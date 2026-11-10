Purple Crow impone récord en su Food Show de otoño 2026

A pesar de un entorno económico complejo y de las continuas presiones sobre empresas y consumidores, Purple Crow ha vuelto a romper récords de asistencia y ventas en su Food Show anual de otoño 2026, lo que demuestra la solidez de las alianzas de la empresa y la lealtad de sus clientes.

Para Rick Calabro, ejecutivo de Purple Crow, el éxito del evento va mucho más allá de las cifras. Refleja las relaciones, los valores compartidos y el sentido de comunidad que han impulsado el crecimiento de la compañía a lo largo de los años.

“Considerando el contexto económico en el que operamos, estamos extremadamente satisfechos con los resultados de este año”, afirmó Calabro. “Romper otro récord de asistencia y ventas es definitivamente algo para celebrar. Sin embargo, creo que la verdadera historia detrás de nuestro éxito es el tremendo apoyo que recibimos de nuestros proveedores y de nuestros clientes aliados. Ellos son quienes hacen esto posible y estamos profundamente agradecidos por su confianza y lealtad continuas”.



Más que una feria comercial

A lo largo de los años, los Food Shows de Purple Crow han evolucionado hasta convertirse en mucho más que simples eventos de negocios tradicionales. Se han consolidado como un espacio donde proveedores, clientes y colaboradores se reúnen para descubrir nuevos productos, explorar oportunidades comerciales y, lo más importante, fortalecer lazos.

“En lo personal, este es uno de los eventos que más disfruto durante todo el año”, compartió Calabro. “Realmente me entusiasma reencontrarme con nuestros proveedores y clientes. En la dinámica diaria de administrar un negocio, no siempre tenemos la oportunidad de compartir tiempo de calidad. El Food Show nos brinda ese espacio para ponernos al día, compartir historias, intercambiar ideas y disfrutar de la compañía mutua. Muchos de estos aliados han estado con nosotros durante años, algunos desde hace décadas, y lo que comenzó como una relación comercial se ha transformado en una verdadera amistad. Eso es algo que valoro enormemente”.

Ese énfasis en las relaciones está estrechamente ligado a los cuatro valores fundamentales de Purple Crow: Fe, Familia, Comida y Diversión (Faith, Family, Food, and Fun). Según Calabro, estos valores no son simples palabras que definen la cultura de la empresa, sino principios que se reflejan en cómo Purple Crow hace negocios y trata a las personas.

“La fe nos recuerda que debemos estar agradecidos por las oportunidades y bendiciones que hemos recibido. La familia representa la importancia de cuidarnos unos a otros, ya sean nuestros empleados, clientes o proveedores. La comida nos une a todos y, por supuesto, es el pilar de nuestro negocio. ¿Y la diversión? Bueno, creemos que, aunque los negocios son un tema serio, no hay absolutamente nada de malo en disfrutar de lo que hacemos y compartirlo con las personas que nos rodean”.

Calabro considera que el Food Show anual es quizás uno de los mejores ejemplos de cómo estos valores se integran en la práctica.

“Cuando caminas por la expo y ves a la gente haciendo negocios, riendo, reencontrándose con viejos amigos y creando nuevas relaciones, te das cuenta de que nuestros cuatro valores están presentes. Ese es el tipo de ambiente que queremos generar. Queremos que la gente disfrute de hacer negocios con Purple Crow”.

Si bien las cifras récord de asistencia y ventas destacan el éxito comercial del evento, Calabro también reconoce con prontitud la dedicación del equipo de Purple Crow.

“No podría estar más orgulloso de nuestra gente. La planeación, la coordinación y el arduo trabajo que requiere organizar un evento de esta magnitud son extraordinarios. Su profesionalismo, camaradería y actitud positiva no tienen comparación. Le doy gracias a Dios por el éxito de nuestra empresa y reconozco que gran parte de lo que hemos logrado ha sido posible gracias a la entrega de nuestros colaboradores y al respaldo de nuestros socios comerciales”.



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Lo que viene hacia adelante

De cara al futuro, Calabro se mantiene optimista sobre el porvenir de Purple Crow, aun cuando la industria de la distribución de alimentos continúa haciendo frente a la incertidumbre económica y a las cambiantes condiciones del mercado.

“Los desafíos siempre van a formar parte del mundo de los negocios. Lo que me da tranquilidad es la calidad de las personas que nos rodean y la solidez de las relaciones que hemos construido con el tiempo. Cuando cuentas con excelentes colaboradores, clientes leales y proveedores comprometidos que trabajan juntos, hay muy poco que no se pueda lograr”.

Para Calabro, el mensaje que deja otra edición exitosa del Food Show es de profunda gratitud.

Concluyó con un sentido mensaje para todos aquellos que contribuyeron al desarrollo del evento:

“A todos nuestros proveedores, clientes y a toda la familia Purple Crow: gracias. Gracias por su confianza, por su amistad y por ser parte de nuestro camino. Nos sentimos verdaderamente bendecidos y privilegiados de contar con personas tan excepcionales a nuestro lado. Este éxito les pertenece a todos ustedes”.