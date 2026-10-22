Exp. Group abre un nuevo centro de distribución en Maryland

Una nueva etapa en el crecimiento de Exp. Group en la Costa Este está tomando forma en Jessup, Maryland.

Con más de 40 años de experiencia en la industria de productos frescos, Exp. Group amplía su red establecida hacia la región de la DMV (DC, Maryland y Virginia), acercando sus productos, su capacidad logística y su compromiso con la calidad y el servicio a los clientes de toda la región.

Ubicada en el Mercado Mayorista de Productos Frescos de Maryland (Maryland Wholesale Produce Market), en Jessup, la operación ya atiende a clientes y se inaugurará oficialmente el domingo 25 de octubre de 2026.

Esta expansión representa exactamente lo que su nombre sugiere: una extensión de Exp. Group.

La misma empresa, los mismos estándares y el mismo compromiso con la calidad y el servicio, pero ahora más cerca de más clientes.

Más productos y capacidad. Más cerca.

Para los detallistas, mayoristas y operadores del sector alimentario, contar con el proveedor de productos frescos adecuado significa mucho más que solo tener acceso a mercancía. Significa contar con un socio capaz de brindar calidad, consistencia, disponibilidad y un servicio confiable.

Exp. Group Maryland está diseñado precisamente para cumplir con ese propósito.

La operación de Jessup cuenta con capacidad de maduración y capacidades logísticas dedicadas, incluyendo camiones propios para la recolección en puerto y las entregas. Esta infraestructura refuerza la capacidad de Exp. Group para atender a sus clientes en toda la DMV, al tiempo que conecta su red de suministro de forma más directa con los mercados a los que da servicio.

Los clientes pueden abastecerse de una amplia selección de productos frescos de la A a la Z, incluyendo plátanos macho, frutas tropicales, verduras y mucho más.

El objetivo es sencillo: facilitar a más clientes el acceso a productos frescos de calidad y a un servicio confiable, ofrecido por un socio en el que pueden confiar.

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Respaldados por más de 40 años de experiencia

Exp. Group es un grupo multinacional de empresas dedicado a la producción, importación y distribución de frutas y verduras procedentes de Centro y Sudamérica.

Durante más de cuatro décadas, la empresa ha construido sólidas relaciones a lo largo de toda la cadena de suministro de productos frescos, incluyendo alianzas con fincas agrícolas y empaquetadoras tanto nacionales como internacionales alineadas con sus estándares y las necesidades de sus clientes.

Esa experiencia está respaldada por un firme compromiso con la inocuidad alimentaria y la calidad. Exp. Group cuenta con la certificación SQF Code for Storage and Distribution v9.0, con un programa de inocuidad alimentaria que abarca desde las fincas nacionales y extranjeras hasta sus operaciones de almacén en Nueva Jersey.

El resultado es una red de suministro diseñada no solo para mover productos, sino para mantener los altos estándares que los clientes esperan desde el origen hasta la entrega.

Expanden su presencia. Fortalecen su compromiso.

Fraymil Rodríguez, director de Operaciones (COO) de Exp. Group, destacó la importancia estratégica de las nuevas instalaciones:

“La apertura de nuestras instalaciones en Maryland representa otro logro significativo en el crecimiento continuo de Exp. Group. Durante las últimas cuatro décadas, hemos construido una base sólida gracias a nuestra gente, nuestra infraestructura y las relaciones que hemos establecido en toda la industria. A medida que continuamos expandiéndonos a lo largo de la Costa Este, nuestro compromiso con la calidad, el servicio y nuestros clientes sigue siendo el centro de todo lo que hacemos”.

Anthony Serafino, presidente de Exp. Group, enfatizó la expansión continua de la compañía:

“Estamos dedicados a ofrecer a nuestros clientes mercancía de alta calidad que cumpla con sus necesidades y expectativas. Como parte de nuestra estrategia de crecimiento, estamos ampliando nuestra presencia geográfica, lo que nos permite conectar mejor con nuestros clientes y cumplir con nuestros compromisos de servicio de manera oportuna. Esta expansión no solo nos permite llegar a nuevos mercados, sino que también fortalece nuestras relaciones actuales. Además, nuestro compromiso con un enfoque centrado en las personas se mantiene firme”.

De Maryland a toda la Costa Este

La ubicación en Jessup le brinda a Exp. Group una presencia más sólida en Maryland, Washington, D.C. y Virginia, con la capacidad de atender mercados que se extienden hacia el sur, rumbo a las Carolinas.

Exp. Group continúa avanzando a lo largo de la Costa Este, ampliando su alcance sin perder de vista los mismos estándares que han guiado a la empresa durante más de 40 años.

Para los clientes que buscan un socio comercial en productos frescos con experiencia, infraestructura, variedad de productos y un verdadero compromiso con el servicio, Exp. Group Maryland está listo para conectar.