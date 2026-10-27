La NGA establece principios sobre precio y tecnología

La National Grocers Association (NGA), la asociación gremial que representa a la industria de supermercados independientes, compartió un comunicado de la industria, aprobado por su Junta Directiva, en el que esboza los principios rectores sobre la tecnología de precios, desde las etiquetas electrónicas para anaqueles y los programas de lealtad hasta la inteligencia artificial y el manejo de datos de los clientes.

En la declaración, “Compromiso de la industria de supermercados independientes de EE. UU. sobre la tecnología de precios”, los supermercados independientes respaldan la innovación que mantiene los alimentos al alcance del bolsillo, reduce el desperdicio y mejora la experiencia de compra. Asimismo, insisten en que los minoristas deben utilizar estas herramientas de fijación de precios de manera responsable y transparente. El comunicado se centra en cuatro valores fundamentales: trato justo a los clientes, ahorros compartidos, plena transparencia y una sólida privacidad de los datos.

En un momento en que los legisladores y los consumidores examinan cada vez más cómo la tecnología afecta los precios de los abarrotes, la declaración de la NGA refuerza el compromiso histórico de los supermercados independientes con la fijación de precios justa y transparente, así como con la innovación en beneficio de los compradores.

“Los supermercados independientes se ganan la confianza de sus clientes visita tras visita y, a medida que la tecnología evoluciona, el compromiso de nuestra industria de poner a los clientes en primer lugar se mantiene inalterado”, señaló Greg Ferrara, presidente y CEO de la NGA. “Los supermercados independientes son empresas familiares, de capital privado o propiedad de sus empleados, que viven y trabajan junto a las personas a las que sirven. Esta declaración plasma por escrito lo que los supermercados independientes practican a diario. La nueva tecnología debe ayudar a las familias a ahorrar dinero y a mejorar la tienda para quienes compran allí”.

Artículo relacionado: Conferencia Ejecutiva de la NGA: Supermercados independientes ganan en servicio, pero fallan en lealtad Leer artículo

En el comunicado, los supermercados independientes se oponen al uso de datos personales para cobrar a los clientes precios personalizados más altos, al tiempo que reafirman su compromiso con una fijación de precios justa y transparente. También enfatizan que los minoristas deben garantizar que la participación en los programas de lealtad sea voluntaria, explicar claramente los beneficios de la inscripción y permitir que los compradores se den de baja en cualquier momento. Finalmente, la declaración afirma que los minoristas deben manejar los datos de los clientes de manera responsable, cumplir con la ley y ganarse la confianza del consumidor a largo plazo.

El comunicado también describe la etiqueta electrónica para anaquel como un indicador de precio utilizado para actualizar costos y descuentos de forma rápida y precisa, “no para cambiar precios según quién se encuentre en el pasillo”.

“Existe una diferencia fundamental entre la tecnología que ayuda a los supermercados a bajar los precios y las prácticas que utilizan información personal para cobrarles más a los compradores”, afirmó Stephanie Johnson, directora de Relaciones Gubernamentales de la NGA. “Debemos incentivar la innovación que haga que los abarrotes sean más asequibles y que la compra sea más conveniente, al tiempo que garantizamos que los consumidores reciban un trato justo y que se respete su privacidad”.

La declaración señala que cada minorista determina sus propios precios y prácticas comerciales de manera independiente, según sus circunstancias particulares, y que poner a las personas en primer lugar seguirá guiando a los supermercados independientes a medida que evolucione el comercio minorista de abarrotes.