Ahold Delhaize USA construirá un centro de distribución de $860 millones en Burlington, NC

Con una inversión de $860 millones se financiará la construcción del nuevo centro de distribución de Ahold Delhaize USA en Burlington. La instalación de última tecnología está destinada a ampliar la capacidad logística y generar más de 500 empleos en Carolina del Norte.

El proyecto, desarrollado por ADUSA Distribution y ADUSA Transportation, fortalecerá la red de suministro de la empresa en la Costa Este, que respalda a marcas como Food Lion. La instalación abarcará más de un millón de pies cuadrados y distribuirá productos frescos y congelados en toda la región.

La inversión impulsa el crecimiento de Food Lion

La empresa señaló que el centro de distribución de Ahold Delhaize USA en Burlington refleja su compromiso a largo plazo con los consumidores y con el crecimiento continuo de Food Lion en el estado.

“La inversión en esta instalación es una inversión en los clientes que confían en nuestras marcas para alimentar a sus familias”, afirmó JJ Fleeman, director ejecutivo de Ahold Delhaize USA. “A través del nuevo centro de distribución, ADUSA Distribution y ADUSA Transportation ampliarán su capacidad para respaldar el crecimiento de Food Lion en Carolina del Norte, además de generar nuevos empleos”.

La construcción comenzará en 2026 y las operaciones se iniciarán en 2029. Una vez en funcionamiento, la instalación empleará a más de 500 personas, impulsando nuevas oportunidades en el condado de Guilford.

mayor eficiencia con el nuevo centro de distribución de Ahold Delhaize USA

El centro de distribución de Ahold Delhaize USA en Burlington incorporará sistemas avanzados de automatización y logística para mejorar la velocidad y la precisión a lo largo de toda la cadena de suministro.

Actualmente, ADUSA Distribution y ADUSA Transportation gestionan una de las flotas más grandes de la Costa Este, con más de 8,000 unidades que recorren aproximadamente 125 millones de millas al año.

“En ADUSA Distribution y ADUSA Transportation, nos enorgullece ser un empleador preferido y ofrecer un servicio de excelencia a las marcas de comestibles que apoyamos”, comentó Sanja Krajnovic, directora de cadena de suministro y vicepresidenta ejecutiva. “Agradecemos el apoyo de la ciudad de Burlington, del condado de Guilford y del estado de Carolina del Norte mientras ampliamos nuestras operaciones”.

La nueva instalación se sumará a los tres centros de distribución existentes en Salisbury, Butner y Dunn, reforzando el liderazgo de Ahold Delhaize USA en la logística regional.

Impulso económico para Burlington y el condado de Guilford

El proyecto de $860 millones aportará una importante inyección económica a Burlington y sus alrededores. Las autoridades locales destacaron que el desarrollo generará empleos directos e indirectos, beneficiando a los trabajadores de la construcción, a los proveedores logísticos y a los comercios locales.

El centro de distribución de Ahold Delhaize USA en Burlington resalta la larga trayectoria de la empresa en Carolina del Norte, donde opera desde hace más de 65 años. Además, se espera que la inversión atraiga nuevos proveedores e infraestructura complementaria para la región.

Expansión en la Costa Este

Ahold Delhaize USA opera cinco importantes marcas de supermercados —Food Lion, Stop & Shop, Giant Food, The Giant Company y Hannaford— que atienden a millones de consumidores cada semana. Food Lion, con sede en Salisbury, N.C., ha logrado más de 50 trimestres consecutivos de crecimiento en ventas comparables.

El centro de distribución de Ahold Delhaize USA en Burlington fortalecerá la eficiencia de la cadena de suministro de Food Lion y contribuirá a mantener ese ritmo de crecimiento. Además, la compañía planea integrar prácticas sostenibles en el diseño de la instalación para reducir residuos y emisiones en toda su red logística.

Al combinar tecnología avanzada con la creación de empleo local, Ahold Delhaize USA consolida su posición como uno de los líderes más innovadores del sector minorista de comestibles en la Costa Este.