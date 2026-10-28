Demanda contra Dollar General: la cadena promete defenderse

Dollar General no piensa ceder. La cadena de descuento informó a sus inversionistas que se defenderá “con vigor” en la demanda contra Dollar General que presentó la Comisión Federal de Comercio (FTC) junto con 20 estados el 26 de octubre. Además, calificó de irrazonables las exigencias de compensación del gobierno.

La empresa fijó esa postura en un formulario 8-K que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el mismo día de la demanda. El documento también revela cómo se gestó el caso a puerta cerrada.

Según la presentación, la FTC presentó una demanda de investigación civil el 30 de enero. Dollar General asegura que ha estado cooperando con el personal de la agencia desde principios de febrero. Luego, el 23 de septiembre, la FTC le envió un borrador de demanda federal. También incluyó un borrador de acuerdo y una exigencia de compensación económica significativa.

Hasta ese momento, según la empresa, los reguladores no habían compartido hallazgos ni propuestas de acuerdo. Dollar General sostiene que los cálculos de la agencia se basan en supuestos infundados. A su juicio, esos supuestos exageran de forma material el daño a los consumidores. Aun así, la cadena advirtió a sus accionistas que una defensa fallida podría afectar materialmente sus estados financieros.

Qué alega la demanda contra Dollar General

La FTC y sus socios estatales presentaron la demanda de 95 páginas ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Tennessee. Entre los demandantes figuran fiscales generales y agencias de protección al consumidor de Alabama a Wisconsin. La lista incluye a Carolina del Norte, Ohio, Florida y Michigan. Por su parte, la Comisión aprobó el caso por votación de 2-0.

En esencia, la demanda acusa a Dollar General de cobrar en caja más de lo que anuncian en sus etiquetas, folletos, aplicación y sitio web. Además, los demandantes afirman que la empresa conocía el problema desde hace años. Sin embargo, no lo corrigió.

“Dollar General ha traicionado la confianza de millones de consumidores estadounidenses y ha causado un daño financiero significativo a comunidades y consumidores que ya luchan para que su salario les alcance”, declaró Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, en un comunicado.

La demanda respalda esa acusación con cifras concretas:

Quejas de clientes: Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2026, Dollar General registró al menos 29,265 quejas en la categoría “no respetó el precio marcado”. Llegaron desde los 48 estados en los que opera.

Entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2026, Dollar General registró al menos 29,265 quejas en la categoría “no respetó el precio marcado”. Llegaron desde los 48 estados en los que opera. Compras encubiertas: Investigadores de la FTC compraron en tiendas de Ohio, Pensilvania, Misuri y Maryland entre enero y abril de 2026. Cada visita resultó en sobrecargos. En Cleveland, 13 de 58 artículos se cobraron a un precio distinto del indicado en el estante o en la etiqueta.

Investigadores de la FTC compraron en tiendas de Ohio, Pensilvania, Misuri y Maryland entre enero y abril de 2026. Cada visita resultó en sobrecargos. En Cleveland, 13 de 58 artículos se cobraron a un precio distinto del indicado en el estante o en la etiqueta. Inspecciones estatales: Dollar General reprobó más del 39% de las inspecciones de precios en Kansas y más del 45% en Utah en un plazo de tres años. Una tienda en Nephi, Utah, reprobó 15 de 19 inspecciones.

Dollar General reprobó más del 39% de las inspecciones de precios en Kansas y más del 45% en Utah en un plazo de tres años. Una tienda en Nephi, Utah, reprobó 15 de 19 inspecciones. Sanciones previas: Desde 2019, la empresa ha pagado más de $6 millones en siete acuerdos con seis estados.

Cabe destacar que los demandantes censuraron amplias secciones de las auditorías internas y de los correos electrónicos de los ejecutivos. Por lo tanto, esos pasajes podrían convertirse en un punto clave del litigio.

Por qué la caja cobra más que el estante

La demanda atribuye el problema a una rutina operativa semanal. Según el documento, Dollar General suele cambiar los precios cada semana. Las tiendas reciben etiquetas adhesivas. Luego, el personal debe colocarlas durante un turno de cinco horas denominado “Compliance Tuesday”.

No obstante, el sistema de caja aplica los nuevos precios aunque los empleados no hayan actualizado los estantes. Como la mayoría de los cambios de precio son aumentos, una etiqueta pendiente suele traducirse en un sobrecargo, según los demandantes.

A esto se suma la falta de personal. La demanda sostiene que las tiendas a menudo no cuentan con suficientes empleados para imprimir y colocar etiquetas. Como ejemplo, cita a una exsubgerente de Illinois que trabajaba sola durante gran parte de sus turnos.

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Una estrategia legal que los minoristas deben vigilar

Más allá del cargo habitual por publicidad engañosa, la FTC incluyó un cargo en virtud de la Ley Gramm-Leach-Bliley. La agencia argumenta que los precios falsos llevan a los compradores a proporcionar sus datos de tarjetas y de cuentas bancarias al pagar.

Esa estrategia pesa sobre los posibles remedios. En 2021, la Corte Suprema de EE. UU. resolvió en el caso AMG Capital Management v. FTC sostiene que la Sección 13(b) de la Ley de la FTC no autoriza compensaciones monetarias. En cambio, la demanda invoca la Sección 19 de esa ley. Según el documento, esa sección permite al tribunal ordenar reembolsos por violaciones de la Ley Gramm-Leach-Bliley.

Asimismo, las sanciones estatales podrían acumularse rápidamente. Por ejemplo, la ley de Ohio permite multas civiles de hasta $25,000 por infracción. Florida contempla una multa de $10,000 por cada infracción intencional. Mientras tanto, California permite multas de hasta $2,500 por infracción.

Los acuerdos previos no cerraron la brecha

La acción federal llega tras una serie de acuerdos privados y estatales. A principios de este año, Dollar General aceptó un acuerdo de $15 millones en una demanda colectiva sin admitir culpa, según informó The Independent. Del total, $6.5 millones se destinan a cambios operativos. Los $8.5 millones restantes cubren los reclamos de los consumidores y los costos judiciales.

Pese a ello, los problemas continuaron, según los demandantes. Entre el 19 de enero y el 26 de febrero de 2026, inspectores de Wisconsin revisaron 279 tiendas de Dollar General. Encontraron 290 productos que se cobraron por encima del precio anunciado. Además, 35 tiendas no exhibían el letrero obligatorio sobre reembolsos durante la primera inspección.

La precisión de precios sube en la agenda de cumplimiento

Para los ejecutivos de supermercados y del comercio de alimentos, el caso sirve como una lista de verificación. Abarca el flujo semanal de etiquetas, el presupuesto de personal, los letreros promocionales vencidos y las políticas para respetar el precio más bajo.

La mayoría de los estados, 33 en total, sigue el procedimiento de verificación de precios del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), según la demanda. Con ese método, una tienda reprueba cuando más del 2% de los artículos revisados tiene precios incorrectos.

En última instancia, el tribunal decidirá el caso. La FTC presenta una demanda cuando tiene “motivos para creer” que una empresa infringe la ley, aunque las acusaciones aún no han sido probadas. Con todo, la alineación de los reguladores federales y de 20 estados convierte la precisión de los precios en una prioridad. Cualquier minorista que venda alimentos debería seguir de cerca el caso.