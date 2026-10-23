Jumex celebra el Día de Muertos con edición coleccionable de Latabotellas de Catrinas

Jumex convirtió su néctar de frutas en un artículo de colección. Para celebrar el Día de Muertos, el fabricante mexicano de jugos lanzó una edición limitada de Latabotellas con arte de Catrinas. Además, los consumidores ya pueden encontrarlas en supermercados de todo el país, incluido Walmart.

La colección incluye cinco Latabotellas de 15.5 onzas en cinco de los sabores más vendidos de la marca, Mango, Guayaba, Fresa Plátano, Durazno y Coco Piña, según informó la compañía. Cada diseño rinde homenaje a los recuerdos y tradiciones que comparten las familias. Asimismo, Jumex diseñó el empaque para estimular las compras por impulso y fortalecer los exhibidores de cabecera durante las semanas de mayor demanda.

Una celebración que llena los pasillos

El Día de Muertos honra a los seres queridos que ya partieron. Esta festividad mexicana se celebra del 31 de octubre al 2 de noviembre. Con el tiempo, el interés por la tradición se ha extendido a la cultura popular de Estados Unidos a medida que el país se vuelve más diverso.

Los minoristas tomaron nota. Por ejemplo, Target ofreció una colección de Día de Muertos en todas sus tiendas y en línea. De igual forma, muchas cadenas ahora venden mercancía con calaveritas de azúcar y flores de cempasúchil.

Sin embargo, los supermercados hispanos viven esta tradición de forma más directa. En el área de Dallas-Fort Worth, panaderías y supermercados locales comienzan a preparar pan de muerto a mediados de octubre, informó The Dallas Morning News. Del mismo modo, los supermercados hispanos en California, como Northgate González, Vallarta, Cárdenas Markets y Superior Grocers, también organizan eventos especiales y adornan sus tiendas para celebrar esta ocasión tan significativa en la cultura mexicana.

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Por qué las botellas Jumex Día de Muertos importan en la tienda

Las bebidas encajan de forma natural en esas compras. Las familias montan altares con las comidas favoritas de sus difuntos. También se reúnen para compartir la mesa. Por eso, una botella festiva e individual en un exhibidor puede atraer a quienes llegan por pan, flores o velas.

El formato suma otra ventaja. Su tapa resellable combina el aluminio con la comodidad de una botella. Esto la hace ideal para reuniones familiares y visitas al panteón. Además, Jumex afirma que fue la primera en lanzar la Latabotella, en 2007.

Telemundo respalda el anaquel

Jumex apoya el lanzamiento con una campaña nacional en televisión abierta en Telemundo, del 12 de octubre al 2 de noviembre. A esto se suma una estrategia digital segmentada, según la compañía. La pieza creativa gira en torno al lema “This is Día de Muertos. Where celebration never ends.” Este es Día de Muertos. Donde la celebración nunca termina.

Para los minoristas, ese calendario de medios coincide con el periodo de compras más intenso. En consecuencia, las tiendas que armen sus exhibidores con anticipación podrán convertir la exposición en televisión en ventas antes del 2 de noviembre.

Una marca con raíces que conecta con el consumidor hispano

Jumex aporta décadas de valor de marca a este esfuerzo. La compañía nació en 1961 con 20 empleados. Luego, en 1982, comenzó a exportar a Estados Unidos. Por otro lado, Abasto ha descrito a Jumex como el productor de jugos y néctares más popular en México y entre los consumidores hispanos de Estados Unidos.

Las botellas coleccionables ofrecen a los supermercados un producto económico y culturalmente relevante en un momento clave. Al mismo tiempo, permiten que los consumidores lleven un sabor familiar a una tradición llena de significado.