Northgate presenta su nuevo Mercado en La Habra

Northgate González Market celebró oficialmente la gran inauguración de Mercado González La Habra el 21 de octubre, transformando una de las tiendas de vecindario más emblemáticas de la compañía en un vibrante destino culinario y cultural inspirado en los mercados tradicionales de México.

El recientemente transformado Mercado de La Habra combina la comodidad del súper diario con auténtica comida mexicana, productos artesanales y espacios de reunión que celebran la riqueza de la cultura mexicana.

“Durante décadas, nuestra tienda de La Habra ha servido con orgullo a generaciones de familias, al tiempo que apoya a aliados comunitarios como la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, El Centro Gary, las escuelas secundarias La Habra y Sonora, y el Club de Niños y Niñas de La Habra”, señaló Oscar González, copresidente de Northgate González Market. “Hoy nos sentimos orgullosos de presentar algo aún más especial: un lugar donde la gente pueda reunirse, descubrir sabores regionales, celebrar nuestras tradiciones y experimentar la calidez y hospitalidad que definen a México”.

La transformación introdujo una experiencia totalmente nueva para el cliente, al tiempo que amplió la oferta de abarrotes frescos, carnes de calidad, frutas, verduras e ingredientes auténticos que los clientes esperan en Northgate Market. Más de 340 colaboradores trabajan en Mercado González en La Habra.

Los visitantes ahora pueden explorar un concurrido mercado con coloridos murales, elementos arquitectónicos auténticos de México y puestos de comida diseñados para transportarlos al corazón del país.

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El día de la gran celebración de apertura

La celebración de la gran inauguración reunió a miembros de la familia González, funcionarios electos locales, líderes comunitarios y representantes de escuelas y organizaciones sin fines de lucro de la zona. Como parte de las festividades, Northgate González Market reafirmó su compromiso histórico con la comunidad de La Habra al donar más de $20,000 dólares a escuelas y organizaciones comunitarias locales.

En lugar del tradicional corte de listón, la familia González y las autoridades locales marcaron la apertura oficial con “El Primer Bocado”, una degustación ceremonial de concha (pan dulce mexicano) que celebró la gastronomía y las tradiciones en el corazón de la experiencia del Mercado.

“En nombre del Concejo Municipal y de la comunidad de La Habra, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a Northgate Market y a la familia González por su continuo apoyo al programa anual de donaciones Holiday Wishes de la ciudad, el cual beneficia a más de 350 familias locales de la comunidad. Año tras año, Northgate Market demuestra cómo los negocios locales también pueden ser aliados comunitarios comprometidos”, afirmó el alcalde de La Habra, José Medrano.

Detalles sobre Mercado González en La Habra

Mercado González en La Habra ya está abierto a la comunidad, invitando a los visitantes a descubrir los sabores, las tradiciones y la hospitalidad de México en un acogedor destino de barrio. El horario es de domingo a jueves de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., y viernes y sábado de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.