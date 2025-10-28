Heritage Grocers y Ria se unen para transferencias de dinero

Heritage Grocers Group, uno de los minoristas de alimentos hispanos líderes en el país, se ha asociado con Ria Money Transfer, líder mundial en la industria de transferencias de dinero transfronterizas y segmento de negocios de Euronet Worldwide, Inc., para ofrecer una experiencia de transferencia de dinero mejorada a los clientes de todas sus empresas: Cardenas Markets y Los Altos Ranch Markets. Esta asociación también expande los servicios ya existentes en ciertas sucursales de El Rancho Supermercado a toda la cadena.

Esta iniciativa refleja el compromiso de Heritage de satisfacer las necesidades de las diversas comunidades a las que sirve. Muchos de los clientes de Heritage mantienen fuertes lazos con sus seres queridos en el extranjero, y esta oferta ampliada garantiza que puedan seguir enviando dinero de forma asequible y conveniente, desde un entorno de confianza y familiar.



“Nuestra colaboración con HGG refleja nuestro compromiso compartido de darles a los clientes soluciones confiables que satisfagan sus necesidades cotidianas”, dijo Rosario Escarpita, vicepresidenta sénior y directora general para las Américas de Ria. “Estamos orgullosos de combinar nuestro servicio conveniente y confiable, así como nuestro extenso alcance de red, con la profunda presencia comunitaria y el genuino cuidado y conexión que HGG tiene con sus clientes. Juntos, estamos haciendo que sea más fácil para las familias mantenerse conectadas”.

“Esta asociación se basa en la confianza y la conexión”, comentó Matthew Holt, director de Finanzas de Heritage Grocers Group. “Nuestros clientes confían en nosotros no solo para sus compras, sino también para servicios confiables que apoyen a sus familias y seres queridos. Al ofrecer transferencias de dinero a través de Ria, estamos fortaleciendo esa relación y facilitándoles el cuidado de sus seres queridos aquí y en el extranjero”.

Los clientes que elijan Ria recibirán un 50% de descuento en la tarifa de su primera transferencia, un 75% de descuento en la segunda, y un 100% de descuento en la tercera.