proteína no necesariamente busca una barra. Aun así, hay que vigilar la saturación.

En una de las conferencias, Suzy Badaracco, presidenta de Culinary Tides, hizo una recomendación a los minoristas. Según Badaracco, antes de apostar por una tendencia hay que analizar las fuerzas que la impulsan.

La proteína llegó para quedarse. Las gomitas de proteína, en cambio, quizá no.

Las bebidas energéticas siguen multiplicándose

Más de 35 proveedores de bebidas energéticas participaron en la feria. De hecho, solo en el área de nuevos expositores había al menos siete.

Muchos ahora combinan la cafeína con hidratación, proteína o fibra. Por ejemplo, C4 presentó una mezcla hidratante sin cafeína junto a su línea con alto contenido de cafeína. Asimismo, Gorilla presentó Rvivl, una bebida hidratante con proteína y fibra.

Con tantos proveedores, el espacio en los refrigeradores es un mercado de compradores.

Por lo tanto, los minoristas hispanos deben aprovechar su poder de negociación. En concreto, pueden solicitar apoyo por ubicación (slotting), producto inicial gratuito y fondos promocionales.

Luego, conviene limitar la selección a productos probados, más una o dos novedades rotativas. Además, hay que revisar las ventas cada semana.

Por último, conviene buscar marcas con sabores latinos como tamarindo, mango con chile y guayaba.

Esos sabores pueden diferenciar el refrigerador de los de otros minoristas cercanos.

Comida preparada mediante licencias

La comida preparada representa el 28% de las ventas en las tiendas de conveniencia. Sin embargo, su crecimiento se desacelera.

De hecho, esas ventas subieron apenas un 0.3% en el primer semestre del año.

Ante ese panorama, un ponente que presentó investigaciones de NACS pidió a los pequeños operadores que “pisaran el freno”. Su advertencia se refiere a los nuevos programas de comida preparada al momento, salvo que la oportunidad sea innegable.

Para muchos operadores, por lo tanto, la respuesta radica en las licencias. Por ejemplo, Krispy Krunchy Chicken ofrece un modelo llave en mano con pocas barreras de entrada.

Así, ayuda a los dueños hispanos independientes de tiendas de conveniencia y bodegas a competir con las grandes cadenas corporativas.

Del mismo modo, McLane promovió programas llave en mano como el pollo HiBird y la pizza Prendisimo. Mientras tanto, Leo’s suministrará comida preparada de marca a las tiendas Family Express.

Estos programas con licencia incluyen recetas, especificaciones de equipo, capacitación y marketing. Como resultado, reducen tanto la mano de obra como el riesgo.

Los minoristas hispanos tienen una ventaja porque muchos ya operan taquerías, panaderías o barras de comida caliente que atraen clientes.

En efecto, según Intouch Insight, el 58% de los consumidores elegiría una marca por un alimento exclusivo. Es decir, preferirían esa marca, aunque otra tienda quede más cerca.

Así, los minoristas pueden adquirir licencias de programas probados para cubrir huecos como pizza o pollo. Al mismo tiempo, pueden proteger los productos emblemáticos que solo ellos ofrecen.

Además, algunos incluso podrían otorgar licencias de sus propias recetas a otras tiendas.

Artículo Relacionado Usuarios de GLP-1 adaptan su lista de compras a sus nuevos hábitos

La IA se queda al margen

Aunque la industria habla sin parar de datos, la IA recibió, sorprendentemente, poca atención en el NACS Show 2026.

Unas pocas sesiones educativas abordaron el tema. Entre ellas figuraron “AI Hype Versus Retail Reality” y otra sobre cómo comprar IA sin gastar de más.

En el piso de exhibición, por su parte, la IA apareció sobre todo como una función y no como protagonista. Por lo general, formaba parte de los sistemas existentes de precios, de lealtad y de administración.

La nueva hoja de ruta Advancing Convenience 2030 de NACS, sin embargo, pide un mayor uso de datos e IA. Por eso, es probable que esto cambie.

Por ahora, esa moderación es una señal útil para los independientes. Después de todo, los minoristas que sacan provecho de la tecnología empiezan por los problemas básicos.

Texas Born, por ejemplo, automatizó el escaneo del inventario y la actualización de los precios del combustible. Gracias a ello, los gerentes que pasaban de cuatro a cinco horas en la oficina pudieron atender la tienda.

Los minoristas hispanos deberían seguir el mismo enfoque y empezar con datos de escaneo limpios.

Ese punto de partida también incluye pedidos automatizados y pronósticos de demanda sencillos. Solo después conviene comprar algo que lleve la etiqueta de IA.

En resumen: lo que deja el NACS Show 2026

El canal de conveniencia avanza hacia comida más fresca y snacks y bebidas funcionales, con operaciones más eficientes detrás.

Los minoristas hispanos ya hablan ese idioma. Ahora, la oportunidad está en promocionarlo con mayor claridad.