DoorDash adquiere Instacart por $17 MMD

DoorDash y Maplebear (el corporativo detrás de Instacart) anunciaron un acuerdo en el que DoorDash adquirirá Instacart por $65.00 por acción, lo que representa un valor de mercado de aproximadamente $17 mil millones. La contraprestación total de la transacción será de al menos el 75% en efectivo; los accionistas de Instacart podrán elegir entre efectivo, acciones de DoorDash o una combinación de ambos, sujeta a prorrateo para que las acciones de DoorDash no superen el 25% de la contraprestación total. La junta directiva de Instacart aprobó el acuerdo por unanimidad.

DoorDash e Instacart comparten la misión de ayudar a los negocios locales a prosperar. Las familias recurren a Instacart para las compras grandes de la semana y a DoorDash para pedir comidas y casi cualquier otra cosa que necesiten de su vecindario en menos de una hora. La compañía combinada ofrecerá a los supermercados y comerciantes de todos los tamaños la red de entrega de DoorDash y la tecnología de comestibles y cumplimiento (fulfillment) de Instacart, tanto en las aplicaciones como en los sitios web propios de las tiendas, junto con las herramientas de publicidad e inteligencia artificial que cada empresa ha desarrollado. En cualquiera de las aplicaciones, los clientes eligen una tienda de su comunidad y el establecimiento efectúa la venta. Los consumidores tendrán más tiendas para elegir, mayores oportunidades de ahorro al comprar en un negocio local y opciones de entrega más rápidas, mientras que los Dashers y Shoppers contarán con más formas de generar ingresos.

La mayor parte de las compras de supermercado todavía se realiza en tienda física, pero cada vez más personas compran comestibles y artículos cotidianos en línea. Los consumidores esperan entregas rápidas y accesibles, así como un proceso de pedidos sencillo. Los minoristas y supermercados en línea más grandes avanzan rápidamente construyendo sus propias flotas de entrega, centros de distribución, programas de membresía y asistentes de compras con IA. Un supermercado o minorista con márgenes reducidos no puede construir todo eso por sí solo y, con la inteligencia artificial, el terreno de juego corre el riesgo de inclinarse aún más en contra del comercio local.

DoorDash e Instacart consideran que las comunidades se benefician cuando el comercio tradicional (Main Street) compite, y ambas empresas crean herramientas para empoderar a los negocios locales. Juntas, podrían ayudar a las tiendas locales a crecer en el ámbito digital. Más supermercados podrían utilizar la tecnología de Instacart para operar sus propios sitios web y redes de medios comerciales (retail media networks), lo que incrementaría sus ventas y sus ingresos por publicidad. Las marcas obtendrían una alternativa a escala para llegar a los clientes en línea. Asimismo, los supermercados podrían ampliar su capacidad para pedidos en línea mediante los servicios de cumplimiento de DashMart de DoorDash y ofrecer entregas más rápidas, precisas y económicas.

“El sector de supermercados es uno de los más difíciles de dominar en línea. Alguien tiene que elegir un aguacate en su punto exacto de madurez, encontrar un sustituto que tú mismo elegirías y llevarte el helado antes de que se derrita”, señaló Tony Xu, cofundador y director general de DoorDash. “Instacart ha dedicado años a aprender a hacerlo con éxito para los supermercados, mientras que DoorDash ha construido una red de entrega y una tecnología en las que las tiendas locales confían todos los días. Juntas, estas capacidades pueden brindar a los establecimientos de cualquier tamaño más herramientas y liberar todo el potencial de la entrega de comestibles. Aún estamos en las primeras etapas, pero sabemos que cuanto más personas compran localmente, más dinero se queda en la comunidad”.

“Durante los últimos 14 años, Instacart ha transformado las compras de supermercado en línea al ayudar a minoristas de todos los tamaños a competir y crecer; unir fuerzas con DoorDash nos permite hacer mucho más”, indicó Chris Rogers, director general de Instacart. “Cuando nuestra tecnología especializada en supermercados y nuestras sólidas relaciones con minoristas y marcas se combinan con el alcance global de consumidores y la capacidad logística de DoorDash, podemos crear nuevas oportunidades para nuestros socios comerciales, ofrecer una experiencia aún mejor para los clientes y compradores, y generar un valor atractivo para nuestros accionistas. Juntas, podemos acelerar la innovación en toda la industria de los supermercados y hacer que las compras digitales sean más sencillas y accesibles para los millones de hogares a los que servimos”.

