USDA destina $57M a los procesadores de carne en EE. UU.

En un paso clave para fortalecer las cadenas nacionales de suministro de alimentos y ampliar las oportunidades del mercado local, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anunció una inversión prevista de $57 millones para ampliar la capacidad de procesamiento de carne y aves de corral en todo el país.

El vicepresidente J.D. Vance y la secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke L. Rollins, dieron a conocer el financiamiento, el cual respaldará a procesadores independientes en 40 estados a través del Programa de Expansión del Procesamiento de Carne y Aves (MPPEP, por sus siglas en inglés).

A la espera de la asignación final del Congreso, el programa distribuirá $57,424,130 en 147 adjudicaciones tentativas. La iniciativa busca empoderar a pequeños y medianos procesadores, fomentar la competencia justa y fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro en el sector ganadero.

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Apoyo a empresas independientes y reconstrucción de la capacidad

“El presidente Trump está enfocado en poner a los rancheros estadounidenses en primer lugar, y en el USDA estamos comprometidos a hacer realidad esta visión”, declaró la secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins. “El anuncio de hoy de destinar inversiones a pequeños y medianos procesadores de carne se suma a la Orden Ejecutiva del presidente Trump sobre ‘Promoción de la competencia justa en los mercados ganaderos y expansión del acceso al mercado para los productores cárnicos estadounidenses’. Nos estamos enfocando en reconstruir el gran hato ganadero estadounidense, y brindar más oportunidades de procesamiento local seguirá dando confianza a nuestros rancheros para ayudarnos a cumplir esta meta”.

Gestionado por el Servicio de Negocios y Cooperativas Rurales de Desarrollo Rural del USDA, el MPPEP otorga subvenciones destinadas a ayudar a procesadores independientes elegibles a escalar sus operaciones y ampliar la capacidad de sus instalaciones.

Elegibilidad e impacto del programa

Diseñado para impulsar el crecimiento sostenible y mejorar la competencia, la elegibilidad se extiende a:

Entidades con y sin fines de lucro

Corporaciones y cooperativas propiedad de productores

Empresas B certificadas (Certified benefit corporations)

Tribus y entidades tribales

Entidades gubernamentales estatales o locales

Todas las entidades privadas deben ser de propiedad y operación independientes, además de estar bajo control nacional.

Hasta la fecha, el USDA ha otorgado más de $200 millones a empresas independientes en el marco del programa MPPEP, un proyecto que ha generado con éxito miles de empleos a nivel nacional, al tiempo que ofrece a los minoristas y supermercados un mayor acceso a productos cárnicos locales.