Conferencia Ejecutiva de la NGA: Supermercados independientes ganan en servicio, pero fallan en lealtad

Los supermercados independientes tienen una ventaja clara frente a los compradores en cuanto a servicio, vínculos con la comunidad y productos locales. Sin embargo, se quedan muy atrás de las cadenas en cuanto a la inscripción en programas de lealtad. Ese hallazgo, basado en un estudio con 5,000 compradores, marcó el tono de la Conferencia Ejecutiva de la National Grocers Association (NGA), que concluyó el 22 de octubre en el Fairmont Chicago.

Durante tres días, minoristas, mayoristas y proveedores analizaron investigaciones sobre el consumidor, los desafíos económicos, la adopción de tecnología y la consolidación de la industria, según la NGA, la asociación que representa al sector de los supermercados independientes. En definitiva, el programa buscó ayudar a los operadores a responder a las nuevas expectativas de los compradores en una economía incierta.

Los compradores premian el servicio de los supermercados independientes

La sesión principal, “The Independent Advantage: What 5,000 Shoppers Reveal About Grocery’s Next Chapter”, presentó el primer estudio de percepción del consumidor realizado por la NGA y The Feedback Group. Doug Madenberg, director de escucha (chief listening officer) de The Feedback Group, compartió los resultados junto con David Best, presidente y CEO de Retail en UNFI.

El estudio, titulado “What Shoppers Want 2026: Independent Grocers’ Competitive Edge”, salió a la luz días antes del evento. De acuerdo con Blue Book Services, el 60% de los compradores visita supermercados independientes al menos ocasionalmente.

¿Qué los atrae? Los encuestados mencionaron el servicio personal y amable (54%), el apoyo a la comunidad (51%), la calidad de los alimentos frescos (48%) y los productos locales (47%) como sus principales razones.

No obstante, los datos también revelaron un punto débil. Solo el 56% de los clientes independientes participa en programas de lealtad, frente al 81% de los compradores de cadenas. Esa brecha persiste a pesar del fuerte interés en los ahorros personalizados y en los cupones digitales. Por ello, el estudio identifica dos grandes oportunidades: fortalecer las capacidades digitales y comunicar mejor el valor.

Además, los compradores expresaron inquietud por la concentración del mercado. De hecho, el 63% espera menos opciones y precios más altos a medida que avanza la consolidación.

Líderes de bienes de consumo debaten la competencia en el anaquel

Más allá de los datos del consumidor, la agenda abordó presiones económicas y de la cadena de suministro. También examinó los cambios en el sector de bienes de consumo envasados. Ejecutivos de Kimberly-Clark, The Clorox Co., Bimbo Bakeries, Kraft Heinz y Mars Snacking discutieron la consolidación y la relación entre minoristas y fabricantes. Asimismo, compartieron estrategias para competir en el anaquel. Otras sesiones exploraron el bienestar, las nuevas tendencias de productos y la experiencia de compra del futuro.

Estas conversaciones tienen un peso económico real. Los supermercados independientes generan más de $557,500 millones en actividad económica anual y sostienen cerca de 1.5 millones de empleos en Estados Unidos. Así lo indica el Análisis de Impacto Económico 2026 de NGA, elaborado por la Universidad Estatal de Arizona. Además, sus ventas directas de $353,500 millones representan el 38.4% del sector minorista de alimentos del país, valorado en $920,000 millones.

“Los supermercados independientes están en el corazón de sus comunidades, y su capacidad para adaptarse a las cambiantes expectativas de los consumidores y a un mercado en transformación es fundamental para su éxito continuo”, afirmó Greg Ferrara, presidente y CEO de NGA. “Este evento reúne las voces, las ideas y las alianzas que pueden ayudar a nuestra industria a navegar por estos cambios y a aprovechar nuevas oportunidades”.

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Un exastronauta comparte lecciones de liderazgo bajo presión

El liderazgo también ocupó un lugar central en Chicago. El capitán retirado de la Marina Christopher J. Cassidy, exastronauta de la NASA y ex Navy SEAL, ofreció la conferencia magistral “Leadership Under Pressure: An Astro SEAL’s Perspective”.

A partir de su carrera militar, sus tres vuelos espaciales y su etapa como jefe de astronautas de la NASA, Cassidy habló sobre cómo generar confianza y dirigir equipos de alto rendimiento. Igualmente, abordó la gestión de riesgos y la toma de decisiones críticas bajo presión.

Por otra parte, la conferencia destacó a la próxima generación de líderes del sector. Women Grocers of America presentó el panel “Beyond the Family Business: How Women are Building the Next Generation of Grocery”, con el patrocinio de Upshop. Las panelistas exploraron el emprendimiento, el crecimiento estratégico, la planificación de la sucesión y la formación de futuros ejecutivos.

Premio Pinnacle PAC reconoce a un defensor de los independientes

Para cerrar el programa, NGA entregó su Premio Pinnacle PAC a Mike Semmann, presidente y CEO de la Wisconsin Grocers Association (WGA). El galardón reconoce su larga trayectoria en la defensa de los supermercados independientes.

Gracias a su liderazgo en WGA, su labor en el Capitolio y su apoyo a NGA Grocers PAC, Semmann ha fortalecido la voz de la industria en la política pública. Además, aporta más de 25 años de experiencia en asociaciones comerciales, incluido su paso como vicepresidente de asuntos gubernamentales de WGA.

“El compromiso de Mike Semmann con la defensa del sector y su apoyo a NGA Grocers PAC reflejan la importancia de un liderazgo sólido para impulsar los intereses de los supermercados independientes”, señaló Stephanie Johnson, jefa de asuntos gubernamentales y vicepresidenta sénior de NGA. “Su trabajo ayuda a que los legisladores comprendan el papel vital que desempeñan estos negocios en sus comunidades y los desafíos que enfrentan en un mercado competitivo”.

El valor y lo digital, los próximos retos

En conjunto, las sesiones de Chicago trazaron una agenda clara para el canal. Los independientes ya cuentan con el servicio y los lazos comunitarios que valoran los compradores. Ahora, el desafío consiste en convertir esa buena voluntad en más miembros de los programas de lealtad, mejores herramientas digitales y un mensaje de valor más sólido.