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Beneficios y compromisos

DoorDash anticipa múltiples beneficios derivados de la transacción, entre los cuales destacan:

Mayor variedad para los consumidores: Los clientes de Instacart podrán comprar en más de 50,000 tiendas adicionales, sumándose a las casi 100,000 tiendas disponibles actualmente en la plataforma de Instacart.

Los clientes de Instacart podrán comprar en más de 50,000 tiendas adicionales, sumándose a las casi 100,000 tiendas disponibles actualmente en la plataforma de Instacart. Dos membresías por el precio de una: Los suscriptores de DashPass e Instacart+ pagarán una sola cuota de membresía en lugar de dos, lo que generará un ahorro estimado de $100 millones de dólares al año solo en tarifas de membresía.

Los suscriptores de DashPass e Instacart+ pagarán una sola cuota de membresía en lugar de dos, lo que generará un ahorro estimado de $100 millones de dólares al año solo en tarifas de membresía. Más formas de generar ingresos para Dashers y Shoppers: Un mayor volumen de pedidos para los negocios locales puede crear más oportunidades de ganancias, ofreciendo flexibilidad sobre cuándo y cómo generar ingresos, ya sea con pedidos de supermercado en un día tranquilo, pedidos de restaurantes en horas pico, o ambos.

DoorDash se enorgullece de compartir algunos de los compromisos posteriores al cierre de la operación que demuestran cómo este acuerdo beneficia a las comunidades locales:

Plataforma abierta y sin exclusividad: Los supermercados locales podrán trabajar con cualquier plataforma de entrega que elijan para impulsar su crecimiento.

Los supermercados locales podrán trabajar con cualquier plataforma de entrega que elijan para impulsar su crecimiento. Los Shoppers conservan lo que aprecian: Los Shoppers de Instacart mantendrán las funciones que valoran, incluida la flexibilidad para decidir cuánto tiempo trabajan, la información necesaria para elegir qué lotes (batches) aceptar, y la libertad de tomar pedidos de DoorDash o continuar comprando exclusivamente en Instacart.

Una vez completada la transacción, se prevé que DoorDash mantenga la marca, los productos tecnológicos empresariales y la aplicación de Instacart. Hasta que se concrete el cierre, ambas compañías continuarán operando como entidades separadas e independientes.

Más sobre la transacción

Se espera que la transacción concluya a finales de 2027 o durante el primer semestre de 2028, sujeta a la aprobación de los accionistas de Instacart, la expiración o terminación del período de espera bajo la Ley de Mejoras Antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976, otras aprobaciones regulatorias —incluidas las de Canadá e Israel— y las condiciones de cierre habituales.

DoorDash construye el futuro del comercio local conectando a las personas con lo mejor de sus vecindarios. Desde 2013, ha facilitado más de 10 mil millones de pedidos de consumidores, ha generado más de $230 mil millones en ventas para los comercios, ha ayudado a los Dashers a ganar más de $80 mil millones a través de la plataforma y se ha expandido a más de 40 países. Apoya a empresas de todos los tamaños a través de múltiples marcas globales, incluidas DoorDash, Deliveroo, SevenRooms y Wolt.

Instacart es una empresa líder en tecnología para supermercados que se asocia con más de 2,200 marcas minoristas, que representan casi 100,000 tiendas, para transformar la forma en que las personas compran los alimentos que necesitan en los minoristas en los que confían, al tiempo que crea oportunidades de ingresos flexibles para los compradores. A través de su mercado (Instacart Marketplace), la plataforma empresarial (Instacart Enterprise) y el ecosistema publicitario (Instacart Ads), la compañía impulsa el comercio electrónico, el cumplimiento, la tecnología en tienda, las soluciones de inteligencia artificial y la publicidad para sus socios.