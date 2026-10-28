Compare Fresh abre un supermercado en el centro de Hempstead, NY

José Luis y Lisset Ureña abrirán Compare Fresh, un supermercado en el centro de Hempstead, el viernes 30 de octubre. La nueva tienda tendrá 17,000 pies cuadrados y generará más de 50 empleos en Main Street. Los esposos cortarán la cinta a las 10 a. m. en el 159 de Main Street. Además, los acompañarán la Cámara de Comercio de Hempstead y líderes cívicos locales.

Para los Ureña, esta ubicación amplía la inversión familiar en las comunidades de Long Island. A la vez, ubica un supermercado completo justo debajo de cientos de apartamentos nuevos.

Associated Supermarket Group (ASG) anunció la ceremonia de inauguración. Con sede en Port Washington, Nueva York, ASG respalda la tienda.

Los Ureña aprovechan su experiencia en Brentwood

La pareja ya conoce bien el mercado de Long Island. La familia Ureña abrió en 2022 un supermercado Compare Foods en Brentwood, según ASG. Ahora, llevan esa experiencia del comercio independiente a un centro urbano más denso y caminable.

José Ureña, copropietario de Compare Fresh, explicó que la estrategia familiar empieza por el cliente.

“Estamos entusiasmados de seguir creciendo y de formar parte de la comunidad de Hempstead”, dijo Ureña. “Nuestro enfoque siempre ha sido entender los vecindarios a los que servimos y ofrecer los productos, la frescura y el servicio que nuestros clientes merecen. Nos enorgullece llevar ese mismo compromiso a Hempstead y contribuir al crecimiento de la zona”.

De hecho, esa visión vecinal define todo lo que llega a los anaqueles.

Lo que ofrecerá el nuevo supermercado en el centro de Hempstead

En su interior, Compare Fresh ofrecerá frutas y verduras frescas, un deli de servicio completo, una pescadería y una carnicería. La tienda también contará con un bar de jugos, una panadería propia y comidas preparadas. Además, su personal preparará sushi en el mismo local. Por supuesto, los clientes encontrarán una amplia variedad de productos básicos para el día a día.

Más allá de lo esencial, los Ureña ofrecerán un amplio surtido de productos internacionales y culturalmente relevantes. Según ASG, esa selección refleja los gustos y las tradiciones de los residentes de Hempstead. Ese enfoque, por cierto, encaja con toda la red. El sitio web de ASG enumera más de 1,000 productos internacionales para sus tiendas afiliadas.

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Clientes en el mismo edificio

La ubicación le da otra ventaja a este supermercado en el centro de Hempstead. Compare Fresh ocupa la planta baja de 159 Main, un desarrollo de uso mixto con 228 apartamentos. Por eso, muchos clientes vivirán a pocos pasos de la tienda. Algunos, incluso, solo tendrán que bajar en el ascensor.

El edificio también cumple un propósito cívico más amplio. En abril de 2022, la Agencia de Desarrollo Industrial del Pueblo de Hempstead (IDA, por sus siglas en inglés) aprobó los incentivos finales para el proyecto. En ese momento, el desarrollo se llamaba Carman Place Apartments, según el New York Real Estate Journal. Detrás estaba una empresa conjunta de Community Development Corp. of Long Island y Conifer LLC, de Rochester.

En esa etapa, los desarrolladores planificaron viviendas para trabajadores con ingresos limitados. El plan incluía, además, 22,600 pies cuadrados de espacio comercial en las calles Main y Bedell. Las normas de la villa exigen la presencia de comercios en la planta baja de esa zona. Fred Parola, director ejecutivo de la IDA, calificó el proyecto de un gran paso para revitalizar el centro de Hempstead.

Hoy, el supermercado ayuda a cumplir esa promesa. Sus más de 50 puestos de trabajo impulsan directamente la revitalización económica de la villa.

ASG apuesta por los operadores independientes

Para ASG, la apertura resalta el papel de los supermercados independientes en las economías locales. Por eso, Joe Garcia y Zulema Wiscovitch, copresidentes y codirectores ejecutivos, elogiaron a los Ureña en una declaración conjunta.

“La familia Ureña representa el espíritu emprendedor y el compromiso con la comunidad que definen al comercio minorista independiente”, afirmaron. “Su inversión y crecimiento continuos demuestran lo que es posible cuando operadores con experiencia combinan el conocimiento del mercado local con los recursos y el apoyo de una red minorista más grande. Nos enorgullece acompañarlos en este nuevo capítulo y ser parte de la revitalización de Hempstead”.

ASG tiene sus raíces en 1939, cuando comerciantes locales fundaron Queens Food Dealers, según el sitio web de la compañía. Más tarde, en 1987, incorporó la marca Compare Foods. Luego, García y Wiscovitch encabezaron la compra de la empresa a AUA Private Equity Partners. Esa transacción concluyó en enero de 2021.

Actualmente, ASG afirma atender a más de 275 tiendas en ocho estados. Su red suma unos $2,500 millones en ventas minoristas. Entre sus marcas figuran Compare y Compare Fresh. Así, la tienda de Hempstead fortalece una red que busca ayudar a los comerciantes locales a competir. Al mismo tiempo, esa red intenta conservar el trato personal que distingue a las tiendas de barrio.

Fin de semana de inauguración en el centro de Hempstead

Los residentes podrán conocer a los Ureña en dos eventos en el 159 de Main Street, Hempstead, Nueva York:

Corte de cinta: viernes 30 de octubre, 10 a. m.

viernes 30 de octubre, 10 a. m. Celebración comunitaria: sábado 31 de octubre, de 12 p. m. a 3 p. m.

En definitiva, cuando abra sus puertas, este supermercado en el centro de Hempstead pondrá a prueba una idea sencilla: un comercio de barrio puede impulsar el renacimiento de un centro urbano.