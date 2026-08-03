Jumex lanza línea de néctares con menos azúcar

Jumex apuesta por menos azúcar para seguir creciendo en el segmento de néctares. La marca anunció el lanzamiento de Jumex Reduced™, una nueva línea de néctares con azúcar reducida, en tiendas de todo el país. La línea reduce el azúcar en un 50% frente a los néctares tradicionales de Jumex, sin perder el sabor frutal que caracteriza a la marca.

Cuatro sabores principales sostienen el lanzamiento: mango, guayaba, durazno y fresa-banano. Los consumidores ya pueden encontrar la línea de néctares con azúcar reducida en tiendas de Walmart a nivel nacional y a través de Instacart, indicó la empresa distribuidora Vilore Foods.

Por qué Jumex apuesta por menos azúcar

Los hábitos de compra más conscientes de la salud siguen transformando el pasillo de bebidas, y Jumex busca captar una mayor parte de ese cambio.

“A medida que las preferencias de los consumidores continúan evolucionando, Jumex se compromete a ofrecer innovaciones que mantengan nuestro portafolio relevante, al mismo tiempo que ayuda a los minoristas a satisfacer las necesidades cambiantes de los compradores”, declaró Edgar R. Vargas, director de Crecimiento en Vilore Foods, en el comunicado. “Jumex Reduced les da a los consumidores otra forma de disfrutar de los sabores que aman de una marca en la que confían, mientras genera oportunidades de crecimiento incremental para nuestros socios minoristas”.

Ese enfoque coincide con lo que ocurre en toda la categoría de jugos. Según el reporte 2026 State of the Beverage Industry, de la revista Beverage Industry, las preferencias por etiquetas limpias y opciones saludables impulsan a los consumidores hacia jugos sin azúcar añadida y con endulzantes naturales, incluso mientras la categoría enfrenta presiones por la inflación y menores volúmenes de venta.

Por separado, un reporte de mercado de The Business Research Company estima que el segmento global de bebidas de jugo con azúcar reducida podría crecer a una tasa anual compuesta cercana al 7.3% este año.

Los minoristas que observan esas cifras encuentran ahí un punto de entrada sencillo. El mismo reporte de Beverage Industry señala que analistas han recomendado a fabricantes y minoristas apostar por la innovación en productos bajos en azúcar y destacar sus beneficios para la salud para compensar el crecimiento plano de la categoría. Jumex Reduced encaja directamente en esa estrategia.

Artículo Relacionado: Jumex, de Vilore Foods, patrocina al equipo de la NCAA: UTSA Lea el Artículo

Un nuevo punto de entrada en una categoría conocida

La línea de néctares con azúcar reducida no reemplaza el portafolio actual de Jumex, se suma a él.

Vilore Foods presenta los nuevos néctares como un puente entre los seguidores de siempre de Jumex y los compradores que buscan los mismos sabores tropicales con menos azúcar. Ese doble atractivo, según la empresa, abre un punto de entrada adicional a la categoría de néctares sin alejar a los clientes leales de las latas clásicas de la marca.

La versatilidad para el día a día también forma parte de la propuesta. Vilore Foods diseñó Jumex Reduced para acompañar el almuerzo, la cena o para consumirse sobre la marcha, posicionándolo como una alternativa práctica y no como un producto de nicho para la salud.

Distribución de Jumex reduced y próximos pasos

Además de Walmart e Instacart, Vilore Foods señala que los minoristas interesados pueden aprovechar su amplia red de distribución a nivel nacional para llevar la línea de néctares con azúcar reducida a más tiendas.

Los compradores minoristas interesados pueden escribir directamente a sales@vilore.com para realizar pedidos o solicitar más información.

El lanzamiento se apoya en la larga trayectoria de Jumex en la industria de bebidas. Fundada en 1961 y reconocida por su icónica lata azul, la marca se convirtió en un jugador global de jugos y néctares bajo Vilore Foods, empresa que distribuye marcas hispanas y multiculturales desde 1982. Vilore Foods, con sede en San Antonio, también maneja marcas como La Costeña y Totis, y funciona como socio de distribución para otras compañías de alimentos a nivel global.

Para los supermercados que abastecen el pasillo de bebidas hispanas, el momento coincide con cambios más amplios en la categoría. Un análisis de Verified Market Reports sobre el mercado global de jugos y néctares de fruta señala la creciente preocupación de los consumidores por la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares como un factor que impulsa la demanda de bebidas con beneficios nutricionales y con menos azúcar añadida, una tendencia que las líneas de productos con azúcar reducida, como esta, buscan captar.

La línea de néctares con azúcar reducida les da a los compradores de supermercados una nueva razón para revisar su pedido de Jumex.